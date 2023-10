Comment GlobalFoundries vise à rester la troisième plus grande fonderie de puces au monde

Au cours de sa courte histoire de 14 ans, Fonderies mondiales est devenue la troisième plus grande fonderie de puces au monde. Basée dans le nord de l’État de New York, GlobalFoundries n’est pas un nom familier car elle fabrique des semi-conducteurs conçus et vendus par d’autres sociétés. Mais il contribue discrètement à alimenter presque tous les appareils connectés. « Regardez chaque appareil électronique de votre maison, et je vous parierais que chacun de ces appareils contient au moins une puce GlobalFoundries », a déclaré Thomas Caulfield, PDG de GlobalFoundries, à CNBC. Les puces GlobalFoundries sont présentes dans tout, des smartphones et voitures aux haut-parleurs intelligents et aux lave-vaisselle compatibles Bluetooth. Ils sont également présents dans les serveurs exécutant des modèles d’intelligence artificielle générative, un marché en plein essor si rapidement que le fabricant de puces Nvidia a dépassé une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars et prévoit une croissance des ventes de 170 % ce trimestre. Dans le cadre de l’IA générative, GlobalFoundries ne se concentre pas sur la création de puissantes unités de traitement graphique (GPU) utilisées pour entraîner de grands modèles de langage comme ChatGPT. Au lieu de cela, l’entreprise fabrique des puces qui remplissent des fonctions telles que la gestion de l’énergie, la connexion aux écrans ou l’activation de connexions sans fil. Caulfield affirme que l’IA est « le catalyseur du doublement de notre industrie au cours des huit prochaines années et que GF aura sa juste part, sinon plus, de cette opportunité ». Il y a cinq ans, GlobalFoundries a pris une décision audacieuse loin à partir de puces de pointesortant d’une course remportée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Aujourd’hui, alors que les tensions avec la Chine suscitent des inquiétudes quant à la dépendance du monde à l’égard de TSMC et que les États-Unis et la Chine se livrent une guerre acharnée technologique avec le contrôle des exportations, GlobalFoundries se retrouve bien en dehors de la ligne de mire géopolitique. L’entreprise a dépensé environ 7 milliards de dollars pour se développer production en Singapour, Allemagne, France et dans le nord de l’État New York. CNBC s’est rendu à Malte, dans l’État de New York, pour un aperçu direct de l’usine de fabrication où GlobalFoundries ajoute 800 acres, afin de demander comment l’entreprise envisage de rester en tête tout en développant les anciennes puces, encore essentielles aux appareils de tous les jours.

« Ça a marché pour tout le monde »

L’histoire a commencé en 2009, lorsque Micro-systèmes avancés a décidé de scinder ses activités de fabrication en une société distincte et de se concentrer entièrement sur la conception de puces. La nouvelle société GlobalFoundries a repris l’usine de fabrication de puces d’AMD à Dresde, en Allemagne. À l’époque, il s’agissait d’une coentreprise entre AMD et la branche d’investissement technologique du gouvernement d’Abu Dhabi. Moorhead était je travaille chez AMD. « Notre fondateur, Jerry Sanders, chez AMD, a déclaré : ‘les vrais hommes ont des capacités’. L’idée de transformer l’usine AMD en sa propre société était donc une très grosse affaire », a déclaré Moorhead. AMD « devait le faire », a-t-il ajouté, car « les dépenses nécessaires à une usine de pointe doublaient tous les deux ou trois ans. Et à l’heure actuelle, nous envisageons des investissements dans les campus dépassant les 100 milliards de dollars ». Au cours des premières années, AMD était le seul client majeur de GlobalFoundries. AMD est depuis devenu le principal rival de Nvidia dans la conception de GPU. « Je pense que ça a fonctionné pour tout le monde », a déclaré Moorhead. GlobalFoundries a commencé à construire sa nouvelle usine et son futur siège social à Malte en 2009. L’année suivante, elle s’est développée à Singapour avec l’achat de Chartered Semiconductor. En 2015, elle avait acquis la division interne des semi-conducteurs d’IBM, reprenant les sites de production du Vermont et de New York. En 2018, GlobalFoundries représentait une entreprise de 6 milliards de dollars. « Malheureusement, sa stratégie n’était pas en mesure de générer de la rentabilité ou des flux de trésorerie disponibles », a déclaré Caulfield. « Ainsi, en 2018, lorsque je suis devenu PDG de GlobalFoundries, nous avons décidé de faire un pivot stratégique pour concentrer toute notre énergie, toute notre R&D, tout notre déploiement de capitaux pour être les meilleurs dans ces puces essentielles. Et cela a commencé un parcours pour transformer notre entreprise vers la rentabilité. À ce jour, GlobalFoundries ne fabrique que des puces de 12 nanomètres et plus, ou ce qu’elle appelle des puces « essentielles ».

Thomas Caulfield, PDG de GlobalFoundries, montre une plaquette de 300 mm à Katie Tarasov de CNBC au Fab 8 à Malte, New York, le 5 septembre 2023. Carlos Eaux

« Si vous effectuez des transactions de paiement sécurisées, que ce soit sur votre carte de crédit ou sur votre appareil mobile intelligent, nous fabriquons la puce qui fait cela », a déclaré Caulfield. « Aimez-vous les photos prises par votre appareil photo ? Eh bien, nous fabriquons des processeurs de capteur d’image qui pilotent cet appareil photo. Aimez-vous la durée de vie de la batterie de votre téléphone ? Nous fabriquons les PMIC, les circuits intégrés de gestion de l’alimentation qui garantissent que l’alimentation est gérée sur ces dispositifs. » Lors de la pénurie de puces en 2021, GlobalFoundries a déclaré à CNBC qu’elle avait été entièrement vendue. La même année, la société est introduite en bourse au Nasdaq. « En fin de compte, nous avons vraiment besoin de ces puces », a déclaré Daniel Newman, PDG du cabinet de recherche Futurum Group. « Nous l’avons découvert parce que nous avions des parkings remplis de camionnettes qui ne pouvaient pas être expédiées parce qu’ils ne pouvaient pas installer l’ECU ou qu’ils ne pouvaient pas installer de sièges électriques. GlobalFoundries avait donc une exigence très forte du marché. »

