Comment Gigi Hadid a gardé bébé Khai près d’elle pendant la Fashion Week de Milan

Gigi Hadid porte son cœur sur sa manche – ou plutôt sur son cou.

À la fin de la Fashion Week de Milan le lundi 1er mars, le mannequin a été photographié avec un look chic sans effort lors de ses déplacements en ville. En fait, la tenue de la star de 25 ans a fait toute la différence en enfilant un collier qui rendait hommage à sa fille de 5 mois, Khai.

Gigi a secoué un collier orné de diamants qui épelait le surnom de sa petite fille. Quoi de plus? Elle a ajouté une couche supplémentaire de protection à son bijou éblouissant en ajoutant un collier en chaîne en or qui avait un charme de mauvais œil.

Les accessoires de la native de Californie étaient au centre de l’attention car le reste de son ensemble était plus discret. Elle a enfilé un cardigan boutonné noir qu’elle a superposé avec un blazer rayé de couleur anthracite. Pour compléter son look décontracté, elle a porté un jean en denim bicolore, un bonnet multicolore et une pochette orange vif.

L’hommage à la mode de Gigi à Khai survient un peu plus d’un mois après avoir subtilement partagé le nom de son petit avec le monde.