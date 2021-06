Comment Google a séduit les plus grands critiques du mégacampus de San José

La proposition « Downtown West » de Google est le premier campus mixte de Google, comprenant 80 acres tentaculaires dans le centre-ville de San Jose. Studio Urbain Sitelab

Le chemin de Google vers sa planification massive de campus technologique à San Jose a commencé avec des militants s’enchaîner à des chaises à l’intérieur de l’hôtel de ville à cause de la décision de la ville de vendre des terres publiques au géant de la technologie. Il s’est terminé avec certains de ses plus grands adversaires signant ses louanges. Le mois dernier, le conseil municipal de San Jose a approuvé le plan de Google pour un mégacampus à usage mixte qui s’étend sur 80 acres et 7,3 millions de pieds carrés de bureaux au cœur de la troisième plus grande ville de Californie. Pour séduire les critiques, Google a désigné plus de la moitié de son campus à l’usage du public et a offert un 200 millions de dollars un ensemble d’avantages communautaires qui comprend des fonds de déplacement, une formation au placement et le pouvoir des dirigeants communautaires d’influencer la façon dont ils sont dépensés. « C’est certainement un processus très différent à la fin par rapport à ce que nous avons vu au début en ce qui concerne le mouvement communautaire et syndical », a déclaré Jeffrey Buchanan, directeur des politiques publiques de la coalition communautaire Working Partnerships USA, basée à San Jose. « C’était un rappel de la façon dont l’organisation fonctionne et compte », a déclaré Maria Noel Fernandez, directrice de l’association à but non lucratif Silicon Valley Rising. « Maintenant, cela ressemble vraiment à un partenariat. » Le partenariat réussi intervient alors que des géants de la technologie comme Google, Facebook et Amazon cherchent à étendre leur empreinte immobilière à travers le pays tandis que les résidents se plaignent des déplacements. Il vient deux ans après Amazon célèbre abandonné prévoit de construire un campus à New York après que les communautés s’y sont opposées. Cela survient également alors que les groupes syndicaux et les employés se font de plus en plus entendre sur l’influence exercée par les grandes entreprises technologiques. Certains organisateurs locaux ont déclaré que leur succès avec Google ouvrait la voie à une future organisation avec la technologie. Mais il a fallu quatre ans pour en arriver là.

Forte opposition et début difficile

Google avait une longue histoire de relations avec le gouvernement de la ville et la communauté près de son siège social à Mountain View, à 16 km de San Jose. Mais l’entreprise n’avait pas d’antécédents d’investissements à San José même, même si nombre de ses employés y vivent. Le processus a commencé du mauvais pied, ont déclaré des membres de la communauté.

Maria Noel Fernandez, responsable de la campagne Silicon Valley Rising, dirige une manifestation lors de la réunion des actionnaires de Google en 2019 sur le campus de l’entreprise à Sunnyvale, en Californie. Jennifer Elias | CNBC

