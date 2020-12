Sarah Lawrence pour Vox

Courtney Skippon, la favorite des fans de Under Deck, nous a donné des conseils sur la façon de survivre à tout ce que l’hiver nous réserve.

L’hiver sera nul. Nous avons rassemblé certains des esprits les plus confortables de Vox pour vous aider le faire sucer moins.

Lorsque la ville de New York a adopté une directive sur les abris sur place en mars 2020, j’ai appris que je suis incroyablement terrible à vivre dans un espace confiné. Les New-Yorkais ne s’attendent pas à passer 23 heures de leurs journées à l’intérieur de leurs appartements, et le faire dans 750 pieds carrés de mars à fin avril n’est pas quelque chose que je recommande. Je suis devenu fou. J’étais inquiet pour mon papier toilette. J’étais irritable. J’étais sûr d’avoir contracté le coronavirus au moins six fois, toute la nuit, après être allé à l’épicerie pour acheter des fruits. Je n’étais, je suppose, pas une colocataire amusante.

Et maintenant, avec la façon dont la pandémie s’intensifie et le manque de leadership clair et direct de la part du gouvernement américain, il semble qu’une autre série de verrouillages pourrait se profiler, et mon appartement ne s’est pas agrandi.

Déterminé à ne pas devenir un monstre de colocation et réalisant qu’il n’y a que tellement de choses sous mon contrôle, j’ai décidé de consulter un expert – quelqu’un qui pourrait me dire ce que c’est que de vivre dans de petits espaces, quelqu’un qui pourrait me dire comment ne pas être une poubelle personne, quelqu’un qui était habile à traiter avec les gens des ordures, et quelqu’un qui pouvait faire tout cela avec un sourire de niveau de service sur leur visage.

J’ai parlé à Sous le pontCourtney Skippon, qui a répondu à mes questions par e-mail.

Skippon était un steward lors de la septième saison de l’émission Bravo, qui montre à quel point les gens extrêmement riches font du yachting, en se concentrant sur l’équipage qui réalise ces rêves navals. Les invités riches peuvent être exigeants, les autres membres d’équipage peuvent être horribles (la saison de Skippon a été remplie de secousses misogynes, dont l’un a donné un coup de pied au sable à une femme intendant comme un enfant en bas âge adulte), et les heures de travail et de tournage peuvent être implacables. Pourtant, Skippon a traversé la saison en tant que favori des fans. S’il y a quelqu’un qui pourrait m’apprendre à survivre à un hiver dans un petit espace sans devenir un gobelin, je pensais que ce serait elle.

Sous le pont doit être une sorte d'expérience étrange à vivre – être filmé tous les jours, être entouré d'un groupe de personnes apparemment toutes les heures, être sur un bateau – pouvez-vous en parler?



Courtney Skippon au Sous le pont spectacle de réunion.

Être sur Sous le pont était un tourbillon, et en tant que sous-produit, il m’a appris des leçons pour lesquelles je me sens incroyablement reconnaissant. Parmi eux, cela m’a donné un sens beaucoup plus sûr de moi-même et de mes limites, et – après en avoir fait l’expérience d’une telle absence – une bien plus grande inclination à l’empathie.

Vous avez travaillé avec des personnes avec lesquelles je ne voudrais jamais travailler. Mais contrairement à un travail régulier, vous ne pouvez pas laisser un collègue terrible au bureau sur Sous le pont. Comment avez-vous géré cela?

Rien ne lie deux personnes comme la haine mutuelle (surtout pour un autre collègue). Cela peut être galvanisant pour vous et les autres membres de l’équipe qui sont tourmentés par la même personne * insérez l’adjectif problématique ici *. Réconfortez-vous en eux (merci Kate) et votre expérience partagée.

Astuce bien-être en prime: n’excluez pas la catharsis de pleurer pour dormir la nuit.

