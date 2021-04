Quand Michelle Statham n’aime pas ses deux petits-enfants, elle construit sa réputation de streaming de jeux vidéo en tant que «Gramma tactique».

La femme de 58 ans a cultivé une suite sur des plates-formes telles que TikTok, publiant les faits saillants de ses aventures dans le jeu de tir à la première personne « Call of Duty: Warzone », un jeu vidéo de style bataille royale gratuit pour Des PC et des consoles de jeux qui ont amassé une audience énorme depuis son lancement en mars 2020. En décembre, Warzone dépassait plus de 85 millions de joueurs, a déclaré l’éditeur Activision.

Statham est mis en ligne sur des plateformes telles que Facebook Gaming et Twitch, mais c’est TikTok où elle a vu sa popularité augmenter. Jeudi matin, son compte comptait plus de 570 000 abonnés.

Michelle Statham, connue de ses adeptes de TikTok sous le nom de « Gramma tactique », pose pour une photo avec l’un de ses petits-enfants. Shawn Statham

Dans une interview avec USA TODAY, Statham a déclaré que c’était son mari et ses enfants qui l’avaient encouragée à essayer le streaming.

« Je suis comme, personne ne voudra regarder quelqu’un de mon âge jouer à des jeux vidéo », a déclaré Statham. «Ils sont comme, ‘Alors vous n’avez pas à vous inquiéter si personne ne va être là. Vous pourriez aussi bien l’essayer. »

Statham – qui vit avec son mari, leur fille et leur gendre, et deux petits-enfants, âgés de 1 et 3 ans, dans l’État de Washington – a déclaré qu’elle avait joué aux jeux vidéo toute sa vie. Après que l’arthrite ait rendu difficile le travail avec les manettes sur un contrôleur de jeu vidéo de console, elle est passée à un PC.

En 2019, elle a décidé de se lancer dans le streaming, en jouant au jeu de bataille royale à la première personne « Apex Legends » avant de se lancer dans « Warzone ». L’année dernière, alors que la pandémie de COVID gardait les Américains à la maison, Statham, qui était une mère au foyer, a commencé à diffuser à plein temps.

Statham diffuse maintenant environ 40 heures par semaine, passant six jours par semaine sur Facebook Gaming et deux autres jours par semaine sur Twitch.

Avertissement: ce contenu contient de la violence de jeu graphique. Destiné à un public averti

Son TikTok présente des clips d’elle utilisant un fusil de sniper pour abattre ses adversaires pendant les matchs de « Warzone ». Bien que ses premières vidéos aient montré un nombre modeste de vues, le compte de Statham a vraiment décollé après une vidéo publiée le 28 janvier, où elle montre la précision dévastatrice de chaque plan.

«Oh il est à terre! Oh mon Dieu! » crie Statham après avoir donné une balle dans la tête – qu’elle appelle un « baiser sur le front » – à un autre joueur se cachant à l’intérieur d’un bâtiment. Quelques instants plus tard, elle tire sur un deuxième joueur qui tente de se mettre à l’abri. «Whoooo Gramma!» dit un autre joueur pour célébrer.

Le clip TikTok a recueilli plus de 5 millions de vues.

« Ma grand-mère ne peut même pas utiliser correctement son téléphone », plaisante un utilisateur de TikTok qui passe par le handle @ ericx1346 dans les commentaires du clip.

«Grand-mère snipe mieux que moi», déclare l’utilisateur de TikTok @lost_cp.

Statham a déclaré qu’elle avait perdu Internet et le service cellulaire plus tôt dans la journée et qu’elle était incapable de diffuser. Elle et son mari ont fait le tour de la ville jusqu’à ce qu’ils découvrent un hôtel avec un accès Internet fonctionnel. Après avoir alerté ses abonnés qu’elle ne pouvait pas diffuser ce jour-là, elle a mis en ligne la vidéo.

« Un jour où je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas diffuser, je ne pouvais pas passer du temps avec ma communauté, j’ai téléchargé sur TikTok et c’est celui qui est devenu viral », a déclaré Statham.

La plupart des réponses sur TikTok ont ​​été positives, dit Statham. «Je pense qu’ils sont curieux parce que je suis plus âgée», a-t-elle déclaré, notant qu’elle est différente des autres personnes de sa génération qui peuvent froncer les sourcils sur le temps passé à jouer aux jeux vidéo.

«Parce que je suis plus âgé et que je joue, ils se disent: ‘OK, enfin quelqu’un de la génération plus âgée qui nous a un peu plus’ ‘, a déclaré Statham.

Ses exploits ont même attiré l’attention des streamers de jeux vidéo populaires. « Attends ça, tellement dope », a déclaré Swagg, un streamer avec 1,5 million d’abonnés sur Twitch qui crée du contenu pour l’organisation d’esports FaZe Clan, dans un commentaire sur l’une de ses vidéos.

Le marché global du jeu vidéo reste dominé par les jeunes joueurs. Près de 60% des Américains qui jouent aux jeux vidéo ont moins de 34 ans, selon une enquête de l’Entertainment Software Association.

Cependant, les habitudes de jeux vidéo de Statham indiquent une tendance plus large: de plus en plus de seniors se lancent dans les jeux vidéo.

Ce n’est un secret pour personne que la popularité des jeux vidéo a augmenté pendant la pandémie alors que les Américains cherchaient des activités pour les garder occupés alors qu’ils restaient coincés chez eux.

Cela était particulièrement vrai pour les adultes de plus de 45 ans, a déclaré le groupe de recherche NPD Group en décembre dernier. Selon un rapport sur l’évolution du divertissement de 2020, les joueurs de jeux vidéo âgés de 55 à 64 ans ont augmenté le temps passé de 48% et l’argent dépensé de 73%. Pendant ce temps, les joueurs de 65 ans et plus ont vu leur temps de jeu augmenter de 45%.

Alison Bryant, vice-présidente principale de la recherche chez AARP, a déclaré que le saut dans le jeu coïncide avec d’autres augmentations de l’utilisation de la technologie.

«Ce n’est pas seulement un comportement pandémique», a déclaré Bryant. «C’est quelque chose qu’ils apprécient. Ils en voient les avantages. »

Les aînés adoptaient les jeux vidéo avant même la pandémie. Une enquête de 2019 de l’AARP a révélé que 44% des Américains de plus de 50 ans appréciaient les jeux vidéo au moins une fois par mois, contre 38% en 2016.

Et on s’attend à ce que la tendance à ce que davantage de personnes âgées jouent aux jeux vidéo se poursuive. Une grande raison: le vieillissement de la population de la génération X. «Ils ont été les premiers à grandir avec des consoles de jeux vidéo dans leur maison», a déclaré Bryant.

Statham a déclaré avoir vu plusieurs réponses à ses streams et TikToks de téléspectateurs dans la cinquantaine qui disent avoir été inspirés à jouer à « Warzone » après avoir regardé.

Un avantage de ses expériences de streaming a été la communauté créée par le biais de chats. «Nous sommes juste un lieu ouvert où tout le monde peut venir, se détendre, passer un bon moment, se soutenir mutuellement.»

Statham a déclaré que la vie en tant que Gramma tactique avait également été formidable pour elle personnellement. «Je suis vraiment une personne introvertie», a-t-elle déclaré. «Mais faire cela, c’est incroyable ce que vivre et vivre cette expérience a fait pour moi. Cela m’a vraiment fait sortir de ma coquille.

Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23.