Tout a commencé lorsque le plan du campus est apparu caché dans le secret à un moment où la conversation sur le pouvoir technologique et l’antitrust commençait à gagner du terrain dans le monde au sens large. Pour la communauté locale, il est apparu que Google et la ville complotaient secrètement pour donner à l’entreprise des terres publiques sans beaucoup de discussion avec la communauté. En 2017, le public a découvert que la ville de San José avait entamé des pourparlers exclusifs avec Google, qui destiné pour acheter toutes les parcelles d’une superficie d’environ 240 acres. En 2018, les médias locaux rapports découvert des accords de non-divulgation entre des agents publics et Google. L’organisation de Buchanan, Working Partnerships USA, a poursuivi la ville en justice, alléguant qu’elle menait des accords en coulisses avec le géant de la technologie. « L’une de nos premières préoccupations concernait les NDA », a déclaré Fernandez. « La NDA était juste un mauvais aspect pour le projet », a convenu Bob Staedler, directeur de Silicon Valley Synergy, une société de conseil en aménagement et développement des terres basée à San Jose.. « Donc, ça a mal commencé. » Une autre grande préoccupation était le déplacement, que la ville avait vu lorsque des employés techniques d’Apple, Google et d’autres ont emménagé au fil des ans. Moins d’une semaine après l’annonce de l’arrivée de Google en ville et emportant avec lui la majeure partie du centre-ville, les prix des maisons dans un rayon de cinq kilomètres du site a bondi de 7%, – et est passé de là dans les mois suivants, ont déclaré des experts à CNBC à l’époque. Des groupes communautaires ont protesté à chaque événement de Google et de la ville en vue. Lors d’une réunion du conseil municipal particulièrement controversée, plusieurs manifestants se sont enchaînés aux chaises. Les manifestants ont également fait des scènes en dehors de Google conférence de commercialisation à San Jose, et s’est associé à des employés et des investisseurs pour une manifestation en dehors du 2019 de l’entreprise assemblée des actionnaires, où les piqueteurs tenaient des pancartes indiquant « Bienvenue à Googleville » et « Hey Google, ne m’expulsez pas ».

Fernandez a dirigé la plupart d’entre eux, parlant dans un mégaphone. « Depuis que Google a conclu un accord de négociations exclusives, j’ai eu deux enfants depuis. » dit Fernandez. « Mais j’ai presque l’impression que Google est mon troisième. » Après de tels affichages, la société a annoncé un engagement de 1 milliard de dollars en matière de logement pour construire 20 000 maisons dans la région de la baie au cours de la prochaine décennie, mais les résidents ont toujours retenu leur enthousiasme, craignant que la société ne jette de l’argent sur le problème sans fournir de détails ni de plans sur la façon dont cela se produirait. être dépensé. Peu de temps après l’annonce de Google, la sénatrice américaine Diane Feinstein, D-Calif., a envoyé le PDG Sundar Pichai une lettre demandant plus de détails. À l’époque, Google avait déclaré à CNBC qu’il avait entendu des critiques sur le moment de l’annonce, mais qu’il reconnaissait également que le logement de la région de la baie avait atteint un point critique. L’organisation de Fernandez a qualifié l’investissement de Google dans le logement de « gagnant », mais a ajouté qu’il y avait beaucoup plus de travail à faire. Google a continué à ramasser des terres autour de la région et ajouter à la frustration des organisations syndicales qui cherchent des réponses. « Nous voulions nous assurer qu’ils ne jetaient pas seulement de l’argent sur le problème », a déclaré Buchanan. Fernandez a déclaré qu’à ce stade, les organisateurs locaux avaient un message clair pour Google : « Nagez en amont ou construisez quelque chose ensemble. »

Intégrer les relais communautaires

En 2019, Google a constitué une cohorte diversifiée d’agents de liaison communautaires pour discuter avec les résidents locaux, écouter leurs préoccupations et surligner leurs histoires. Les membres de la communauté ont déclaré que ces conversations à portes ouvertes les avaient finalement amenés à prendre place à la table lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions. Cette cohorte était composée de personnes nouvellement embauchées, de plusieurs femmes et de personnes de couleur qui avaient occupé des postes allant des affaires publiques à l’immobilier. L’un d’eux était Ricard Benavidez, qui est responsable de « la conception, des programmes et des partenariats essentiels à un développement immobilier inclusif », selon sa page LinkedIn. Un autre, Javier Gonzáles, était un natif de San José qui communiquait souvent avec les résidents au sujet de leur amour et de leurs préoccupations communs pour les cols bleus, les arts et la culture de la région. « Je pense que c’était juste le moment où ils se rendaient disponibles pour prendre un café ou discuter en privé avec des organisations », a déclaré Bob Staedler. « Au lieu que Google soit un monolithe, vous aviez vraiment besoin d’un humain. »

Google organise une présentation communautaire et une session de commentaires à San Jose pour son méga campus proposé. Jennifer Elias / CNBC

