Comment gérer les fermetures de rues et les transports

Avec plus de 20 000 personnes, dont des dirigeants mondiaux, affluant vers le centre-ville de San Francisco pour la réunion des dirigeants économiques de l’APEC pendant près d’une semaine, se déplacer dans la ville sera un défi – en particulier du lundi au dimanche 13 novembre prochain. 19.

Deux parties de la ville – dans la zone sud du marché autour de Moscone Center et dans le quartier de Nob Hill – seront des zones de haute sécurité bouclées, avec un accès limité aux participants accrédités à la conférence et aux personnes qui vivent et travaillent dans ces zones. Ils ne seront autorisés à entrer qu’après les contrôles de sécurité. Aucun autre véhicule, transport en commun, vélo ou piéton ne sera autorisé à l’intérieur des zones.

On ne sait pas exactement combien d’habitants vivent dans ces zones et devront passer par des points de contrôle de sécurité, ont déclaré les responsables de la ville, mais ils ont indiqué que 188 « entreprises publiques » – magasins, restaurants, etc. – sont situées dans ces zones.

L’impact le plus important sera au sud du marché, où les conducteurs seront interdits, redirigés et réacheminés, et où les rues et les bretelles de sortie seront barricadées. Les itinéraires Muni, y compris les téléphériques et certaines lignes de métro, seront déviés ou réduits. Les vélos seront redirigés autour des zones sécurisées et certains piétons devront reconfigurer leurs itinéraires de marche habituels.

Même si la plupart des fermetures se produiront autour de Moscone Center et de Nob Hill, les responsables des transports de la ville préviennent que les bouchons de circulation pourraient parfois rayonner à travers la ville.

La plupart des redirections et des désagréments auront lieu du 13 au 19 novembre, bien que des événements soient prévus à partir du 11 novembre et pourraient affecter la circulation dans certaines zones. Selon les responsables de la San Francisco Municipal Transportation Agency, les plans de transport ont été préparés en collaboration avec les services secrets américains. Les plans, y compris les dates et les détails de fermeture, ont changé à plusieurs reprises et sont sujets à d’autres changements.

La ville a a mis une carte en ligne montrant les zones APEC, le contrôle du trafic, les itinéraires de transit et d’autres informations.

Les fermetures, au moins majeures, devraient également se répercuter sur les services de navigation en ligne et mobiles, notamment Apple et Google Maps.

Parce que l’événement a été déclaré événement spécial de sécurité nationale, les services secrets prennent les devants. Les réunions de l’APEC sont le premier événement de ce type jamais organisé en Californie, ont déclaré les responsables de la ville.

Voici ce que toute personne voyageant à San Francisco ou dans ses environs cette semaine-là doit savoir :

Trafic

La zone de sécurité autour du Moscone Center s’étendra de Market Street à Harrison Street et de Second Street à Fifth Street. Les voitures circuleront dans la zone en empruntant diverses rues locales.

Sur Nob Hill, la zone sécurisée sera délimitée par les rues Clay, Pine, Stockton et Taylor, ainsi que par un tronçon d’un pâté de maisons de Powell Street entre les rues Washington et Clay. Les détours de circulation emprunteront principalement ces rues limitrophes.

Les bretelles de sortie de l’Interstate 80 vers SOMA seront fermées par la California Highway Patrol du 15 novembre à 5 heures du matin au 17 novembre à 21 heures. Cela inclut la bretelle de sortie en direction est à Fourth Street – laissant Seventh Street comme dernière sortie de San Francisco – et la bretelle de sortie en direction ouest à Fifth Street. Il est conseillé aux conducteurs en direction ouest d’utiliser les rampes des rues Fremont ou Eighth lorsque les rampes sont fermées.

Les agents de contrôle du stationnement et les policiers de San Francisco aideront à diriger la circulation autour des fermetures, notamment :

Third Street sera fermée à Harrison Street, les conducteurs étant obligés de faire un détour par Fremont ou Sixth Street pour continuer vers le nord à travers Market Street.

Stockton Street sera fermée à Ellis Street. Les conducteurs feront un détour par les rues Sutter, Mason, Eddy et Cyril Magnin pour traverser Market Street à Fifth Street.

Montgomery Street sera fermée à Market Street. Les conducteurs utiliseront Bush Street pour traverser Market Street à First Street ou les rues Sutter, Mason, Eddy et Cyril Magnin pour traverser Market à Fifth Street.

Post Street sera fermée à Market Street et les conducteurs emprunteront les rues Kearny et Bush pour traverser Market Street à First Street.

Mission Street sera fermée entre les deuxième et cinquième rues. La circulation en direction est sera redirigée vers la Cinquième Rue en direction sud. La circulation en direction ouest fera un détour vers Fremont Street en direction nord.

La rue Howard sera fermée entre les deuxième et cinquième rues. La circulation en direction ouest fera un détour vers First Street en direction sud.

Folsom Street sera fermée entre les Cinquième et Deuxième rues. La circulation en direction est sera détournée à Sixth Street.







Bay Bridge et Golden Gate Bridge

La circulation entrant et sortant de San Francisco sur le Bay Bridge sera affectée. La voie d’extrême gauche sur le pont inférieur en direction est du pont et la voie d’extrême droite sur le pont supérieur en direction ouest seront fermées à la circulation de 9 h le 14 novembre à 21 h le 17 novembre pour permettre la surveillance de la circulation. Les rampes vers Yerba Buena et les îles Treasure resteront ouvertes.

