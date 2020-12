C’est donc à ce moment-là que l’adolescente a basculé vers le monde de la musique pop, pour laquelle elle a savamment ouvert la voie en rejoignant le casting de Pitch Perfect 2, enfin un autre succès au box-office pour la star encore adolescente. Quelques mois plus tard, en août 2015, le premier single de Steinfeld, « Love Myself », est sorti, suivi de son EP éponyme. Haiz ce novembre.

« ‘Haiz’ est quelque chose que mes fans ont commencé à m’appeler pendant un certain temps, » elle Raconté RS, qualifiant son son de «pop énervée». «J’avais l’impression de l’intituler Haiz, ça donnerait en quelque sorte l’impression qu’ils l’avaient nommé, d’une certaine manière. »Steinfeld a dit qu’elle avait toujours aimé chanter et recevoir, jouer étant juste une autre façon de divertir, et que PP2 s’est avéré le véhicule parfait pour l’emmener dans le monde de la musique.

Une fois en studio, elle se souvient: «J’ai trouvé très difficile de faire comme si c’était un personnage que je jouais, parce que pour la première fois j’avais l’impression que je n’étais pas et que c’était moi. capable de laisser tomber cette garde du sentiment que je devais jouer une sorte de personnage, j’ai pu vraiment y entrer en tant que moi-même et m’amuser et laisser ma voix passer. Une de mes parties préférées de cette expérience est de mettre mon mes propres mots et ma propre voix dans ce que je peux appeler mon propre projet. «