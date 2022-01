Comment guérir notre épuisement national

Que se passe-t-il après le burn-out ?

C’est la question à laquelle sont confrontés de nombreux Américains alors que nous avançons en 2022 en portant toujours le fardeau d’une pandémie sur nos épaules, ainsi que d’autres fardeaux, y compris, mais sans s’y limiter, les effets de plus en plus dévastateurs du changement climatique, les menaces réelles et inquiétantes pour la démocratie, et l’incapacité apparente des plus hauts niveaux du gouvernement américain à faire face à ces dangers. C’est même ennuyeux de dire à quel point chacun d’entre nous – parents, étudiants, rouages ​​de la machine capitaliste en panne – est confronté à ce stade : « Est-ce que quelqu’un veut encore entendre parler de mamans épuisées ? » Amil Niazi a demandé à The Cut. C’était en août 2021.

Maintenant, en janvier 2022, de nombreux Américains sont confrontés à la peur et au stress depuis si longtemps que c’est devenu une sorte de fatigue engourdie qui imprègne tout. « Lorsque vous êtes anxieux tout le temps, cela sape vraiment votre énergie », a déclaré Angela Neal-Barnett, professeur de psychologie à la Kent State University, à Vox. « Tu ne veux rien faire. »

Ce manque de motivation a évidemment un impact sur nos vies individuelles, mais il affecte également nos communautés et le pays dans son ensemble. Les Américains sont désengagés de l’actualité et insensibles à la politique, nos circuits surchargés par des mois de crises et de tentatives de coup d’État. Certains experts disent que nous perdons notre capacité à sympathiser les uns avec les autres ; d’autres disent que nous avons été imprégnés de méchanceté pendant si longtemps qu’il est devenu difficile d’imaginer un monde meilleur. À ce stade, « je me demande d’où les gens tirent leur espoir », a déclaré Kali Cyrus, psychiatre et professeur à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins.

Pourtant, abandonner tout espoir a des conséquences négatives pour les individus, la société et la planète. Pendant ce temps, nos habitudes actuelles de l’esprit et du corps peuvent nous conditionner à davantage d’épuisement et de nihilisme. Nous pouvons nous sentir mieux, disent Cyrus et d’autres, mais il faut croire en un avenir qui peut parfois être difficile à voir.

Comment nous sommes devenus si épuisés

La pandémie a mis à l’épreuve notre résilience depuis le début, mais aujourd’hui, quelque 22 mois depuis le premier verrouillage des États-Unis et plus d’un an depuis le début du déploiement du vaccin, on a l’impression que quelque chose de nouveau se passe. Ce n’est pas seulement la Grande Démission (qui peut être plus un Grand Remaniement de toute façon). C’est un sentiment écrasant de ne même pas pouvoir qui imprègne tous les aspects de la vie personnelle et civique.

Vous le voyez chez les Américains «vaxxés et finis» qui renoncent presque aux précautions de Covid-19 après des mois de poussées punitives et de fausses aurores répétées qui ont sapé leur volonté de faire attention. Soixante pour cent des Américains, républicains et démocrates, ont déclaré avoir été «épuisés» par Covid-19 lors d’un sondage de décembre 2021.

Pour certains d’entre nous, la pandémie a sapé notre volonté de… faire n’importe quoi. Le début de 2022 a été remarquable pour sa réaction contre les résolutions du Nouvel An, avec des mèmes nous avertissant de ne pas être trop ambitieux en ce mois de janvier le moins propice. Comme l’a dit Rebecca Jennings de Vox, « Croissance ? Changer? L’amélioration personnelle? Dans cette économie ?

L’épuisement américain est également visible dans notre engagement avec l’actualité, qui a chuté l’année dernière. Selon la société d’analyse Chartbeat, le trafic vers les éditeurs d’actualités a chuté de près de 20 % entre janvier et décembre 2021.

Il y a aussi des preuves que les Américains sont de plus en plus désengagés de la politique. Par exemple, la démocratie américaine reste menacée, certains experts craignant même que le pays ne se dirige vers une guerre civile. Pourtant, alors que les républicains restent très énergiques, adoptant des lois au niveau de l’État pour faciliter l’annulation des prochaines élections, les démocrates ne font pas preuve d’une volonté comparable de protéger l’intégrité des élections. Dans un sondage d’octobre, seulement 35 % des démocrates ont déclaré qu’ils pensaient que la démocratie était gravement menacée, contre 71 % des républicains (dont une majorité croit également à tort que Donald Trump a remporté les dernières élections).

