Cela ressemblait à la fin d’un conte de fées classique – la superbe actrice hollywoodienne qui a épousé un prince et a vécu une vie de luxe à Monaco.

Mais Grace Kelly a été obligée de PAYER 1,5 million de livres sterling à la famille du prince Rainier – environ 15 millions de livres sterling d’argent d’aujourd’hui – avant de marcher dans l’allée.

La dot – une tradition dans les cercles royaux – a augmenté les coffres de la principauté à court d’argent et anéanti ses économies personnelles ainsi qu’un futur héritage.

Son mariage avec le prince Rainier a été la porte d’entrée d’un style de vie enviable, mais il a également mis fin à sa brillante carrière à l’écran, alors que son tirage au box-office atteignait son apogée.

Lorsqu’elle est décédée dans un accident de voiture, à l’âge tragiquement jeune de 52 ans, Grace n’a laissé que 7400 £ et un cottage abandonné en Irlande qui appartenait autrefois à ses grands-parents.

Dans un nouveau documentaire de Channel 5, Grace Kelly: The Missing Millions, la juricomptable Gemma Godfrey se penche sur les finances de la star emblématique, avant et après le mariage, et accumule la richesse qu’elle a ratée.

De manière choquante, elle conclut que la valeur nette de la star aurait dû être d’environ 40 millions de livres sterling, quels que soient les actifs royaux.

«Grace est passée d’une star hollywoodienne à une icône de la mode, puis à une princesse», raconte Gemma au Sun.

«Elle a capturé l’imagination des gens et on dirait que c’est un conte de fées. Mais elle a été victime de discrimination sexuelle à Hollywood, puis a perdu son indépendance financière du fait de son mariage.

Six décennies plus tard, le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry fait écho à l’histoire de Grace, dit Gemma.

«Comme Grace, Meghan est une actrice américaine qui se marie dans une famille royale européenne et qui se débat avec l’énorme ajustement que cela entraîne», dit-elle.

«Les deux femmes étaient farouchement indépendantes avec une carrière réussie avant leur mariage.

« C’est une transition énorme pour faire partie d’une institution où il ne s’agit plus de vos propres désirs, il s’agit de servir la famille royale, et vos souhaits sont secondaires. »

Retourné à papa riche pour agir

Loin d’une histoire de chiffons à richesses, Grace était la fille d’un riche homme d’affaires et a grandi dans un manoir de Philadelphie, servie par des serviteurs.

Mais le père Jack a désapprouvé son désir de devenir actrice et, à 18 ans, elle s’est tournée et a déménagé à New York, payant son chemin à l’école d’art dramatique en devenant mannequin.

Sa carrière réussie, dans les publicités de dentifrice et de vêtements, lui aurait valu l’équivalent de 220 000 £ sur le marché actuel.

La grande pause hollywoodienne de Grace a eu lieu à 23 ans, lorsqu’elle a été choisie face à Gary Cooper dans High Noon.

Capturée par les géants du cinéma MGM, Grace a signé un contrat de sept ans qui donnait au studio le droit à trois films par an, sur sept ans avec un bonus de 15000 £ si elle terminait les trois.

Son salaire était de 550 £ par semaine, ce qui lui rapportait un total de plus de 200 000 £, soit 2 millions de £ en argent d’aujourd’hui.

«Grace était avisée et motivée», dit Gemma.

«Elle a négocié son propre accord avec MGM et les a convaincus qu’elle pouvait encore vivre à New York et faire du théâtre, ce qui était inhabituel.

Mais dans le cadre du système de studio dans les années 1950, MGM avait un énorme contrôle, choisissant ses films, la prêtant à d’autres studios à une majoration de 400% et même lui fixant des dates pour la publicité.

Les co-stars masculines gagnent six fois plus

Grace a joué dans une série de films à succès, dont les classiques de Hitchcock Rear Window, Dial M for Murder et To Catch a Thief.

Mais l’énorme écart de rémunération entre les sexes signifiait que ses principaux hommes gagnaient souvent six fois son salaire – Clark Gable gagnant 3700 £ par semaine pour son rôle dans Mogumbo, contre 550 £ pour Grace.

Une victoire aux Oscars de la meilleure actrice, pour son rôle d’épouse d’un alcoolique joué par Bing Crosby dans The Country Wife, a encore élevé sa valeur hollywoodienne en 1954.

Son apparition aux prix dans une robe Edith Head de 3000 £ – d’une valeur de 37000 £ aujourd’hui – a cimenté son statut d’icône de la mode.

Mais même en tant que lauréate d’un Oscar, elle touchait 3600 £ par semaine pour Catch a Thief, tandis que Cary Grant gagnait 10000 £ de plus.

Affaires avec des co-stars mariées

Dans les coulisses, les affaires de Grace avec ses co-stars plus âgées devenaient légendaires.

Elle a eu des aventures avec William Holden, Bing Crosby et Marlon Brando ainsi que la co-vedette de High Noon, Gary Cooper, un homme marié de 28 ans son aîné, et Ray Milland, marié depuis 20 ans.

