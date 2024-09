Comment gérer les risques cardiaques et d’accident vasculaire cérébral avant, pendant et après la chirurgie

Pour les personnes subissant une intervention chirurgicale sans rapport avec leur cœur, de nouvelles lignes directrices détaillent la manière de gérer les risques cardiaques et d’accident vasculaire cérébral avant, pendant et après la chirurgie.

Les lignes directrices, basées sur les preuves accumulées au cours de la dernière décennie, abordent des questions telles que la manière de minimiser les tests pour éviter les coûts inutiles et les retards en matière de chirurgie et la manière de gérer correctement la tension artérielle et les médicaments pour le cœur. Ils ont été publiés par l’American Heart Association et l’American College of Cardiology. Sept autres sociétés médicales ont approuvé les nouvelles lignes directrices.

« Il existe une multitude de nouvelles preuves sur la meilleure façon d’évaluer et de gérer le risque cardiovasculaire périopératoire chez les patients subissant une chirurgie non cardiaque », a déclaré le Dr Annemarie Thompson, qui a dirigé le groupe de rédaction des lignes directrices, dans un communiqué de presse. Thompson est professeur d’anesthésiologie, de médecine et de sciences de la santé des populations à la Duke University School of Medicine de Durham, en Caroline du Nord.

« Dans le monde, il y a environ 300 millions de chirurgies non cardiaques chaque année, ce qui souligne la nécessité de résumer et d’interpréter les preuves pour aider les cliniciens à gérer les patients qui se présentent pour une intervention chirurgicale », a-t-elle déclaré.

Les lignes directrices mises à jour, qui ciblent les professionnels de la santé de toutes les disciplines, ont été rédigées pour les patients devant subir une chirurgie non cardiaque, à partir du moment où ils sont évalués avant la chirurgie jusqu’aux soins postopératoires. Ils comprennent des recommandations pour les patients atteints de maladie coronarienne, de cardiomyopathie hypertrophique, de valvulopathie cardiaque, d’hypertension pulmonaire, d’apnée obstructive du sommeil et d’accident vasculaire cérébral antérieur. Elles remplacent les anciennes lignes directrices publiées en 2014.

« La population américaine vieillit et vit plus longtemps avec des problèmes de santé chroniques, notamment des maladies cardiaques et vasculaires chroniques », a déclaré Thompson. « Une approche multidisciplinaire basée sur une équipe » incluant des chirurgiens, des médecins de premier recours et des spécialistes est nécessaire pour garantir des soins optimaux aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires et de facteurs de risque avant, pendant et après la chirurgie, a-t-elle déclaré.

Les nouvelles lignes directrices couvrent l’utilisation des tests et du dépistage cardiovasculaires, les évaluations des patients et les preuves les plus récentes sur la façon de gérer les maladies cardiovasculaires chez les personnes nécessitant une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie générale ou régionale.

Ils comprennent également des recommandations destinées aux personnes qui suivent de nouveaux traitements pour gérer le diabète, l’insuffisance cardiaque et l’obésité. Plus précisément, les lignes directrices recommandent que les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose-2 (SGLT2) soient arrêtés trois à quatre jours avant la chirurgie afin de minimiser le risque de complications. Les lignes directrices comprennent également des recommandations pour l’arrêt et la reprise de l’utilisation des anticoagulants.

« D’après des études antérieures, des conditions telles que l’hypertension artérielle, le diabète de type 2, un âge supérieur à 55 ans chez les hommes et 65 ans chez les femmes, le tabagisme et l’obésité sont des facteurs de risque connus qui prédisposent les patients aux maladies cardiovasculaires », a déclaré Thompson. « D’autres ont des antécédents familiaux de maladie coronarienne prématurée, ce qui peut également les exposer à un risque accru. Ces lignes directrices sont rédigées en sachant que ces facteurs et conditions de risque cardiovasculaire, ainsi que d’autres, peuvent contribuer à des résultats chirurgicaux négatifs s’ils ne sont pas reconnus ou s’ils ne sont pas optimisés. avant l’opération. »

Les lignes directrices mises à jour se concentrent également sur la nécessité de recherches supplémentaires dans deux domaines.

L’une d’entre elles est une affection nouvellement identifiée connue sous le nom de lésion myocardique après une chirurgie non cardiaque, ou MINS, qui implique une lésion cardiaque survenant pendant ou peu de temps après une intervention chirurgicale. On sait peu de choses sur les causes du MINS ou sur la manière de le prévenir ou de le gérer.

Des recherches supplémentaires sont également nécessaires pour comprendre comment gérer les rythmes cardiaques irréguliers qui peuvent survenir pendant ou après une chirurgie non cardiaque, ce qui peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral.

