Comment Gwen Stefani se sent au milieu de la sortie de «The Voice» de Blake: EXCLUSIF – Hollywood Life

Crédit d’image : NBC

Blake Shelton a annoncé cette semaine son départ La voix après sa 23e saison en 2023, et une personne proche de sa femme, Gwen StefaniRaconté HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’elle soutient pleinement le changement de carrière. “Gwen ne pourrait pas être plus fier de Blake en ce moment. Elle sait que c’est une décision énorme et qu’il n’a pas prise à la légère”, a révélé la source. “Il a discuté de quitter la série à plusieurs reprises au fil des ans avec Gwen mais j’ai l’impression que c’est le bon moment pour le faire.

“Gwen le soutient complètement et elle a hâte de passer plus de temps ensemble dans leur maison dans l’Oklahoma maintenant », ont-ils poursuivi. “Gwen sait que Blake va encore se concentrer sur sa musique, qui est sa passion. Mais ce sera bien de l’avoir plus souvent. Les garçons adorent aussi Blake et ils ont hâte de passer plus de temps ensemble au ranch avec lui. Ce sera un grand changement, mais ce sera aussi le bienvenu.

Gwen, 53 ans, partage trois garçons avec son ex-mari Gavin Rossdale56 : Kingston16, Zuma14, et Apollon, 8. Blake, 45 ans, est devenu leur beau-père en juillet 2021 après avoir marché dans l’allée avec Gwen. Bien qu’il n’ait jamais eu d’enfants, il a précédemment admis être simplement tombé amoureux des enfants de Gwen. «Je ne savais pas à quoi je m’inscrivais, mais je voulais absolument m’y inscrire. Et chaque jour, je suis tombé amoureux des garçons autant que de Gwen », a-t-il déclaré. PERSONNES en mars.

Comme les fans le savent, le crooner country et la chanteuse pop se sont rencontrés alors que les juges La voix. Ils étaient tous les deux mariés au début, mais les deux ont finalement divorcé. Gwen et Gavin se sont séparés en 2015, et Blake et son ex-femme chanteuse de country, Miranda Lambert, 38 ans, a rompu la même année après quatre ans de mariage. Blake et Gwen ont rendu public leur romance à l’automne 2015. Le hitmaker de “God’s Country” a posé la question à la chanteuse de “Rich Girl” en octobre 2020.

Blake s’est adressé à Gwen lors de l’annonce de sa retraite pour La voix. Il s’est également extasié sur l’émission qui a changé sa vie de la meilleure façon lors de son épisode du 10e anniversaire en 2021. «Les gens me demandent tout le temps:« Quelle est la plus grande chose qui vous soit arrivée depuis que vous êtes sur La voix?’ », se souvient Blake. « C’est une évidence, n’est-ce pas ? J’ai rencontré ma fiancée ici !

HollywoodLa VieLa source a noté que Blake avait décidé de partir La voix, sur lequel il est le seul juge d’origine restant, car il “avait l’impression que sa course était terminée”. Cependant, une deuxième source EXCLUSIVE a déclaré HL un autre facteur déterminant était son désir de passer plus de temps en famille avec Gwen et ses garçons. “Ils sentent tous les deux qu’ils ont atteint le sommet de leur carrière et Blake a vraiment hâte d’être à la maison avec Gwen et de vivre avec elle dans leur paisible maison de l’Oklahoma”, ont-ils expliqué. “Pouvoir l’avoir avec lui cette saison dernière en ce moment a été phénoménal, mais ils savent tous les deux que cela doit prendre fin. Blake est tellement fier du spectacle et honoré de faire partie de son succès. Les deux regarderont certainement de chez eux.

Gwen ne jugera pas aux côtés de son mari lors de sa dernière saison, bien qu’elle ait été juge de la saison 22. Au lieu de cela, Blake fera ses adieux avec Chance le rappeur, Niall Horanet entraîneur de retour Kelly Clarkson.