Avez-vous des conseils sur la façon de vivre avec quelqu’un qui est irritant et de ne pas le tuer?

Je suis extrêmement docile et non conflictuel, donc dans un espace partagé, j’accueille souvent les autres au détriment de ma propre santé mentale. Je vous encourage à ne pas faire cela. Connaissez vos limites et n’ayez pas peur de les communiquer si elles ne sont pas respectées – dites-leur si vous avez besoin qu’elles soient plus silencieuses, ou si leurs cheveux obstruant le drain inonde la salle de bain et vous fait bâillonner. Sachez quand il est plus facile de le supporter et réservez du temps dans la journée pour méditer * à ce sujet. C’est aussi une excellente leçon pour apprécier ceux de votre vie qui ne vous irritent pas jusqu’à la folie.

* rage-text à quiconque veut écouter

Que diriez-vous de cette situation de chambre minuscule, avez-vous fait quelque chose pour rendre cela un peu moins claustrophobe?



Courtney et Kate Chastain présentent les paramètres de la table sur Sous le pont.

Le mieux que vous puissiez faire est d’apporter des choses qui vous procurent du confort et de créer un espace dans l’environnement partagé qui donne l’impression d’être exclusivement le vôtre (même s’il ne s’agit que d’une étagère dans l’armoire de la salle de bain ou d’une couchette).

Avez-vous des conseils de Sous le pont que les personnes vivant dans de petits appartements ou avec d’autres proches pourraient utiliser?

J’essaie d’être conscient de la façon dont je me déplace dans un espace (surtout quand il est petit) et comment cela affecte les autres

J’essaie d’être conscient de la façon dont je me déplace dans un espace (surtout quand il est petit) et comment cela affecte les autres. L’énergie que j’apporte dans une pièce; comment mes actions affectent ceux qui m’entourent; prendre le temps de métaboliser mes émotions pour qu’elles ne débordent pas. C’est une balançoire, alors prenez la responsabilité de ce que vous apportez à l’espace et tenez-en compte lorsque vous réagissez aux actions des autres.

Partager un espace avec quelqu’un est un partenariat, donc comme tout autre syndicat, cela nécessite de la communication et de la compassion. C’est un excellent test de compatibilité – cela s’applique également au travail – alors sachez quand il est temps de cesser et de passer à quelque chose de mieux adapté.

Étant donné que vous avez traversé votre juste part d’hivers misérables, vivant à Vancouver, y a-t-il des conseils que vous pourriez donner aux Américains qui sont sur le point d’avoir des hivers difficiles?

Prenez un supplément de vitamine D – un naturopathe m’a dit que les Vancouvérois doivent prendre le double de la quantité suggérée toute l’année.

Obtenez un SAD [seasonal affective disorder] lumière – j’aime me réveiller avec le soleil, donc son absence peut faire des ravages sur ma santé mentale.

Procurez-vous du matériel de bonne qualité, résistant aux intempéries – sortir sera beaucoup plus tolérable si vous êtes préparé mais aussi mignon.

Tout le monde (espérons-le) a appris à cuisiner cette année, mais cela a toujours été ma chose préférée à faire un jour de pluie avec un verre de vin et en famille ou entre amis.

Faites une liste de lecture – il n’y a rien de plus réconfortant (voir aussi: parfois déprimant) que d’entendre la peau de la pluie provenant de la chaleur de l’intérieur. Une tasse de thé et un bon livre au lit ou dans un café guériront des multitudes.

Embrassez l’après-ski * (* vin).

Les achats en ligne vous donnent quelque chose à espérer. Remplissez les vides dans votre vie avec des éléments non essentiels de qualité, je dis toujours!

Et avez-vous quelque chose de prévu cet hiver?

Cet hiver, j’ai l’intention de lire beaucoup, de savourer du bon vin et de la bonne nourriture en famille et avec quelques amis (si cela est permis), et de sortir chaque fois (si jamais) il ne pleut pas.