Une partie de la raison de l’inaction relative des démocrates peut être qu’il n’y a pas d’adversaire à la Maison Blanche en ce moment : « Trump a personnifié la menace en tant qu’individu ; les changements apportés aux lois de l’État ou qui administre les élections sont beaucoup moins saillants ou susceptibles de mobiliser les gens pour qu’ils agissent », a déclaré Brendan Nyhan, professeur de gouvernement au Dartmouth College, dans un e-mail.

Cependant, un engourdissement pur peut également jouer un rôle. « Je crains que les gens ne soient insensibles aux avertissements d’érosion démocratique », a déclaré Nyhan. En effet, « il peut y avoir un garçon qui crie au problème du loup – quand le pire ne se produit pas, il est facile pour les gens de rejeter les avertissements ». Étant donné que l’insurrection du 6 janvier n’a pas réellement installé Trump comme président, il était facile pour certains Américains de se déconnecter, d’autant plus qu’ils étaient déjà tellement épuisés.

Pendant ce temps, l’énergie pour le changement social qui a défini une grande partie de 2020 semble s’être dissipée dans une certaine mesure, ou du moins avoir changé de forme, les manifestations publiques et les campagnes sur les réseaux sociaux constituant une partie moins importante de l’écosystème. De nombreux militants se sentaient épuisés bien avant la pandémie et essaient maintenant de comprendre comment poursuivre leur travail dans cette nouvelle ère, a déclaré Dom Chatterjee, fondateur du groupe Rest for Resistance. « Je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens qui ont l’énergie de maintenir cet activisme toujours actif, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes courent au-delà du vide à ce stade de la pandémie. Les experts ont commencé à nous dire à la mi-2020 que l’anxiété prolongée faisait des ravages sur nos esprits et nos corps, et c’était il y a trois variantes.

Maintenant, de nombreux Américains ont passé des années dans un espace psychologique que Neal-Barnett, le professeur de l’État de Kent, décrit comme « ne sachant pas ce qui va se passer ensuite et croyant que quelque chose de terrible va se passer ensuite ». Être là depuis si longtemps « sape vraiment votre motivation », a-t-elle déclaré.

À certains égards, les choses étaient plus claires au début de la pandémie, lorsque les fermetures ont fermé les entreprises et les écoles et ont considérablement limité ce que les Américains pouvaient faire. Désormais, une économie plus ouverte conduit à plus de décisions – et à plus de fatigue décisionnelle. Bien que les vaccins et l’amélioration des tests aient sauvé des vies et facilité la collecte, ils ont également rendu plus complexe le calcul des risques au jour le jour. « Au début de la pandémie, la décision était davantage orientée vers la santé physique », a déclaré Elaine Roth, écrivain et mère de deux enfants, dans un e-mail. « Maintenant, mes enfants et moi sommes vaccinés, donc la santé physique n’est plus la seule priorité. Cela signifie que les décisions sont plus nuancées maintenant.

Prendre toutes ces décisions s’additionne, en particulier pour ceux, comme Roth, qui élèvent leurs enfants seuls. « Toute conséquence négative – que ce soit pour la santé physique ou mentale – sera finalement de ma faute, car c’était mon choix seul », a-t-elle déclaré. « C’est un lourd fardeau à porter pendant près de deux ans. »

Pire encore, le nombre de crises imbriquées en plus de la pandémie, du changement climatique à la violence policière en passant par l’effondrement démocratique. « Covid en soi suffit, n’est-ce pas ? Mais ensuite, vous y ajoutez toutes ces autres choses, et c’est presque trop pour les gens », a déclaré Neal-Barnett. « C’est là que vous obtenez des gens qui disent: » Je ne peux plus faire ça. « »

À quoi ressemble même le repos en 2022 ?

Bien sûr, un nombre important d’Américains ne s’inquiètent pas du tout du Covid-19. Parmi ceux qui le sont, le fardeau de l’épuisement pèse plus lourdement sur certains que sur d’autres – les travailleurs de la santé et les éducateurs, par exemple, connaissent des niveaux d’épuisement sans précédent alors que Covid-19 mitraille à nouveau le pays. Les Noirs américains et les autres personnes de couleur sont plus susceptibles de vivre dans des communautés durement touchées par le virus et moins susceptibles d’avoir accès aux programmes de secours fédéraux. Les Américains LGBTQ +, en particulier les jeunes qui peuvent vivre de nouveau avec leur famille et coupés d’amis et de réseaux de soutien, sont également soumis à une pression supplémentaire, a déclaré Cyrus, le professeur de Johns Hopkins.

