Comment gérer les attaques de phishing, smishing

Si vous avez l’impression que davantage d’escrocs et de spammeurs inondent vos différentes boîtes de réception, c’est probablement parce qu’ils le sont.

Faux SMS et les e-mails porteurs de tentatives de phishing par des escrocs virtuels sont en augmentation depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et, l’une des méthodes les plus répandues que les escrocs ont utilisées récemment est de faux messages prétendant provenir d’un représentant d’Amazon, qui pourrait prétendre vérifier environ activité suspecte sur votre compte ou même un colis retardé.

En règle générale, ces attaques de phishing ou “smishing” – alias SMS phishing – visent à vous faire croire que vous communiquez avec un représentant légitime du géant du commerce électronique. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez utiliser des informations personnelles précieuses provenant des informations de votre carte de crédit pour vous connecter aux informations d’identification de vos comptes en ligne, ou cliquer sur des liens infectés par des logiciels malveillants qui infectent vos appareils avec des virus.