Elle a également admis avoir couché avec sa co-star de Magumbo, commentant: «Que faire d’autre si vous êtes seul dans une tente en Afrique avec Clark Gable?»

Mais après avoir rencontré le prince Rainier lors d’un voyage au festival de Cannes, en 1955, sa vie a changé à jamais.

Un an plus tard, en avril 1956, le couple s’est marié lors d’une somptueuse cérémonie à la cathédrale Saint-Nicolas, à laquelle assistaient 600 invités, dont des célébrités hollywoodiennes Ava Gardner, Cary Grant et Gloria Swanson et le magnat grec Aristote Onassis.

Environ 30 millions de personnes à travers le monde ont regardé la cérémonie, ignorant le prix financier élevé que Grace avait payé en dot.

«Monaco n’était pas la principauté glamour qu’elle est aujourd’hui, ils avaient donc besoin de cet argent», déclare Gemma.

« Mais elle avait accumulé sa richesse et son indépendance et cela a été anéanti. »

Ironiquement, c’est l’image emblématique de Grace qui a fait de Monaco un terrain de jeu à la mode pour les super riches, apportant une énorme richesse à ses marinas, casinos et hôtels haut de gamme.

«Grace a attiré des millionnaires à Monaco», déclare Gemma. «Elle a aidé Monaco à retrouver ses richesses, mais elle a dû payer pour ce privilège.»

En 1960, quand papa Jack est mort en lui laissant 190 000 £, elle payait toujours – après avoir emprunté contre l’héritage pour la dot.

Banni du retour d’Hollywood

Le mariage royal a apporté une vie de luxe, avec un palace de 200 chambres, un château en France avec un terrain six fois plus grand que Monaco, un chalet de ski à Verbier et 4 millions de livres de yachts.

Ses vêtements étaient confectionnés par les meilleurs créateurs et les bijoux qu’elle portait, de Cartier et Van Cleef, coûtaient des dizaines de millions.

Mais dans un clip révélateur d’avant son mariage, on demande à Grace si elle continuera à agir et répond soigneusement: « Cette décision sera prise par le prince. »

En fait, bien qu’elle ait été courtisée par Alfred Hitchcock pour le rôle principal dans Marnie en 1964 et a offert de nombreux autres rôles, elle n’a plus jamais joué.

«Son seul véritable amour était le théâtre», dit Gemma.

«Elle a déclaré dans une interview qu’elle venait d’avoir un aperçu de la carrière passionnante à venir lorsqu’elle a été interrompue.

«Elle a peut-être pensé qu’elle reviendrait une fois qu’elle aurait accompli son devoir royal et qu’elle aurait fondé une famille, mais malgré sa valeur grandissante depuis le mariage, elle ne l’a jamais fait.

Grace a eu trois enfants – la princesse Caroline, 64 ans, le prince Albert, 63 ans et la princesse Stéphanie, 56 ans – mais en tournant le dos à Hollywood, elle a perdu une fortune.

En comparaison, ses contemporaines, Audrey Hepburn et Doris Day, ont poursuivi des carrières d’une valeur estimée à 75 millions de livres et 150 millions de livres respectivement.

Mort tragique et mystère de volonté

Le 13 septembre 1982, la princesse Grace a eu un accident vasculaire cérébral alors qu’elle conduisait sur des routes de campagne près de l’une des maisons royales, perdant le contrôle de la voiture et plongeant à 120 pieds au large d’une montagne.

La fille Stéphanie, qui était sur le siège passager, a miraculeusement survécu mais Grace est décédée à l’hôpital le lendemain.

Son testament, écrit en 1975 et vu par Gemma, a laissé quelques milliers de dollars et la propriété irlandaise délabrée à une banque fiduciaire aux États-Unis.

Il n’y avait aucune mention de bijoux, d’objets de famille ou d’argent de son apogée hollywoodienne.

Gemma a également découvert l’existence d’un testament séparé, détenu par la famille Grimaldi, mais une demande de consultation du document a été refusée.

Mais elle dit que Grace était peu susceptible d’avoir beaucoup d’argent en son propre nom.

«Tous les bijoux qu’elle possédait auraient été transmis à ses filles et à sa belle-fille», dit-elle.

«Mais une fois mariée, elle n’a pas pu gagner son propre revenu.

«Encore une fois, il y a des parallèles avec Meghan parce que lorsque vous ne gagnez pas votre propre argent, vous êtes plus limité sur ce que vous pouvez dépenser.

« Vous êtes financé en tant que membre de la famille royale et vous devez agir en conséquence. »

La princesse Grace n’a jamais exprimé publiquement de mécontentement face à la vie et hier son fils, le prince Albert, a grondé le prince Harry et Meghan, pour avoir exprimé leurs griefs dans l’interview d’Oprah.

Mais comme Meghan, Grace a peut-être considéré sa vie luxueuse comme une cage dorée.

«Grace a rejoint la famille royale, elle a donc activement choisi ce style de vie», explique Gemma.

«Mais c’est une différence flagrante par rapport à la vie qu’elle avait avant, lorsqu’elle avait la liberté, le contrôle et l’indépendance financière.»

Grace Kelly: The Missing Millions est diffusé sur Channel 5 à 21h ce soir