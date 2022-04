Comment gérer une amitié déséquilibrée

La relation de 12 ans de Kristen avec sa meilleure amie Heather a été mise à l’épreuve pendant la pandémie. (Les noms des deux femmes ont été changés à la demande de Kristen pour protéger leur vie privée.) Leurs expériences au cours des dernières années n’auraient pas pu être plus différentes : Kristen, une chercheuse comportementale célibataire de 35 ans à San Francisco, était insupportablement seule pendant le confinement. Sa meilleure amie, Heather, également âgée de 35 ans, mariée et vivant à Los Angeles, a donné naissance à son premier enfant. Kristen s’attendait à ce que les priorités de Heather changent au fur et à mesure qu’elle s’adaptait au fait d’être une nouvelle maman, mais Kristen n’était pas préparée à quel point ce serait bouleversant d’être déplacée vers un anneau extérieur de la vie de sa meilleure amie précisément au moment où elle avait le plus besoin de Heather.

Ils ont essayé de rester en contact, acceptant de passer un coup de fil un dimanche sur deux à 8 heures du matin. Mais Heather était absente semaine après semaine. « Elle devenait juste très occupée et dépassée et m’oubliait en quelque sorte », dit Kristen. À chaque rendez-vous téléphonique avec Heather, le ressentiment de Kristen grandissait. « C’est devenu tellement douloureux que je me suis dit : ‘Ça ne marche pas' », dit-elle.

Alors que nous jonglons avec les exigences de cette pandémie en cours, les amitiés ont changé de toutes sortes de manières inattendues. Beaucoup de gens semblent maintenant avoir moins d’endurance pour socialiser, dit Kat Vellos, auteur de Nous devrions nous réunir, un livre sur la culture des amitiés à l’âge adulte. Vellos pense que les gens se sont habitués à avoir des cercles sociaux plus petits, et certains ont réalisé qu’ils préféraient que cela reste ainsi. En conséquence, ces personnes pourraient être plus exigeantes quant aux amitiés qu’elles faire investissez du temps. C’est généralement une bonne chose, mais il peut être douloureux pour les personnes blessées de ne plus être une priorité.

Une amitié déséquilibrée se produit lorsqu’un ami est plus actif pour maintenir le contact et que l’autre ami est plus passif pour maintenir la connexion. Il est compréhensible d’être triste ou bouleversé si vous êtes constamment en train de tendre la main, d’envoyer des messages réfléchis et de demander si vous pouvez planifier un brunch ou un happy hour ensemble. Selon une étude de 2010 publiée dans Actes de l’Académie nationale des sciencesle rejet social peut être aussi pénible que la douleur physique.

«Nous vivons plus longtemps si nous nous sentons connectés et soutenus», déclare Kasley Killam, spécialiste des sciences sociales formée à Harvard, spécialisée dans la connexion et la solitude, et fondatrice des laboratoires de santé sociale à but non lucratif. « Donc, quand quelqu’un exprime qu’il n’est peut-être pas aussi intéressé à être ami avec nous ou qu’il a besoin d’une pause ou quoi que ce soit, cela peut déclencher cette peur innée en nous que nous allons être seuls ou que nous ne sommes pas de valeur. »

La psychologue Ayanna Abrams dit qu’avoir une amitié déséquilibrée ne signifie pas automatiquement que votre amitié est malsaine ou toxique. Ce n’est un problème que si quelqu’un ressent des émotions négatives à propos du modèle. Pour vous aider à déterminer si vous êtes dans une amitié déséquilibrée et comment vous y prendre, Vox s’est entretenu avec quatre experts en amitié et en connexion.

Résistez à l’envie de faire des suppositions

Il est facile de sauter aux conclusions et de supposer que si nous n’entendons pas parler de quelqu’un aussi souvent que nous le souhaiterions, dit Killam, « cela signifie qu’ils ne nous aiment pas ou qu’ils n’apprécient pas notre amitié ». Plus probablement : l’autre personne est juste occupée – ce n’est pas si profond.

C’est séduisant de se raconter des histoires quand un ami proche s’est tu. « Une fois que cette graine est dans nos esprits, il est difficile de lâcher prise », déclare Danielle Bayard Jackson, coach d’amitié et animatrice du Ami vers l’avant Podcast. Concocter un récit expliquant pourquoi votre ami ne rend pas la pareille est une raison courante, dit-elle, pour de nombreuses amitiés qui se terminent prématurément. Les gens se disent, par exemple : « Oh, je suppose qu’elle n’est pas aussi investie dans cette amitié que je le pensais. Je suppose que son nouveau petit ami est plus important.

« Tout cela est une histoire auto-générée », dit Jackson. Vous pourriez vous retrouver à vous comporter en réponse à une histoire que vous avez inventée à partir de rien.

La solution? Remettez en question ces croyances, qui sont probablement loin de la base. Ces pensées négatives sont-elles basées sur la réalité, ou est-ce votre insécurité qui parle ? Lorsque les clients expriment ces inquiétudes à Abrams, elle demande à la personne d’imaginer ce que leur ami dirait de l’amitié. Ensuite, imaginez les exigences et les engagements avec lesquels l’ami jongle. Cet exercice aide généralement à faire baisser la température afin que le client puisse voir que son ami est probablement occupé et qu’il ne le souffle pas intentionnellement.