Au niveau individuel, ce qui ressemble à de la fatigue et à un malaise pour une personne peut être une grave dépression pour une autre. Au niveau de la population, pendant ce temps, notre épuisement collectif affecte notre capacité à nous relier les uns aux autres. « Les gens n’ont plus les moyens d’être empathiques », a déclaré Neal-Barnett. « Les choses que nous faisons pour rendre nos environnements invitants, chaleureux et solidaires passent par la fenêtre, et nous sommes des gens qui se prennent à la gorge. »

De plus, pour de nombreuses personnes, Covid-19 a réduit les interactions quotidiennes qui nous empêchaient de nous attarder sur nos propres problèmes, des discussions avec des collègues aux dîners avec des amis. Les gens manquent à la fois de variabilité et de polyvalence d’expérience, a expliqué Cyrus : « Vous n’interagissez pas avec différents types de personnes et vous n’avez pas différents types d’interactions. » Cela laisse beaucoup d’entre nous dépendants d’Internet, « qui a tendance à être biaisé vers le négatif », a déclaré Cyrus. Nous sommes tous en train de défiler sans rien d’amusant pour nettoyer nos palais.

Il existe cependant des moyens pour nous de faire face à notre épuisement et même de nous en sortir – sans devenir nihilistes ni nous mettre la tête dans le sable. Chatterjee, par exemple, pense que Rest for Resistance traverse une « phase hivernale » où le travail ne s’arrêtera pas, mais pourra changer. Les militants épuisés peuvent se retrouver « ayant besoin de se reposer du mouvement lui-même en ce moment », ont-ils déclaré, mais « cela ne signifie pas démissionner ».

Cela peut signifier simplement prendre « une journée où nous pensons à nous-mêmes pendant la pandémie et non à l’ensemble de la communauté », a déclaré Chatterjee. Une journée reposante peut sembler différente pour tout le monde : il peut s’agir de regarder un film, de cuisiner ou simplement de se reposer mentalement des pressions constantes de la résolution de problèmes. Pour certaines personnes, le travail peut même être reposant, a-t-il dit, surtout s’il se déroule selon leurs propres conditions.

« En acrobatie, pour faire ces choses qui ont l’air surhumaines et cool, vous devez en fait apprendre à équilibrer où la tension est maintenue dans votre corps et où vous lâchez prise et vous reposez réellement », a déclaré Chatterjee. « Ce n’est pas l’un ou l’autre ; nous ne nous reposons ni ne travaillons.

Parmi les patients de Cyrus, ceux qui se portent le mieux à ce stade de la pandémie travaillent vers un objectif ou ont quelque chose de concret à espérer, a déclaré le psychiatre. Cyrus elle-même souffre d’anxiété et de dépression, et ce qui l’a aidée, c’est de planifier un voyage d’hiver pour elle et son partenaire. « Vous devez trouver une sorte de chose qui semble nouvelle », a-t-elle déclaré.

Si vous vous sentez trop épuisé pour faire autre chose que le minimum en ce moment, rappelez-vous que l’établissement d’objectifs peut également consister à changer notre relation au temps. « Les choses se feront au rythme où elles se feront », a déclaré Cyrus. « Si cela ne se produit pas ce jour-là, pouvez-vous y arriver dans les sept prochains jours ? »

Fixer et exécuter des objectifs, cependant, est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont l’argent et le temps de faire des choses comme planifier un voyage. Il est difficile « d’être responsabilisé et de se fixer un nouvel objectif si vous n’avez pas les ressources », a déclaré Cyrus.

Malheureusement, une partie de la raison pour laquelle nous sommes si épuisés en premier lieu est que des systèmes comme les congés payés et la garde d’enfants n’ont pas réussi à suivre la pandémie ou les réalités de nos vies. Changer ces systèmes prendra du temps et de l’énergie. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls.

« Quelqu’un pourrait penser toute la semaine, ‘Je veux juste regarder un film’ ou ‘Je veux juste cuisiner un repas’ ou quoi que ce soit qu’ils trouveront reposant », a déclaré Chatterjee. « Et ce n’est que lorsque quelqu’un dit: » C’est une excellente idée, tu devrais vraiment le faire « , qu’ils s’arrêtent et vont faire ça.

« Je suis vraiment intéressé par cette dynamique », a déclaré Chatterjee. « Comment pouvons-nous vraiment nous encourager mutuellement à nous reposer ? »