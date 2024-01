Comment Gustavo Dudamel, LA Phil et Frank Gehry font “Ring” de Wagner

Los Angeles a peu d’histoire avec le cycle de quatre opéras « Ring » de Wagner, son épopée sur la façon de sauver le monde des dieux complices, des marchands de pouvoir et des accapareurs de richesses aux fantaisies ruineuses. Cette situation mondiale n’est jamais dépassée. La production 2010 de LA Opera est le seul cycle complet à Los Angeles depuis 1930. Dans ce pays, San Francisco, New York, Chicago et Seattle en ont vu plusieurs.

Mais après que l’Orchestre philharmonique de Los Angeles ait monté « Das Rheingold » le week-end dernier – le prologue de deux heures et demie des trois principaux opéras du « Ring » – on peut affirmer sans se tromper qu’il existe un LA. » Anneau.” Gustavo Dudamel dirigeait. Frank Gehry a créé des décors, transformant sa salle de concert Walt Disney en un Valhalla spécifique au site, le méga-manoir des dieux. La production du réalisateur vénézuélien Alberto Arvelo avait une sorte de sensation de super-héros hollywoodien. À l’échelle mondiale, il s’agit peut-être du « Ring » dont nous avons besoin en cette ère de dieux en herbe de la technologie et d’autocrates capricieux.

Comparé aux productions contemporaines du « Ring », en particulier en Europe, où l’avertissement de Wagner est souvent traité comme un drame familial irrésistiblement dysfonctionnel, cela peut sembler conventionnel de la vieille école. Mais montrer que les dieux sont comme vous et moi peut diminuer la portée de Wagner. À Los Angeles, les dieux bizarres ont tendance à opérer davantage dans les domaines de la grande fantaisie. Ce n’est pas le pouvoir d’individus spécifiques qui doit nous effrayer mais le pouvoir, point final.

Tel fut le cas du LA Opera lorsque le réalisateur et artiste visuel allemand Achim Freyer habilla les personnages de Wagner de costumes fantaisistes surréalistes et les plaça quelque part au-delà de notre royaume connu. L’autre incursion récente du LA Phil dans le « Ring » a été le troisième acte du deuxième opéra du cycle, « Die Walküre », présenté au Hollywood Bowl l’été dernier. Le réalisateur du Fabulist LA, Yuval Sharon, a transformé le Bowl en un pays des merveilles vidéo numérique avec une nouvelle animation en direct qui a transformé les chanteurs en avatars numériques surprenants.

La nouveauté du LA Phil « Rheingold » était architecturale plutôt que technologique. Gehry n’a pas seulement construit un décor pour la scène Disney, mais a plutôt fait de sa salle de concert vieille de 20 ans le décor. Pour créer une fosse, l’architecte a abaissé la scène de quelques pieds, aussi loin que possible. Derrière, il a construit des structures carrées à partir du même sapin de Douglas de couleur claire qu’il a utilisé pour les murs de la salle (qui se sont légèrement assombris avec le temps).

Il accrochait d’élégants rideaux de tissu grisâtre transparent sur lesquels apparaissaient parfois de modestes projections scéniques accompagnées de surtitres. Bien que la majeure partie de l’action se soit déroulée à une distance faiblement éclairée du public, derrière l’orchestre et parmi les loges de Gehry, une étroite lèvre en sapin de Douglas devant l’orchestre offrait une place aux chanteurs. Loge, le dieu du feu, en a profité pour faire semblant de diriger et de murmurer à l’oreille de Dudamel.

L’étrangeté cette fois-ci venait des costumes fantaisistes et colorés de Cindy Figueroa. Le dieu du feu brillait dans une tenue argentée. Le roi des dieux, Wotan, arborait une fringante robe tribale futuriste. Sa femme, Fricka, portait une jupe ample, fluide et élaborée qui contrastait avec la tenue argentée scintillante de Loge.

