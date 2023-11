Comment gérer les effets secondaires sexuels des antidépresseurs ISRS

N’hésitez pas à en parler à un médecin.

Lorsque les ISRS ont été commercialisés à la fin des années 1980, les patients ont commencé à dire à leur psychiatre qu’ils avaient des problèmes sexuels. Au début, les médecins étaient perplexes : à leur connaissance, les antidépresseurs plus anciens n’avaient jamais posé ces problèmes. Mais ils avaient eu tort.

« Ce n’est qu’en revenant en arrière, en regardant plus attentivement et en rassemblant davantage de données que nous avons réalisé qu’en réalité ces médicaments sérotoninergiques, les plus anciens, aussi causé un dysfonctionnement sexuel », a déclaré le Dr Jonathan Alpert, chef du conseil de recherche de l’American Psychiatric Association. Les médecins et les patients n’en parlaient tout simplement pas, a-t-il déclaré.

Alors que les ISRS gagnaient en popularité et que les stigmates sociaux autour des discussions sur le sexe s’atténuaient, les chercheurs ont commencé documenter le problème dans la littérature scientifique. Mais certains patients ont trouvé qu’il était plus facile d’en parler que d’autres. Les hommes étaient beaucoup plus susceptibles que les femmes de signaler des effets secondaires sexuels à leur médecin, même si les femmes sont presque deux fois plus susceptibles de se voir prescrire des antidépresseurs.

“L’interprétation charitable est que nous avons simplement plus de traitements disponibles pour les patients de sexe masculin, et que les médecins sont donc plus susceptibles de poser des questions sur des choses pour lesquelles ils pensent pouvoir réellement aider”, a déclaré Tierney Lorenz, psychologue à l’Université du Nebraska-Lincoln qui a étudié dysfonctionnement sexuel induit par les antidépresseurs chez la femme. “L’interprétation la moins charitable est que nous vivons toujours dans une société très sexiste qui ne croit pas que les femmes devraient avoir un intérêt sexuel.”

Les médecins peuvent d’abord recommander d’attendre.

Pour certaines personnes, les effets secondaires sexuels des ISRS apparaîtront presque immédiatement après le début du traitement, puis disparaîtront d’eux-mêmes. Les médecins peuvent donc suggérer d’attendre quatre à six mois pour voir si le patient s’adapte aux médicaments et si les effets sexuels les plus pénibles disparaissent.