Comment gérer les coûts et obtenir une aide financière

Combien coûte la thérapie CAR T-Cell ?

Les experts estiment que la thérapie CAR T-cell peut coûter entre 500 000 $ et 1 000 000 $.

“VOITURE [T-cell therapy] est le médicament lié au diagnostic de Medicare le plus cher », déclare Brian Koffman, MD, fondateur de la Chronic Lymphocytic Leukemia Society. Bien que de nouveaux médicaments soient désormais disponibles pour les personnes atteintes de la maladie, les coûts n’ont pas baissé.

Les coûts directs du traitement CAR T-cell peuvent inclure :

Aphérèse (un processus qui prélève du sang et, à l’aide d’un séparateur de cellules, recueille les cellules T avant de renvoyer le sang restant dans le corps)

Biopsies

Production de cellules CAR-T

Séjours hospitaliers

Études d’imagerie

Médicaments

D’autres coûts liés à la thérapie CAR T-cell, tels que le logement et les déplacements, peuvent également s’accumuler rapidement.

Si vous devez quitter votre domicile pour vous rapprocher d’un centre de traitement, les coûts indirects du traitement CAR T-cell peuvent inclure :

Soutien aux aidants

Logement

Voyage

Vous ne pouvez obtenir une thérapie CAR T-cell que dans un centre certifié et vous ne devez pas rester à plus de 2 heures du centre pendant au moins 4 semaines. Si vous n’habitez pas à proximité d’un centre de traitement, vous et votre soignant devrez peut-être parcourir de longues distances pour votre traitement et payer un logement temporaire. Vous pourriez également perdre des revenus si vous êtes incapable de travailler.