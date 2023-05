Comment gérer le deuil d’un parent ou d’un enfant le jour de la fête des mères

Je n’avais pas réalisé qu’une publicité pour des bouquets de fleurs pouvait ressembler à une agression émotionnelle jusqu’à la fête des mères 2019. Ma mère est décédée le 25 novembre 2018, la veille de mon anniversaire ; Je me souviens avoir pensé que je ne pourrais plus jamais célébrer avec joie. Puis cette première fête des mères est arrivée, et chaque fois que j’ai vu ou entendu quoi que ce soit à propos d’acheter des cartes ou des cadeaux pour honorer la femme qui m’a élevé, j’avais envie de frapper quelqu’un ou de ramper sous les couvertures et de pleurer. Ou les deux.

Dans les années qui ont suivi, je me suis calmé à propos des publicités et des cartes de vœux. J’ai écrit un livre d’essais sur le deuil, Je suis désolé pour votre perte, ce qui m’a forcé à affronter mes émotions de front. C’est toujours pénible de voir des photos Instagram de personnes prenant un brunch avec leur mère avec des légendes jaillissant de la chance qu’elles ont d’avoir une mère aussi incroyable. Je me sens toujours en colère que le mien ne soit pas là, et jaloux de quiconque dont la mère est à un coup de fil – et je ne parle pas d’un appel à une résurrection par IA d’un parent décédé.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les vacances seront misérables. Cela ne signifie pas non plus que chaque jalon ou anniversaire se déroulera de la même manière pour tout le monde. Peut-être que lors de la première fête des pères, vous vous sentez émotionnellement engourdi, mais le lendemain, vous sanglotez sous la douche. Si le deuil est quelque chose, il est imprévisible. J’ai trouvé que l’anticipation menant aux grandes dates et anniversaires évidents est souvent pire que de le vivre. Je suis plus susceptible de pleurer un jour au hasard quand j’entends des commérages de célébrités ridicules que je sais que ma mère aimerait; la prise de conscience que je ne peux pas lui envoyer de SMS à ce sujet est bien plus puissante que n’importe quelle publicité de la fête des mères 1-800-FLOWERS pourrait jamais rêver d’être. Ce serait bien si nous n’avions pas à endurer les fêtes et les anniversaires, mais grâce à Anna Jarvis, qui a créé la fête des mères en 1908 après la mort de sa propre mère, la fête des mères (et la fête des pères, qui a commencé quelques années plus tard par une femme nommée Sonora Smart Dodd) est là pour rester.

Meghan Riordan Jarvis (sans lien de parenté avec Anna), psychothérapeute informée sur le deuil, auteure et animatrice de podcast, dit que les gens demandent souvent des conseils sur la façon de passer la fête des mères ou des pères lorsqu’ils sont en deuil. La question peut provenir d’une personne qui pleure un parent, de quelqu’un qui a perdu un enfant ou de personnes dont le chagrin provient de luttes contre la fertilité. « Ce qui est sous-entendu mais pas dit, c’est ‘Comment puis-je le rendre moins douloureux? » elle dit.

Il n’y a pas de réponse unique à cette question, puisque l’expérience du deuil varie pour chaque personne à un jour donné. Néanmoins, il existe quelques stratégies que vous pouvez essayer si vous craignez de subir une période d’agonie émotionnelle de 24 heures le deuxième dimanche de mai ou le troisième dimanche de juin.

Trouvez un rituel pour vous connecter à une personne que vous avez perdue

Jarvis parle ouvertement du SSPT après avoir perdu son père puis sa mère à deux ans d’intervalle. Elle anime le podcast Le chagrin est mon agitation secondaire et dit que les fêtes comme la fête des mères et la fête des pères peuvent être une « invitation à être conscient ». Cela signifie qu’au lieu de les ignorer ou de refouler vos sentiments, vous pouvez, si vous le souhaitez, découvrir des moyens d’honorer intentionnellement un parent. Ma mère adorait les hortensias, alors le jour de la fête des mères, je m’achète ses fleurs préférées pour me souvenir d’elle. Je lui parle aussi, à haute voix, tout le temps, car cela m’aide à me sentir connecté à elle.

Kris Masalsky, présidente de The Learning Community for Loss, Grief and Transition, dit qu’elle n’aime pas donner de conseils, mais elle partage des choses qui l’ont aidée à surmonter la perte de son fils par suicide, et peu après, la mort de sa mère et sa sœur. Masalsky encourage les gens à parler de la personne qu’ils pleurent. « Au milieu d’un chagrin profond, il est parfois difficile de regarder au-delà de cette haie et vous vous demandez comment vous pouvez jamais trouver un sens à cela », dit-elle.

Peut-être que votre père avait un sentier de randonnée préféré, alors vous y allez le jour de la fête des pères, ou vous regardez le film préféré de votre mère le jour de la fête des mères. Vous pouvez cuisiner leurs plats préférés ou écouter leur musique préférée. Masalsky a commencé une tradition où elle mettait une place à table pour les personnes qu’elle avait perdues et demandait aux gens de raconter une histoire sur chacune d’elles. « Ma première fête des mères a été une tuerie », déclare Masalsky. Trouver un rituel ou une tradition qui vous aide à vous sentir proche de la personne que vous avez perdue peut aider à donner un sens à une journée autrement difficile. Si le rituel que vous avez trouvé se sent bien une année et terrible l’année suivante, c’est bien. « Commencez autre chose », dit Masalsky. « Rien n’est éternel. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y revenir une autre année.