À l’extrémité nord du Golden Gate Bridge, la bretelle de sortie Dana Bowers Vista Point de l’autoroute 101 en direction nord sera fermée du 14 au 18 novembre. Aucun véhicule, piéton ou cycliste ne sera autorisé au point de vue. Le sentier piétonnier du Golden Gate Bridge, du côté est de la travée, sera barricadé à l’extrémité nord. La piste cyclable du côté ouest du pont restera ouverte, assurant ainsi une liaison entre le comté de Marin et San Francisco.

Parking

Les garages Fifth et Mission/Yerba Buena Garden et Moscone Center appartenant à la ville seront fermés. Les garages municipaux les plus proches sont Ellis-O’Farrell, Union Square et Sutter-Stockton. Aucun stationnement dans la rue ne sera autorisé à l’intérieur des zones sécurisées.

Transit

La fermeture de deux vastes zones situées dans des quartiers très fréquentés de la ville affectera également les opérations de Muni.

Les lignes de transit suivantes seront déviées pour éviter les zones de sécurité, selon la SFMTA :

Métro T-Troisième Muni

T-Troisième bus

1-Californie en direction ouest (aller)

8-Bayshore, 8AX Bayshore Express A et 8BX Bayshore Express B

12-Folsom vers Nob Hill (entrant)

14-Mission et 14R-Mission Rapide

15-Bayview Hunters Point Express

30-Stockton

45-Union Stockton

5-Fulton (Chouette)

91-Chouette

Navette 714-BART tôt le matin

Téléphérique de Californie

Téléphériques Powell/Hyde et Powell/Mason

F-Market & Wharves (prévu le 15 novembre seulement)

L-Taraval Owl (attendu le 15 novembre seulement)

18-46e Avenue (prévu le 16 novembre seulement)

Parmi les changements les plus importants apportés au service Muni, les lignes de bus 30-Stockton et 45-Union-Stockton ne fonctionneront qu’au nord de Market Street. Les usagers allant au sud de Market Street devront emprunter des itinéraires alternatifs, notamment le N-Judah, le KT-Ingleside-Third temporaire, le 15-Bayview Hunters Point Express ou le 31-Balboa.

Métro Muní

Le service Muni Metro T-Third sera suspendu et combiné avec le K-Ingleside de Balboa Park à Embarcadero jusqu’à Sunnydale. Aucun service de métro ne sera fourni vers les stations Yerba Buena/Moscone ou Fourth et Brannan.

Une navette de métro Muni circulera toutes les cinq minutes entre la station Chinatown-Rose Pak et la station Union Square-Market Street, permettant d’accéder à Chinatown et à d’autres quartiers au nord du centre-ville.

Téléphériques

Les téléphériques historiques de San Francisco seront sérieusement touchés, avec la fermeture de la ligne californienne du 14 au 19 novembre et la ligne Powell vers Fisherman’s Wharf considérablement raccourcie.

Les lignes Powell/Hyde et Powell/Mason ne fonctionneront pas au sud de Washington Street. Muni conseille aux visiteurs qui souhaitent prendre un téléphérique jusqu’au quai d’embarquer au Cable Car Museum, dans les rues Mason et Washington.

BART

Bay Area Rapid Transit s’attend à ce que ses quatre gares du centre-ville restent ouvertes pendant l’APEC et que les trains circulent selon leurs horaires habituels et effectuent leurs arrêts habituels.

Vélos

Les vélos, qu’ils soient traditionnels ou électriques, seront également interdits dans les zones de sécurité. Les pistes cyclables des deuxième et cinquième rues du périmètre des zones fermées resteront ouvertes. Les cyclistes empruntant les rues Howard et Folsom devront faire des détours, empruntant les rues Second, Market et Fifth pour contourner les zones de sécurité.

Taxis et transport adapté

Les taxis et les services de covoiturage tels qu’Uber et Lyft ne seront pas autorisés à l’intérieur des zones sécurisées. Des taxis seront disponibles à stations de taxis en dehors des zones.

Les usagers du transport adapté doivent continuer à planifier leurs trajets via SF Access en ligne ou auprès de compagnies de taxi individuelles, qui peuvent offrir des informations sur la réalisation de trajets. Les responsables du transport adapté de San Francisco peuvent également répondre aux questions et offrir des conseils sur les meilleurs moyens de voyager pendant l’APEC. Plus d’informations et une assistance linguistique gratuite sont disponibles via le Centre de gestion de la mobilité en appelant le 415-351-7053 ou en envoyant un e-mail à [email protected].

Piétons

Les personnes voyageant à pied ne sont pas exemptées des fermetures et détours de sécurité. Les piétons sont interdits d’accès aux zones de sécurité, sauf s’ils y résident ou y travaillent.

Aéroport international de San Francisco

Doug Yakel, porte-parole du SFO, a déclaré que l’aéroport s’attend à une augmentation de l’activité des avions privés (non commerciaux) pendant l’APEC, mais a déclaré que cela ne devrait pas avoir d’impact majeur sur les voyageurs aériens. Le calendrier de ces vols privés, qui pourraient inclure Air Force One, n’a pas encore été déterminé.

Les avions privés utilisent le côté nord de l’aéroport et non les terminaux passagers, a déclaré Yakel, et représentent normalement environ 1,5 % du trafic aérien du SFO. L’aéroport crée des parkings supplémentaires pour les avions…