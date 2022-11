Comment Giorgia Meloni est devenue la coqueluche de la droite Trump

Commentez cette histoire Commentaire

ROME — Quelques heures après que le parti de Giorgia Meloni ait remporté la victoire électorale en septembre, le stratège conservateur américain Greg Price partagé un clip sur Twitter du futur Premier ministre italien lançant un appel au clairon. Dans la vidéo, elle a mis en garde contre une attaque mondiale en cours contre le genre, la famille et la religion, menée par des forces anonymes à la recherche d’un monde où les formes d’identité cessent d’exister.

« Je ne peux pas me définir comme italienne, comme chrétienne, mère, femme — non ! Meloni dit dans le clip, à partir d’un discours de 2019. “Je dois être citoyen x, sexe x, parent 1, parent 2.”

Le clip, aimé plus de 200 000 fois, est devenu viral parmi les républicains alignés sur Trump. Et les critiques étaient au rendez-vous.

“Si joliment dit,” a déclaré la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.).

“Un modèle pour les candidats du 8 novembre ici,” dit Steve Cortesun ancien conseiller de campagne de Trump.

En devenant le premier chef de gouvernement d’extrême droite en Europe occidentale d’après-guerre, Meloni est devenue une référence célèbre pour les républicains de MAGA, qui ont interprété son ascension comme une affirmation de leurs propres valeurs et objectifs. Dans leur récit – qui prévaut sur les réseaux sociaux et dans les médias de droite – Meloni est une diseuse de vérité qui parle clairement de ses convictions, n’a pas fait de compromis face à la gauche éveillée et a surmonté un média hystérique la traitant de fasciste. , un raciste et pire.

“C’est quelqu’un avec qui je peux m’identifier, car ils me font la même chose”, a déclaré Kari Lake, une candidate au poste de gouverneur de l’Arizona alignée sur Trump qui soutient que les élections de 2020 ont été volées, sur Fox News.

Il ne fait aucun doute que l’ascension de Meloni est remarquable – et si elle réussit à gouverner l’Italie, elle pourrait ouvrir la voie au pouvoir à d’autres personnalités autrefois marginales en Europe.

Elle s’est imposée aux États-Unis parce que, à certains égards, sa rhétorique reflète celle de Trump. Elle s’est fortement appuyée sur l’idée d’une classe moyenne oubliée, méprisée par les élites, tout en se présentant comme la défenseuse de l’opprimé.

“Le récit du peuple contre le pouvoir”, a déclaré Maurizio Molinari, rédacteur en chef de La Repubblica. “Elle imite et traduit en quelque sorte au public italien certains des messages qui ont aidé Trump.”

Molinari, qui a passé en revue des exemples de couverture médiatique américaine de droite sur Meloni à la demande du Washington Post, a conclu : « Elle gagne ; nous gagnerons. C’est leur récit.

Mais il y a aussi des idées fausses américaines sur ce qui a propulsé l’ascension de Meloni.

Alors que le bavardage des médias sociaux parmi les républicains a tendance à se concentrer sur ses discours de guerre de la culture incendiaire, en supposant que ces opinions sous-tendent sa popularité, Meloni dit que ses positions sur ces questions lui ont probablement coûté des votes. Cet été, lorsqu’un effondrement du gouvernement italien a déclenché des élections et ouvert une voie claire vers le pouvoir, elle a coupé ses points de discussion les plus controversés et les plus extrêmes. Elle n’a plus dénoncé le « lobby LGBT », par exemple, ni qualifié la migration de « substitution ethnique ». Elle a également tenté d’assurer explicitement à l’establishment de Bruxelles et de Washington qu’elle gouvernerait l’Italie avec une politique étrangère conventionnelle : pro-atlantique, anti-Kremlin. En bref, elle a réussi à faire ce que les républicains avaient autrefois espéré et jamais reçu de Trump : elle a modéré.

Pourtant, certains Américains de droite ont présumé que sa victoire démontrait une révolte populaire anti-système.

Après les élections italiennes, l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a consacré une grande partie de l’émission d’une soirée à Meloni, dépeignant l’Italie comme un paysage “détruit” par le néolibéralisme et sa politique d’ouverture des frontières, certaines parties du pays devenant “absolument dangereuses” parce que de la criminalité des migrants. Meloni, a-t-il dit, était l’un des «très rares politiciens… qui a été disposé à dire l’évidence – la vérité – à haute voix».

“C’est une révolution”, a déclaré Carlson.