Raehann Bryce-Davis dans le rôle de Fricka, à gauche, et Ryan Speedo Green dans le rôle de Wotan dans la représentation de « Das Rheingold » de Wagner par l’Orchestre philharmonique de Los Angeles au Walt Disney Concert Hall. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Mais peu de cela a été enregistré. Le jeu des acteurs était soigneusement retenu. Les surtitres n’étaient pas toujours lisibles. Les effets spéciaux étaient rares. Des projections vaguement aqueuses suggéraient le Rhin. Une poignée de cubes brillamment éclairés remplaçaient l’or. Les dieux n’avaient pas de pont arc-en-ciel sur lequel défiler lorsqu’ils entraient dans le Valhalla à la fin, juste les tuyaux d’orgue magistralement vus à travers les tentures.

Il restait à des voix de vraie taille wagnérienne, palpitantes chez Disney, et à un LA Phil notamment présent, de proposer un sentiment de grandeur, de donner vie à la pièce que nous occupions. Pas de gadget immersif fastidieux, mais une conscience accrue d’être dans la réalité.

Même à quelques mètres sous la scène, l’orchestre avait un son très différent de celui à sa place habituelle et sur les contremarches. Brass avait un pouvoir profond et sombre. Wagner décrit de manière sonore le Rhin dans l’ouverture, mais ce n’était pas un Rhin aux eaux claires et éblouissantes. Il y avait une touche d’algue sonique, pour mieux cacher l’or qui scintille en lui et à partir duquel on peut façonner une bague aux pouvoirs surnaturels pour quiconque abandonne l’amour. C’est pour mieux que nous nous sentions mal à l’aise.

Nous sommes obsédés par le « Ring » de Wagner, j’imagine, car il offre de l’espoir. En fin de compte, les dieux ne s’en sortent pas. Toute tentative de dominer la nature échoue. Tous sont compromis, y compris le héros aryen par excellence, Siegfried, qui n’apparaît que plus tard dans le cycle. Les héros et les méchants ont du sang environnemental sur les mains. La Terre ne peut pas revenir à son état naturel tant que tous ne sont pas tombés, leur civilisation en quelque sorte détruite et l’or de retour dans le Rhin. Ensuite, nous pouvons et devons tout recommencer.

Le LA Phil a réuni un excellent casting capable de rendre cet espoir audible. Ryan Speedo Green, fier de sa stature avec son imposant baryton-basse, a montré le potentiel pour être un Wotan pour notre époque. Fricka peut être une compagne ingrate et moralisatrice, révélant les pièges éthiques à chaque étape de la grandeur de Wotan. Pourtant, Raehann Bryce-Davis a apporté cette chaleur saisissante.

l’absurdité étudiée de Loge de Simon O’Neill (une essence discrète du « Ring ») ; Alberich de Jochen Schmeckenbecher, le nain ou Nibelung qui vole l’or et abandonne l’amour dans son espoir d’obtenir des pouvoirs magiques, et Mime de Barry Banks, le frère tyrannisé d’Alberich, sont apparus comme plus sympathiques que Wagner aurait pu le souhaiter, mais c’est possible. Entre autres choses, l’opéra est une étude sur les inégalités, les Nibelungen vivant dans un monde souterrain humide.

Parmi les voix imposantes des géants, des jeunes filles du Rhin et d’autres dieux se démarquait Tamara Mumford dans le rôle d’Erda, la déesse de la Terre, qui dit une vérité inquiétante au pouvoir. Elle hante le « Ring » et nous hante encore alors que nous changeons le climat.

Dudamel n’a pas exagéré la cause wagnérienne. Avec un peu plus d’une semaine pour préparer ce qu’un opéra passerait deux mois à répéter, il maintenait l’ordre, soutenait les chanteurs et répondait avec enthousiasme aux grands moments. La fosse a été pour l’essentiel un succès. Une certaine luminosité et transparence orchestrales ont été perdues, mais il y avait des basses profondes déchirantes, et les cuivres et les percussions étaient particulièrement puissants.

Dudamel a indiqué qu’il aimerait faire un « Ring » complet avec l’orchestre. Pouvons-nous le contraindre à cela ? C’est un défi incroyablement ambitieux avec seulement deux saisons supplémentaires en tant que directeur musical de l’orchestre. Mais il en va de même pour la sauvegarde de l’environnement, et un effort herculéen est un moyen de faire passer le message. Nous saurons dans quelques semaines quand la saison 2024-25 de LA Phil sera annoncée.