Invitez, n’accusez pas

Les gens attendent souvent pour alerter leur ami d’un problème jusqu’à ce qu’il passe de l’agacement à la colère totale. Le meilleur moment pour aborder le problème « est lorsque vous commencez à ressentir cette distance ou ce déséquilibre dans la relation », déclare Abrams. Elle recommande d’identifier ce que vous voulez plus ou moins, puis de le verbaliser.

Vous pourriez être tenté de laisser échapper : « Hé, je n’ai pas entendu parler de toi depuis un moment. Ce qui donne? » Mais cela pourrait mettre votre ami sur la défensive. Au lieu de cela, « faites-leur savoir que vous les contactez par désir d’avoir leur entreprise et que vous ne les accusez pas de ce qu’ils ne font pas », dit-elle, « ce qui ne fait vraiment plaisir à personne et est pas un bon facteur de motivation pour les amener à agir.

Jackson suggère de proposer des plans en utilisant ce qu’elle appelle la méthode de la bande-annonce de film : vous devez prévisualiser l’expérience afin que l’autre personne ait un avant-goût de ce qui va arriver. Au lieu de dire « Hé, voyons-nous un jour », et qu’ils répondent « Absolument », puis des grillons pendant deux mois, dites peut-être : « Hé, tu veux qu’on se réunisse samedi vers 19 heures pendant une heure ou deux ? Nous pouvons essayer ce nouveau bar à vin en ville. Habillons-nous et sirotons quelque chose de pétillant. En faisant cela, vous donnez un visuel d’être là, comme une scène du film qui sera votre coup du samedi soir.

Concevoir les plans de cette façon permet aux gens de s’engager plus facilement. « Et s’ils ne le peuvent pas, un ami qui est également intéressé négociera avec vous et dira : ‘Dang, je ne peux pas faire samedi, mais essayons mardi' », ajoute Jackson.

Être flexible

Votre ami a peut-être l’impression qu’il s’agit davantage d’un problème de logistique et ne sait pas que vous êtes prêt à changer votre routine établie. Ainsi, la prochaine fois que vous nous contacterez, vous pourriez dire quelque chose comme :

Voudriez-vous essayer quelque chose de différent la prochaine fois que nous nous rencontrons ? Peut-être qu’on peut prendre du thé au lieu de cocktails ?

Au lieu de se retrouver pour un brunch, on pourrait peut-être prendre un café ou aller se promener dans le parc ?

Peut-être que nous pouvons aller à un double rendez-vous afin que nous puissions inclure nos proches ?

Votre ami pourrait également préférer changer le mode et la fréquence de communication. Peut-être qu’il vaut mieux envoyer des SMS au lieu de prendre des appels téléphoniques. Ou ils peuvent vouloir parler au téléphone une fois par semaine au lieu d’échanger des DM sur une plateforme sociale qu’ils n’utilisent plus. Interroger!

À ce stade, si vous avez essayé différentes stratégies et que vous entendez le silence radio, Vellos dit que vous devriez supposer que l’univers vous dit de porter votre attention ailleurs. « Cela pourrait être une autre personne, une autre amitié, un autre passe-temps, peu importe », dit-elle. Redirigez votre énergie pour ne pas perdre votre temps et espérer quelque chose qui a peu de chances de se produire.

Si vous êtes celui qui ne peut pas donner la priorité à vos amitiés, soyez franc à ce sujet

Beaucoup de gens peuvent se retrouver du côté opposé du spectre : ce sont eux qui sont trop débordés pour investir dans leurs amitiés. Dans ce cas, il est de votre responsabilité, en tant qu’ami, de faire savoir à l’autre personne ce qu’elle peut attendre de vous dans un avenir prévisible. Cela évite beaucoup de chagrin pour tout le monde si vous leur dites la vérité sur ce qui se passe avec vous, dit Abrams. Sachez que vous n’avez pas besoin d’être dans un endroit stressant ou occupé pour expliquer que vous avez besoin d’espace ; vous pouvez définir des limites autour de votre temps et de votre énergie même si techniquement vous pourriez passer du temps avec cette personne plus souvent.

Quand Jackson était enceinte, elle a envoyé un message à ses amis et leur a fait savoir que sa disponibilité changeait, mais qu’elle reviendra bientôt. Elle a communiqué : « Je pense à toi. Je veux être ensemble. Je ne peux pas pour les prochains mois, mais mec, j’ai hâte de te voir bientôt et de te rattraper ensuite. Ses amis ont non seulement apprécié le tête-à-tête, mais ont été rassurés qu’elle appréciait leur lien.

Si vous devez faire savoir à un ami que vous ne serez plus aussi disponible à l’avenir, Abrams suggère de dire quelque chose comme :

Je sais que nous avons tendance à parler au téléphone pendant des heures, mais j’ai probablement une heure maximum le dimanche avant de devoir préparer la semaine.

Il a été très difficile pour moi de parler au téléphone ces derniers temps, alors envoyer des SMS est le meilleur moyen de me joindre ces prochaines semaines.

Hey, je sais que nous parlons habituellement chaque semaine. En cette saison de travail, je suis débordé. Je vous ferai signe quand les choses se seront calmées.

L’important est d’être ouvert, honnête et concentré lorsque vous vous connectez. Visez la qualité plutôt que la quantité ici. Ainsi, lorsque vous vous engagerez avec vos amis, ils se sentiront valorisés et en sécurité, sachant que l’amitié est également significative pour vous.