En raison du Secure Act 2019, vos options pour gérer un régime 401 (k) hérité ou un compte de retraite individuel dépendent désormais en grande partie de votre relation avec la personne décédée. Cette législation a éliminé la capacité de nombreux bénéficiaires d’étendre les distributions tout au long de leur vie si le titulaire du compte d’origine décédait le 1er janvier 2020 ou plus tard.

Avant de prendre des décisions sur le moment et la façon d’accéder à l’argent, il vaut la peine de vous familiariser avec les règles qui s’appliquent aux différents bénéficiaires. Les règles de ces régimes de retraite peuvent être compliquées. Par conséquent, des erreurs peuvent être commises et, selon les spécificités, elles peuvent être difficiles à annuler.

Avant d’atteindre ce point, cependant, l’enfant devrait prendre les distributions minimales annuelles requises, ou RMD comme on les appelle, en fonction de sa propre espérance de vie. (Ces retraits obligatoires s’appliquent généralement aux épargnants-retraite à 72 ans – ou 70 ans et demi s’ils sont atteints avant 2020 – en fonction de la durée de vie prévue du titulaire du compte.)

De plus, un bénéficiaire qui souffre d’une maladie chronique ou d’une invalidité, ou qui n’a pas plus de 10 ans de moins que la personne décédée, peut recevoir des distributions en fonction de sa propre espérance de vie et n’est pas assujetti à la règle des 10 ans.