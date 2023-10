Comment Guardiola et Postecoglou redéfinissent l’avenir de la tactique

Essayer de déterminer les positions des joueurs à l’époque de Pep Guardiola, c’est comme essayer de comprendre une œuvre d’art moderne : elle est ouverte à l’interprétation.

Prenez par exemple le vainqueur argentin de la Coupe du monde, Julián Álvarez. Transfermarkt le classe comme avant-centre, deuxième attaquant et ailier droit. Cela est révélateur de l’archétype du footballeur moderne : celui qui joue dans une zone du terrain où il peut être efficace, plutôt que dans une seule position spécifique.

Il suffit de réfléchir à la métamorphose des coéquipiers d’Álvarez à City. Le milieu offensif Bernardo Silva imite souvent un arrière gauche, l’arrière central John Stones a été transformé en milieu de terrain central, tandis que la nouvelle recrue estivale Matheus Nunes peut « jouer comme milieu de terrain titulaire ou comme milieu offensif » et « avec le temps, il pourrait jouer comme arrière latéral », selon Guardiola.

Alors, où Álvarez pense-t-il jouer ?

« J’ai toujours joué à différents postes, principalement en attaque et un peu au milieu de terrain aussi », a-t-il déclaré à ESPN. « Ces dernières années, je me suis senti plus à l’aise plus près du but, pour avoir plus d’occasions de marquer. Mais c’est vrai qu’avec [Man City striker] Erling Haaland, je peux m’adapter pour jouer avec lui, donc maintenant je joue dans une position qui est peut-être un peu plus en retrait. »

Pep Guardiola est largement considéré comme l’un des meilleurs managers de l’histoire du football compte tenu de son style de jeu et de ses succès à Barcelone, au Bayern Munich et actuellement à Manchester City. (Photo de Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Cependant, même Álvarez n’en est pas sûr, et c’est typique des joueurs d’élite qui travaillent avec les plus grands esprits tactiques. Parmi les systèmes les plus sophistiqués, les joueurs doivent être suffisamment fluides pour s’adapter à n’importe quelle forme… comme l’eau. Guardiola a l’œil pour déplacer les pièces, mais Mikel Arteta à Arsenal, Roberto De Zerbi à Brighton et le nouveau manager de Tottenham, Ange Postecoglou, recrutent des joueurs dont ils savent qu’ils travailleront dans le cadre de leur fluidité tactique évolutive.

Pour les fans occasionnels, cette approche marque un abandon des positions traditionnelles rigides, centrées sur les joueurs vedettes, et une évolution vers un style de jeu flexible et basé sur un système. Et les managers qui adoptent cette approche et l’exécutent à un niveau élevé en récoltent les fruits : remporter des trophées et gagner l’admiration pour leurs équipes en pleine évolution.

Est-ce l’avenir de la tactique ? Un monde sans postes fixes, où des joueurs multifonctionnels tournent autour du terrain ? Qu’est-ce qui motive cette tendance ? Comment fonctionne ce chaos contrôlé ?

L’illusion de la liberté

Voici donc le problème avec les joueurs qui se déplacent librement : en réalité, ils ne le sont pas. C’est une illusion appelée « jeu de position », un principe utilisé par Guardiola. Ce système est régi par un ensemble de règles strictes dans lesquelles les joueurs prennent position pour créer un avantage numérique sur leurs adversaires en passant des triangles ou des losanges, dans le but de faire progresser le ballon.

Dans l’interprétation du système par Guardiola, le terrain est divisé en zones, chaque joueur se voyant attribuer une zone. Chaque mouvement déclenche une réaction en chaîne, déclenchant le mouvement d’un coéquipier pour confondre l’opposition. Les joueurs sont programmés pour exploiter les bons espaces et exercer une pression dans certaines zones. Pour cela, il faut des footballeurs flexibles. Des footballeurs comme Álvarez.





« Il est capable d’occuper un certain nombre de rôles offensifs, et nous croyons fermement qu’il est l’un des meilleurs jeunes joueurs offensifs d’Amérique du Sud », a déclaré le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, lors de la signature de l’Argentin pour environ 17 millions de livres sterling de River Plate. en janvier 2022.

Le mouvement intelligent d’Álvarez lui permet d’apparaître partout où il y a de l’espace dans le but d’enchaîner le jeu. Lors de la victoire historique de l’Argentine en Coupe du Monde, Álvarez a marqué quatre buts et a fait le sale boulot de Lionel Messi, menant la presse sur la ligne de front. Pour Manchester City, il a occupé divers rôles offensifs, passant récemment à un rôle central en tant que numéro 8 droit pour remplacer Kevin De Bruyne, blessé, où il a excellé avec quatre buts et quatre passes décisives en 10 matchs.

