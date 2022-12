Comment gérer les 1099-K pour les paiements personnels Venmo ou PayPal

À l’approche de la saison des impôts, de nombreux Américains se préparent à un nouveau changement de déclaration pour les réseaux de paiement tiers comme Venmo ou PayPal.

À partir de 2022, vous recevrez le formulaire 1099-K, qui déclare les revenus à l’IRS, pour les paiements d’entreprise supérieurs à 600 $. Mais les experts disent qu’il est possible que vous receviez par erreur des 1099-K pour des transferts personnels.

“En tant que préparateurs d’impôts, nous nous attendons plus ou moins au pire”, a déclaré Albert Campo, expert-comptable agréé et président d’AJC Accounting Services à Manalapan, New Jersey.

“Nous nous attendons à ce que la plupart de nos clients obtiennent ces choses”, a-t-il déclaré. “Nous essayons donc d’être proactifs pour y remédier.”

Les entreprises déposent chaque année des formulaires 1099-K pour déclarer les paiements par carte de crédit et les paiements à des tiers dans ce qu’on appelle une “déclaration d’informations”, avec des copies destinées à l’IRS et au contribuable.

Avant 2022, les contribuables recevaient des 1099-K avec plus de 200 transactions d’une valeur totale supérieure à 20 000 $. Mais l’American Rescue Plan Act de 2021 a abaissé le seuil à seulement 600 $. Désormais, même une seule transaction peut déclencher le formulaire.