Comment GM, Ford et Tesla relèvent le défi national de la recharge des véhicules électriques

Plus de gens que jamais achètent des véhicules électriques. Il y a environ 2 millions de véhicules électriques sur la route aux États-Unis, soit six fois depuis 2016, mais le nombre de véhicules électriques n’est encore qu’une très petite tranche des plus de 280 millions de véhicules en service. Certains facteurs, tels que le coût initial et l’autonomie de la batterie, sont en grande partie des défis de fabrication et d’innovation gérés au sein des entreprises. Mais une autre source de résistance des consommateurs ouvre un ensemble complexe de questions qui devront être abordées au niveau macro – la disponibilité de bornes de recharge et d’un réseau électrique capable de les gérer.

Actuellement, les voitures et les camions se combinent pour produire environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre. Afin d’atteindre les objectifs de zéro émission nette dans les décennies à venir, les consommateurs vont devoir acheter beaucoup de véhicules électriques, et ils vont avoir besoin de beaucoup d’endroits pour les recharger. Le ministère de l’Énergie suit activement le nombre total de bornes de recharge publiques (le nombre total de ports de recharge est plus élevé) dans le pays, un nombre qui s’élève désormais à 55 000. Si cela semble beaucoup, considérez qu’il y a près de trois fois plus de stations-service. Aussi, gardez à l’esprit que même si Les temps de charge des véhicules électriques varient considérablementils sont nettement plus lents que le gazage, de sorte que la congestion est un problème important dans les bornes de recharge.

Selon un récent Rapport McKinsey & Companyil faudra environ 20 fois plus de bornes de recharge que ce qui est actuellement disponible, jusqu’à 1,2 million de bornes de recharge publiques.

Là où la concurrence a joué un rôle important dans l’innovation des véhicules électriques, la coopération publique et privée contribuera à stimuler le développement de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques. L’administration Biden a récemment annoncé de nouvelles normes pour la recharge des véhicules électriques conformément à son objectif d’installer 500 000 bornes de recharge supplémentaires d’ici 2030, et les 7,5 milliards de dollars mis de côté par la loi bipartite sur les infrastructures représentent le premier investissement du gouvernement dans les chargeurs de véhicules électriques. Les normes minimales aideront à établir les bases pour que les États construisent des projets de bornes de recharge accessibles à tous les conducteurs, quel que soit l’emplacement, la marque de VE ou la société de recharge.

« Le financement public est particulièrement important pour la tarification des corridors routiers compte tenu de l’analyse de rentabilisation difficile alors que le marché des véhicules électriques continue de croître », a déclaré un porte-parole de GM.

L’infrastructure n’a pas l’attrait des déploiements de nouveaux véhicules éclaboussants comme le Chevy Silverado EV ou le pick-up électrique F-150 Lightning de Ford, et comme l’a expliqué le porte-parole de GM, il y a un besoin continu de collaboration intersectorielle et de soutien politique pour rationaliser les permis, engagez de manière proactive les services publics d’électricité, accélérez les délais d’implantation et d’interconnexion du réseau et éliminez d’autres obstacles au déploiement d’infrastructures en suspens.

« Cela nécessite vraiment une approche » tous sur le pont « », a-t-il déclaré.