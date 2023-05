Comment gérer les mails en vacances ? Découvrez ce que font ces PDG

Pourtant, environ 84% des cols blancs le font, et plus de 70% trient les messages de trois plates-formes ou plus – comme Teams, Slack et WhatsApp – a déclaré le consultant en équilibre travail-vie personnelle Joe Robinson.

« Je rencontre des tonnes de personnes épuisées par les e-mails », a déclaré Joe Robinson, conférencier et consultant sur la vie professionnelle. Les managers et « les gens au sommet sont … moins bien lotis ».

1. Complétez les dates sur votre réponse automatique « Absent du bureau »

Définissez une réponse automatique avec votre calendrier de vacances et les coordonnées d’un collègue pour les e-mails urgents, mais activez-la quelques jours avant et après vos dates de congé.

« Lorsque vous étendez votre réponse automatique OOO pour englober les jours avant et après les vacances, vous pouvez profiter de votre temps en vous sentant moins stressé », a déclaré Shawn Plummer, fondateur et PDG de l’agence financière et d’assurance The Annuity Expert.

2. Sélectionnez un « partenaire de messagerie »

Un « partenaire de messagerie » résout deux problèmes, a déclaré Jack Underwood, PDG de la société de logiciels de livraison Circuit. Vous pouvez partir l’esprit tranquille et éviter « un arriéré interminable d’e-mails à fouiller » à votre retour.

Joe Robinson conseille aux « partenaires » de ne s’attaquer qu’aux e-mails d’urgence, pour éviter de les surcharger. Et Weiner d’Emerging Insider recommande de demander à votre « partenaire » d’envoyer des SMS – et non des e-mails – pour discuter de questions urgentes.

3. Définir des filtres

Stanislav Khilobochenko, vice-président de la société de services clients Clario, utilise des filtres pour distinguer les emails urgents de ceux qui ne sont pas pertinents. Il a déclaré : « J’ai configuré autant de filtres que possible afin que les e-mails qui arrivent pendant mon absence soient déjà triés par priorité. »

Kim Rohrer, principale partenaire en ressources humaines de la société de ressources humaines Oyster, a déclaré qu’elle avait découvert son meilleur conseil de pro par e-mail lors de sa lune de miel de 24 jours en 2011.

Elle met en place deux filtres :

Envoyer tous les messages aux archives et les marquer comme lus

Envoyez tous les messages avec « README » dans le sujet vers un dossier spécial « README »

Via la réponse automatique, elle informe les expéditeurs qu’elle archive tous les e-mails pendant ses vacances. Elle renvoie les e-mails urgents à un collègue, mais demande que les e-mails non urgents « vous aimeriez que je lise … à mon retour » lui soient renvoyés avec « README » dans la ligne d’objet.

« Une fois, j’ai vérifié et j’avais reçu plus de 3 000 e-mails après deux semaines de vacances, mais je n’avais que quatre e-mails dans mon dossier » lire plus tard « », a-t-elle déclaré à CNBC Travel, ce qui « montre à quel point la fausse urgence affecte notre charges de travail. »

4. Notifications muettes

Pour désactiver le travail, désactivez les notifications par e-mail et les systèmes de messagerie, a déclaré Christy Pyrz, directrice du marketing de la société de suppléments Paradigm Peptides.

« Fais-toi la faveur, » dit-elle. « Mettez les applications en sourdine. »