Comment gérer vos investissements pendant un krach boursier

Vous avez probablement vécu quelques baisses de marché dans votre journée.

Mais lorsque vous prenez votre retraite avant 40 ans et que vous dépendez uniquement de vos investissements pour payer vos factures, voir votre solde baisser peut être dévastateur, selon Justin McCurry, qui a pris sa retraite à 33 ans.

En mars dernier, McCurry a vu sa valeur nette chuter d’environ 500 000 $ en moins d’un mois et a dû lutter contre l’envie de paniquer.

Regardez cette vidéo pour voir comment McCurry et deux autres couples ont géré plusieurs baisses de marché au fil des décennies.

Plus d’Investir en vous :

Ce que signifie votre score FICO et pourquoi vous devez faire attention

Josh Brown : Comment j’explique la bourse par rapport à l’économie

Comment fonctionnent les primes d’assurance et les franchises

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

VÉRIFIER: Grandir avec Acorns+CNBC.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.