Faites une pause avec les réseaux sociaux

Peut-être voulez-vous simplement vous distraire et ne pas concentrez-vous consciemment sur votre chagrin lors d’une journée qui, selon vous, sera difficile. Faire défiler Instagram ou TikTok peut convenir si les publications que vous voyez concernent toutes de jolies plages et de la gastronomie, mais le jour de la fête des mères et des pères, ces publications peuvent être une mine terrestre de « J’ai tellement de chance d’avoir mon parent! » sentiments. Cela peut aussi être extrêmement difficile pour ceux qui ont perdu un enfant. Jill Gross, psychologue et spécialiste du deuil basée à Seattle, dit que si vous craignez d’être déclenché par une photo ou une vidéo, « il est probablement préférable de fermer l’ordinateur portable, métaphoriquement ». Si vous êtes en ligne, il est difficile d’éviter les « souvenirs » des médias sociaux qui apparaissent tout au long de l’année, mais si vous pensez que cela va gâcher votre journée de voir quelque chose le jour de la fête des mères ou des pères, il peut être utile de vous déconnecter.

Redonner à votre communauté

Au cours de l’écriture de mon livre, j’ai parlé à plusieurs parents qui avaient perdu des enfants, et beaucoup d’entre eux ont trouvé utile et même réconfortant de créer quelque chose à la mémoire de leur enfant : une clinique de football en l’honneur du sport que le fils de quelqu’un aimait, ou une organisation dédiée à la réforme des soins de deuil en Amérique.

Lizz Wasserman, une cadre créative basée à Los Angeles, a perdu sa fille en 2019 et la fête des mères est devenue extrêmement douloureuse pour elle. « C’est devenu comme un trou dans le calendrier et c’était super déclencheur », dit Wasserman. L’année dernière, elle a lancé le projet de la fête des mères. Elle crée des t-shirts et des casquettes colorés à imprimés de fleurs et reverse les bénéfices à la National Birth Equity Collaborative. « Je ne peux rien faire pour les gens qui meurent, mais j’ai pensé que je pouvais faire quelque chose pour améliorer un peu les choses de cette toute petite façon. »

Les liens qu’elle a établis grâce au projet, avec des personnes partageant leurs propres histoires, lui rappellent qu’elle n’est pas seule dans son chagrin. « On peut s’entraider en se parlant et faire savoir aux autres que ces vacances ne sont pas que pastels et brunch. C’est une journée compliquée. »

Si c’est un parent qui vous manque, vous pourriez redonner à une organisation qui aurait signifié quelque chose pour eux personnellement – un refuge pour animaux s’ils aimaient les animaux, ou un fonds d’éducation s’ils étaient passionnés par l’enseignement. Cela ne fera pas de la journée un jeu d’enfant, mais cela pourrait aider.

Écoutez-vous pour comprendre ce dont vous avez besoin

Supposons que vous vous soyez promis d’aller au restaurant préféré de votre père et de manger le steak de poulet frit qu’il commandait à chaque fête des pères pour honorer sa mémoire. Et si vous vous réveilliez ce matin-là et que vous sentiez profondément dans vos os qu’aller dans ce restaurant vous lancerait dans un purgatoire de chagrin et de douleur ? Vous n’avez pas à vous forcer. Évitez simplement le restaurant et mangez plutôt une salade à la maison. « Si vous devez vous coucher et y rester un moment, ce n’est pas grave », dit Jarvis. Il n’y a pas de formule pour gérer ces vacances, alors écoutez ce dont vous avez vraiment besoin à ce moment-là.

La première fête des pères après que Jarvis ait perdu son père, elle dit qu’elle pouvait ressentir toute la tristesse et l’anxiété de la journée bien avant qu’elle n’arrive. Elle s’est réveillée « vraiment en larmes », alors elle a emmené ses enfants chez Macy’s et a acheté une bouteille de l’eau de Cologne préférée des années 1980 de son père. « J’ai pris la bouteille verte et j’ai pulvérisé l’eau de Cologne sur moi-même et dans toute la maison. Ma maison sentait comme mon père quand il était jeune et en bonne santé en 1987. » C’était une idée spontanée qu’elle a écoutée, au lieu de l’ignorer. Oui, elle a pleuré, mais elle a aussi regardé des photos de son père et a appelé ses frères et sœurs pour qu’ils racontent des histoires à son sujet. « Le chagrin vous saisit et vous pouvez vous tordre dans son étanchéité, mais il vous laissera partir », dit Jarvis.

Gross, le psychologue, suggère également de rester ouvert à tout ce que la journée peut apporter. « Retrouvez-vous là où vous en êtes le jour et donnez-vous de la flexibilité. C’est peut-être un gros problème ou c’est peut-être l’anticipation qui est le pire », déclare Gross. « Notre relation avec un être cher est bien plus que les 24 heures que Hallmark a créées. »

Dina Gachman est une boursière du Pulitzer Center, une écrivaine fantôme à succès et l’auteur du nouveau livre d’essais Tellement désolé pour votre perte: comment j’ai appris à vivre avec le chagrin et d’autres préoccupations graves. Elle peut être trouvée en ligne @dinagachman et @dgachman.