Ces agents de liaison sont devenus des membres de confiance de la communauté qui ont écouté les préoccupations et assuré le suivi, ont déclaré les résidents. « Ils ont constitué une équipe de personnes qui étaient vraiment intéressées à travailler plus étroitement en tant que communauté – en tant que partenaires », a déclaré Buchanan. « Au fur et à mesure que l’équipe se réunissait, vous avez vu la relation avec les coalitions de la Silicon Valley, le teint de la conversation a changé au fil du temps. »

Un tournant

À la fin de 2019, les membres de la communauté locale ont commencé à voir un changement. L’une des principales embauches était le responsable du district de Google pour San José, Alexa Arena, qui a rejoint l’entreprise 2019. Elle travaillait auparavant pour la société immobilière LendLease, qui s’est associée à Google sur ses plans de logement dans la région de la baie, et elle avait de l’expérience dans les plans immobiliers litigieux. L’ajout d’Arena a montré aux membres de la communauté que l’entreprise envoyait quelqu’un avec un réel pouvoir de décision pour les écouter. Ils disent que la présence d’Arena était modeste et calme, et elle a montré qu’elle était consciente qu’elle entrait dans une communauté établie et historique – un départ par rapport à l’entrée de Google en 2017, lorsque l’entreprise et les responsables de la ville ont continué à qualifier le projet de « changeur de jeu » pour la ville. « C’est vraiment différent de ce que nous voyons dans les projets d’une échelle normale », a déclaré Arena à un grand groupe d’habitants de San Jose lors d’un premier retour du public. session en 2019. « Dans ce cas, c’est Google qui est l’utilisateur final. » Elle a remercié les gens pour leur temps et pour avoir permis à l’entreprise d’être des constructeurs dans une ville déjà historique, mais elle ne l’a pas fait de manière indulgente, ont déclaré des membres de la communauté. « Nous sommes là pour le long terme », a lu sa première diapositive lors de la présentation communautaire de 2019. « Pour la première fois, nous avons vu ce véritable processus intentionnel », a déclaré Buchanan. « Pour nous tous, c’était assez différent. » Les résidents ont testé son authenticité et son expertise. Si Arena ne connaissait pas la réponse, elle ne ferait pas semblant, mais répéterait la question pour s’assurer qu’elle la comprenait, puis consulterait d’autres personnes de l’entreprise ou des partenaires externes. Elle a fait le suivi des sujets de préoccupation, tels que le fonctionnement de l’emplacement d’un immeuble de six étages à proximité d’un quartier existant. De nombreux organisateurs ont déclaré que la composition diversifiée de l’équipe Google les avait aidés à mieux s’identifier aux membres des minorités de la communauté. « Elle a un ensemble de compétences différent qu’un homme blanc n’aurait pas », a déclaré Staedler à propos d’Arena. « Il y a une formation aux médias et il y a juste un moyen naturel où Alexa, en particulier, n’essayait pas de vous vendre quelque chose. »

Accorder la « co-gouvernance » aux résidents

En 2020, Google a commencé à comprendre que les résidents avaient besoin de plus de transparence et ne se contenteraient pas d’une vue partielle des plans. En conséquence, l’entreprise a apporté une série de mises à jour à ses plans, y compris un comité de gouvernance communautaire pour certains fonds. L’entreprise a également engagé une agence locale pour concevoir un site Internet, qui affiche les mises à jour, les échéanciers, les attentes et d’autres détails des plans du campus. Le site Web affichait les principales préoccupations des résidents telles que « Garder un caractère authentique et non corporatif » et « perdre maman + boutiques pop ». Il a également commencé une liste de diffusion, où il enverrait des mises à jour périodiques sur le campus avec la possibilité pour les lecteurs d’envoyer des commentaires sur le plan.

Séance de rétroaction de la communauté du campus technologique Google Jennifer Elias | CNBC