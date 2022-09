Comment Giorgia Meloni et son parti d’extrême droite sont devenus une force motrice de la politique italienne

Rome

CNN

—



Lorsque Giorgia Meloni a fait irruption sur la scène politique en 2006 en tant que plus jeune vice-présidente du parti Alliance nationale, elle a scellé son destin de politicienne d’extrême droite.

L’Alliance nationale, anciennement le Mouvement social italien, était résolument néo-fasciste, formée par des partisans de Benito Mussolini. Meloni elle-même admirait ouvertement le dictateur dans sa jeunesse, mais s’est ensuite distancée de sa marque de fascisme – malgré le maintien de la flamme tricolore symbolisant le feu éternel sur sa tombe dans le logo des Frères d’Italie, le parti qu’elle a ensuite cofondé. en 2012.

Maintenant, la mère célibataire ultra-conservatrice de 45 ans semble susceptible de devenir la première femme Premier ministre d’Italie.

Son parti d’extrême droite Frères d’Italie, qui est en tête du peloton avant les élections générales du 25 septembre, n’a obtenu que 4,5 % des voix lors des dernières élections de 2018.

Sa popularité a monté en flèche depuis lors, en grande partie parce qu’elle s’est maintenue sous les feux de la rampe avec une présence active sur les réseaux sociaux et a maintenu son parti sur le message, ne s’écartant jamais d’un programme conservateur qui remet en question les droits des LGBT, les droits à l’avortement et l’immigration. Stratégies.

Le sien était également le seul parti traditionnel à ne pas rejoindre le gouvernement d’union formé par Mario Draghi après la chute de l’administration de Giuseppe Conte en 2021, exigeant à la place de nouvelles élections plutôt qu’une autre solution technocratique. Lorsque le gouvernement de Draghi s’est à son tour effondré en juillet, les élections anticipées de dimanche ont été déclenchées.

Chérie du mouvement conservateur mondial, Meloni était une protégée préférée du stratège républicain Steve Bannon, qui a fait la une de ses conférences de parti en Italie avant la pandémie de Covid-19 et ses propres problèmes juridiques. Bannon l’a récemment approuvée à nouveau, déclarant dans une déclaration à CNN: “Meloni, comme Thatcher, elle se battra et gagnera.”

Meloni a pris la parole lors de plusieurs conventions américaines du C-Pac, déclarant au groupe en 2022 que les conservateurs étaient attaqués.

« Nous (les conservateurs) sommes fiers de nos identités, de ce que nous représentons. Nous vivons à une époque où tout ce qu’il représente est attaqué : notre liberté individuelle est attaquée, nos droits sont attaqués, la souveraineté de nos nations est attaquée, la prospérité et le bien-être de nos familles sont attaqués, notre l’éducation des enfants est attaquée. Face à cela, les gens comprennent qu’à cette époque, la seule façon d’être rebelle est de préserver qui nous sommes, la seule façon d’être rebelle est d’être conservateur », a-t-elle déclaré.

Elle a été élevée par une mère célibataire dans le quartier gauchiste de Garbatella à Rome, loin des attractions touristiques du centre de la capitale. Un groupe d’hommes âgés assis sur un banc de parc sur la place centrale du quartier a secoué la tête à la mention de son nom. “Elle ne me représente pas”, a déclaré le propriétaire du café Marizio Tagliani à CNN. “Elle ne représente pas ce quartier.”

Meloni représente un nombre croissant d’Italiens conservateurs qui sont d’accord avec ses idéaux sur la famille traditionnelle qui s’alignent sur leur puissante Église catholique.

Elle est ouvertement anti-LBGT, menaçant que les unions homosexuelles, qui ont été légalisées en Italie en 2016, soient à l’étude.

Elle a également qualifié l’avortement de “tragédie” et les régions d’Italie où son parti est au pouvoir ont déjà connu des restrictions à l’avortement et un manque de services, y compris le non-respect d’une politique nationale qui autorise les cliniques à fournir la pilule abortive et n’autorisant les avortements que jusqu’à à sept semaines, y compris la période d’attente obligatoire d’une semaine pour qu’une femme « réfléchisse » à sa décision – alors que les directives nationales stipulent 9 semaines.

Ses partenaires de l’alliance politique italienne de centre-droit, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, sont également en partie responsables de sa popularité. Berlusconi l’a nommée ministre des Sports lors de son gouvernement de 2008, faisant d’elle la plus jeune ministre à occuper ce poste.

Elle s’entraîne régulièrement avec Salvini, dont la popularité ne cesse de décliner. Pour l’élection de 2018, elle était sa partenaire junior dans l’alliance de centre-droit. Cette fois-ci, elle est en charge et a laissé entendre que, si elle était élue, elle ne donnerait peut-être pas à Salvini un portefeuille ministériel, ce qui le priverait du pouvoir de faire tomber son gouvernement.

Elle diffère à la fois de Salvini et de Berlusconi sur un certain nombre de questions, dont l’Ukraine, et n’a aucun lien avec le président russe Vladimir Poutine, contrairement à ses partenaires électoraux, qui ont déclaré qu’ils aimeraient revoir les sanctions contre la Russie en raison de leur impact sur l’économie italienne. . Meloni a plutôt été inébranlable dans son soutien à la défense de l’Ukraine.

La perspective d’une femme dirigeante dans un pays traditionnellement dominé par les hommes amène certains à se demander si elle sera jugée selon un ensemble de règles différent de celui de ses homologues masculins.

“Nous n’avons jamais eu de femme Premier ministre. Je pense que nous sommes définitivement prêts pour cela. Attendu depuis longtemps, j’ajouterais également », a déclaré à CNN Dario Fabbri, analyste politique et rédacteur en chef du magazine politique Domino. « Mais la façon dont toute la société la recevra est quelque chose que je ne sais pas. C’est quelque chose d’inconnu pour elle et pour nous.

Emiliana De Blasio, conseillère pour la diversité et l’inclusion à l’Université LUISS de Rome, a déclaré à CNN que la politique de Meloni est plus importante que son sexe, mais qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était d’abord féministe.

« Nous devons réfléchir au fait que Giorgia Meloni ne soulève pas du tout de questions sur les droits des femmes et l’autonomisation en général », a-t-elle déclaré.

Fabbri reconnaît qu’il pourrait être plus facile pour Meloni de se faire accepter sur la scène mondiale qu’en Italie, où seulement 49% des femmes travaillent à l’extérieur, selon l’enquête sur le genre du Forum économique mondial.

« Cela dépendra de la façon dont elle agira. Comment elle se présentera aux dirigeants mondiaux. Je pense qu’elle a marché sur une ligne très mince en ce qui concerne son image, ses positions passées sur de nombreuses questions, et jusqu’à présent, elle n’a pas fait beaucoup de gaffes dans cette campagne électorale », a-t-il déclaré à CNN.

« Mais bien sûr, être à la tête du gouvernement est quelque chose de très différent. Donc, je pense que la façon dont elle sera reçue n’aura pas grand-chose à voir avec les préjugés envers l’Italie mais avec la façon dont elle se présentera aux dirigeants mondiaux.