Alors, comment traite-t-il le manuel de jeu en constante évolution de son manager ?

« C’est un privilège d’être coaché ​​par Pep, et après un an ici, je me sens plus à l’aise », explique Álvarez lors d’un événement pour promouvoir sa chaussure adidas X Crazyfast. « En apprenant de nouvelles choses, en connaissant davantage le club, je me sens mieux avec les coéquipiers. Il est exigeant, et nous, en tant que joueurs, savons que les attentes sont élevées, mais il nous le rappelle aussi.

« Il [Guardiola] rend les choses plus difficiles parce qu’il sait ce que nous devons donner. Pour gérer l’équipe, sa façon de lire les matchs, les rivaux et les outils qu’il vous donne lorsque vous devez entrer sur le terrain pour jouer sont ce qui distingue Pep.

Dans le passé, les acteurs du secteur des services publics étaient considérés comme des touche-à-tout. Ne pas maîtriser un poste pesait contre eux car ils étaient déplacés dans l’équipe, ne s’épanouissant jamais vraiment, se contentant de le remplacer là où c’était nécessaire. Pensez à John O’Shea, Phil Neville ou James Milner – des joueurs non connus pour avoir une qualité exceptionnelle, mais pour leur capacité à combler des lacunes notables partout où ils apparaissent.

« La polyvalence est très importante car le football a évolué tactiquement », explique Álvarez. « Les joueurs changent constamment, donc jouer à différentes positions vous donne plus d’options pour figurer dans la formation de départ. »

Julian Alvarez est un excellent exemple de footballeur moderne capable d’occuper plusieurs postes sur le terrain. Adidas

Surcharger l’opposition

Changements de positionnement en possession et hors possession. Dans cette dernière itération de la vision de Guardiola, son équipe de City s’aligne en 4-4-2 lorsqu’elle défend et se transforme en quelque chose comme un 2-3-5 alors qu’elle tente de créer des surcharges dans le dernier tiers.

C’est dans la phase offensive que la perception traditionnelle des positions devient floue. La liberté est accordée dans le cadre d’un cadre prédéterminé. Les joueurs recherchent de l’espace et échangent des rôles pour créer une force offensive imprévisible, comme l’a expliqué le manager de Tottenham, Postecoglou, après leur victoire 2-0 contre Bournemouth.

« Ils ont tous la liberté », a déclaré Postecoglou. « Nous sommes très structurés, mais j’espère que cela ne semble pas être le cas. Nous avions [right-back] Pedro Porro en tant qu’avant-centre à un moment donné, cela fait partie de notre capacité, espérons-le, à être une équipe vraiment bonne, efficace et difficile à arrêter.

« Une structure rigide est très fluide parce que les gars comprennent que tant qu’il y a du mouvement, ils recherchent des espaces et que d’autres gars remplissent les espaces qu’ils laissent, alors peu importe où ils apparaissent ou où ils vont. Mais il y a une discipline là-dedans ; il ne s’agit pas de courir n’importe où ; il s’agit d’aller dans les domaines sur lesquels nous travaillons constamment, et si cela semble fluide, cela nous rend plus difficile à arrêter. »





Les fans et les experts observeront ce flou de mouvement tourbillonnant autour du terrain et supposeront que l’entraîneur a laissé l’équipe s’ouvrir, mais il s’agit avant tout de contrôler et de neutraliser l’adversaire.

« Beaucoup de managers au plus haut niveau veulent prendre le contrôle de chaque situation et laisser le moins de hasard possible », a déclaré à ESPN Harry Brooks, qui travaille comme entraîneur et analyste auprès des joueurs de Premier League et du centre de formation. « Les meilleurs managers ont presque élaboré l’algorithme, et ils s’efforcent encore et encore de répéter cette formule, pour dire en gros : ‘Si vous faites ceci, puis ceci et puis cela, cela devrait aboutir à X’, comme un objectif, par exemple.

« Ils veulent que leurs joueurs mémorisent des routines pré-répétées pour ce qu’ils font dans chaque situation, afin que tous les joueurs puissent se référer à ce journal de bord sans trop réfléchir. C’est quelque chose qu’ils apprennent chez les moins de 14 ans où ils pourraient jouer. en tant que n°10 une semaine, puis en n°6 la semaine suivante, puis en tant qu’arrière droit, et ainsi de suite. »

Cette microgestion est issue de la révolution des données. Chaque club emploie des analystes pour étudier les matchs, analyser les chiffres et identifier les tendances, les aidant ainsi à décoder les habitudes tactiques de leurs adversaires.