Croissance mondiale

GlobalFoundries est la seule des cinq plus grandes fonderies de puces au monde basée aux États-Unis. Les quatre autres sont Semiconductor Manufacturing International en Chine, Samsung avec des usines de fabrication en Corée du Sud et aux États-Unis, et Microélectronique unie et TSMC, tous deux situés à Taiwan. « Non seulement nous avons une forte concentration de fabrication de semi-conducteurs à Taiwan entre TSMC et UMC, mais TSMC est deux fois plus grande que les quatre autres sociétés réunies », a déclaré Caulfield. TSMC fabrique plus de 90 % des puces électroniques les plus avancées au monde, ce qui crée une vulnérabilité en cas de retard dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des risques liés aux menaces continues de la Chine d’envahir Taiwan. Comme GlobalFoundries, TSMC fabrique également des nœuds plus anciens. Caulfield a déclaré que GlobalFoundries s’en prenait absolument à TSMC. « Non seulement nous avons des aspirations, mais nous pensons que nous avons gagné dans certains domaines », a déclaré Caulfield. Il a souligné les puces radiofréquence et la technologie du silicium sur isolant de son entreprise. « Le silicium sur isolant est un énorme différenciateur en matière d’énergie, et TSMC ne l’utilise pas », a déclaré Moorhead. À une époque de troubles géopolitiques, GlobalFoundries investit environ 7 milliards de dollars pour accroître sa capacité dans les régions du monde à moindre risque. À Singapour, l’entreprise vient de réaliser une expansion de 4 milliards de dollars qui, selon elle, en fait l’usine de fabrication la plus avancée du pays. En juin, il finalisé un accord avec STMicroélectronique pour construire une usine en copropriété à Crolles, en France. Cependant, tous les efforts d’expansion mondiale ne se sont pas déroulés sans heurts. En 2017, GlobalFoundries a fait de grands projets pour une usine de fabrication à Chengdu, en Chine. En 2020, il reculé. « Il s’est avéré que nous avions déjà trois installations relativement grandes dans le monde qui étaient gravement sous-chargées », a déclaré Caulfield. « Ajouter plus de capacité à un moment où nous ne pouvions pas remplir notre capacité existante allait simplement créer un trou économique plus grand pour nous. » Les États-Unis ont récemment adopté une série d’interdictions d’exporter contre les fabricants de puces électroniques qui envoient des technologies de pointe en Chine. En produisant uniquement des nœuds plus anciens, GlobalFoundries affirme que cela a été « très peu » impacté.

Fabriquer des chips aux États-Unis

Bien que les puces de GlobalFoundries soient considérées comme des nœuds hérités, le processus et les ressources nécessaires restent incroyablement complexes. Caulfield a déclaré que chaque plaquette de silicium passe par au moins 1 000 étapes sur 90 jours dans l’usine de Malte. Le processus nécessite un nettoyage, un refroidissement et un traitement chimique approfondis, qui utilisent beaucoup d’eau. GlobalFoundries affirme que Fab 8 utilise environ 4 millions de gallons d’eau par jour, en récupérant 65 %. « Le nord de l’État de New York est un très bon endroit pour accéder à une eau abondante et de haute qualité », a déclaré Caulfield. Toutes les machines lourdes nécessitent également environ 2 gigawatts d’énergie par jour, selon Hui Peng Koh, qui dirige l’usine de Malte. Elle a dit que c’était assez de puissance pour « gérer une petite ville ». « Je dirais que notre électricité la moins chère se trouve aux États-Unis », a déclaré Caulfield. « Une grande partie de notre électricité dans le nord de l’État de New York, où se trouve cette installation, vient de l’hydroélectricité, c’est donc une énergie plus verte. En Europe et à Singapour, une grande partie de cette électricité provient du gaz naturel. » Ensuite, il y a la main d’œuvre. GlobalFoundries compte 13 000 employés dans le monde. Environ 1 500 personnes se rapportent à Koh à Malte. Elle a déclaré à CNBC qu’il était « difficile d’attirer des talents dans cette partie du monde ». GlobalFoundries a récemment créé le premier programme d’apprentissage enregistré aux États-Unis pour aider à développer une main-d’œuvre dans le secteur des semi-conducteurs au Vermont et à New York. En juillet, TSMC a imputé la pénurie de main-d’œuvre qualifiée aux retards dans la construction de son usine de fabrication en Arizona. Le coût élevé des matériaux et des travaux de construction rend également construire une usine de fabrication aux États-Unis coûte plus cher que dans une grande partie de l’Asie, les subventions publiques ont donc été essentielles à la relocalisation de la production. GlobalFoundries a déclaré que New York avait investi plus de 2 milliards de dollars pour l’usine de Malte. La compagnie a également demandé des fonds de la loi nationale CHIPS and Science de 52 milliards de dollars. Se concentrer sur les matériaux de 12 nanomètres et plus aide également l’entreprise à réduire ses coûts.

Fab 8 de GlobalFoundries à Malte, New York, où Chris Belfi, responsable de l’ingénierie des équipements, a dirigé Katie Tarasov de CNBC lors d’une tournée le 5 septembre 2023.