La réalité est plus compliquée. L’Italie a eu une révolte, mais en 2018, lorsqu’elle a cédé le pouvoir à des partis populistes qui se sont ensuite battus les uns contre les autres et ont gaspillé leur popularité. Ces échecs, associés à des problèmes de longue date – récession intermittente, dette publique élevée, opportunités d’emploi limitées pour les jeunes – ont alimenté un sentiment d’apathie politique et un scepticisme quant à la réussite de toute solution politique. La participation électorale en septembre a été la plus faible jamais enregistrée.

Meloni a profité d’années dans l’opposition, lorsqu’elle a pu siphonner le soutien de ses rivales de droite. Mais cela ne signifie pas qu’elle a obtenu la loyauté des gens. Certains électeurs disent qu’ils ne sont pas sûrs de la soutenir, même dans un an.

Daniele Albertazzi, professeur de politique d’origine italienne à l’Université de Surrey, a noté que pendant trois décennies, entre 42% et 48% des Italiens ont voté pour des partis de droite.

Le parti de Meloni a une ligne dure sur les questions sociales qui rend sa coalition différente, et plus à droite, que tout autre gouvernement d’après-guerre. Mais Meloni a également occupé des postes clés du cabinet avec des personnalités familières des gouvernements précédents de Silvio Berlusconi, un clin d’œil aux nombreux centristes qui lui ont donné leur vote.

“Ce n’est pas vraiment une révolution”, a déclaré Albertazzi.

Pour les spectateurs américains, l’un des principaux points de discussion concerne les racines du parti de Meloni, les Frères d’Italie. Son parti, créé il y a dix ans, est issu d’un groupe antérieur fondé par des sympathisants de Mussolini après la guerre. Les politiques des Frères d’Italie ne sont pas fascistes, et Meloni elle-même a déclaré qu’elle n’avait «jamais ressenti de sympathie» pour de telles croyances. Mais son parti a inclus un groupe de membres qui ont publiquement fait des saluts fascistes ou célébré l’ascension de Mussolini. Son gouvernement n’a également rien fait lorsque plusieurs milliers d’Italiens ont récemment défilé avec des symboles fascistes à Predappio, la ville natale de Mussolini.

Aux yeux des républicains, les comptes rendus des médias internationaux sur Meloni ont été alarmistes, la liant injustement au fascisme. Plusieurs segments télévisés sur les chaînes médiatiques alignées sur Trump ont présenté un aperçu de titres haletants ou de clips MSNBC.

“[It’s] les médias de gauche font ce qu’ils font le mieux, qualifiant les conservateurs de bon sens d’extrême droite », a déclaré un présentateur de Newsmax, avant d’interviewer le représentant Ralph Norman (RS.C.). “Nous avons vu la même chose se produire à la maison, avec les supporters de MAGA.”

“Giorgia Meloni est une bouffée d’air frais”, a ensuite déclaré Norman. “C’est un aperçu des attractions à venir” aux États-Unis à mi-parcours en novembre.

Filippo Trevisan, professeur agrégé d’origine italienne à l’American University, spécialisé dans la communication politique et qui a passé en revue plusieurs clips médiatiques américains à la demande du Post, a déclaré que ni la gauche ni la droite en Amérique n’avaient été en mesure de “vraiment représenter le tournant”. que la politique italienne a pris.

Meloni, pour sa part, a travaillé pendant des années pour nouer des liens avec les républicains et a pris la parole en février lors de la conférence d’action politique conservatrice à Orlando. Dans une interview d’août avec The Post, elle a détourné une question de savoir si elle se sentait plus alignée sur l’aile Trump du parti ou sur ceux qui s’opposent à sa prise de contrôle idéologique.

“Je ne suis pas intéressée à entrer dans le débat au sein du Parti républicain”, a-t-elle déclaré, “parce que ce serait une question trop complexe pour moi.”

Notamment, à une époque où la notion de fraude électorale a fait son chemin si profondément dans le Parti républicain, Meloni n’a jamais suggéré – avant ou après le vote – que les élections législatives italiennes pourraient être remises en question. Lorsque le résultat lui a donné une chance d’être nommée Premier ministre par le président italien, Meloni a fait preuve de déférence envers son prédécesseur, le centriste Mario Draghi. Et lorsqu’elle s’est exprimée la semaine dernière devant le parlement, elle a célébré la transition en douceur du pouvoir.

“Cela devrait donc être le cas dans les grandes démocraties”, a-t-elle déclaré.