Pour conserver un avantage, vous devez créer quelques surprises. L’une des qualités les plus remarquables de Guardiola est sa capacité à reconnaître comment les points forts d’un joueur peuvent s’épanouir dans diverses zones du terrain, à la fois en possession et à l’extérieur, plutôt que de se concentrer simplement sur son aptitude à un poste spécifique.

« Le problème avec toutes ces routines prédéterminées est que l’opposition peut les repérer s’ils font leurs devoirs », ajoute Brooks. « Les meilleurs managers trouvent des moyens de se débarrasser de l’opposition, et cela peut être fait en faisant sortir les joueurs de leurs positions traditionnelles.

« Regardez ce que Pep a fait avec les Stones et les différents joueurs. [like Rico Lewis] il s’est converti en arrières latéraux inversés. La philosophie ne change pas – c’est-à-dire le jeu de position – mais ce sont les petits ajustements qui permettent de garder la fraîcheur et de laisser les adversaires deviner. Pep est un génie parce qu’il est très doué pour repérer les tendances et garder une longueur d’avance, donc trouver des joueurs capables d’effectuer différents tâches pour l’équipe est vraiment attirant pour lui. »

C’est là qu’intervient quelqu’un comme Tor-Kristian Karlsen. L’ancien recruteur en chef, directeur sportif et PDG, qui travaille maintenant comme chroniqueur pour ESPN, a plus de 25 ans d’expérience à parcourir le monde à la recherche de talents d’élite. La demande croissante de joueurs adaptables au positionnement a coïncidé avec l’utilisation croissante des données et de la sophistication tactique.

« Si vous voyagez 20 ans en arrière, le repérage était assez simple », dit-il. « Les qualités d’un joueur seraient définies par sa position. Les ailiers devaient être rapides, directs, bons en un contre un et capables d’aller à l’extérieur. Les arrières latéraux parcourraient le canal et le centre On ne s’attendait pas à ce que les arrières soient bons avec le ballon, mais ils seraient dominants dans la surface.

« Maintenant, les meilleurs joueurs doivent être capables de tout faire à des degrés divers et comprendre les tactiques au niveau d’un manager. Des managers comme Arteta et Pep ne regardent pas les joueurs pour le poste qu’ils occupent, mais plutôt : » Que peuvent apporter vos compétences ? moi dans ces différentes zones du terrain ?' »

Les formations et les positions jettent les bases d’idées tactiques plus progressistes qui créent de l’espace grâce à la rotation du personnel autour du terrain. Cela ne signifie pas que les joueurs ont la liberté d’abandonner leur position ; ils ont plutôt besoin de l’intelligence nécessaire pour avoir un impact sur le terrain, se déplaçant de manière fluide pour créer une supériorité numérique en attaque, tout en s’assurant qu’ils se protègent contre les contres et défendent avec une forme défensive solide.

« Le jeu est passé de positions et de règles rigides, avec certains modèles, à une concentration sur l’espace et les relations », observe Karlsen. « Les équipes attaqueront là où il y a de l’espace, donnant ainsi aux joueurs le droit de se déplacer. C’est comme un organisme : il doit fonctionner comme un collectif. Si ce n’est pas le cas, l’équipe devient tendue et désorganisée. »

Il s’agit d’une tendance tactique dans un avenir prévisible, mais le football est cyclique. La formation 2-3-5 à laquelle nous assistons aujourd’hui remonte aux années 1890, tandis que le « Football total » de l’Ajax et des Pays-Bas dans les années 1970 mettait l’accent sur le même type de changements de position, par exemple. Et après? Le retour du rôle libre, accordé aux joueurs les plus doués, alors que cette liberté n’impliquait en réalité aucune responsabilité ?

« Je ne pense pas que les joueurs soient des postes, il s’agit de les utiliser au mieux et de leur donner la possibilité d’être créatifs », déclare Brooks. « Nous savons que les joueurs modernes ont reçu pour instruction de suivre un certain plan et de le répéter encore et encore.

« Tous les entraîneurs s’annulent désormais, donc pour contrecarrer cela, je pense que nous allons commencer à voir des talents individuels avoir la liberté de jouer. Ceux qu’on ne peut pas planifier. »