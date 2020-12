Perdre un être cher, qu’il soit de la famille ou non, n’est jamais facile. Bien que la mort puisse mettre fin à une vie, elle ne met pas fin à la relation ou à l’attachement. Le deuil est une partie inévitable de la vie qui suit la perte d’un être cher et le deuil est un processus de guérison unique à chaque individu. Le deuil affecte non seulement votre esprit et vos émotions, mais aussi votre santé.

En 2020, une année marquée par le COVID-19[feminine la pandémie, la perte et le chagrin ont augmenté dans le monde. Il est peut-être encore plus important maintenant de comprendre comment le deuil affecte votre santé et comment s’y engager d’une manière qui non seulement chérit la mémoire et la vie de l’être cher, mais vous aide également à naviguer à travers le reste de votre vie.

Comment le deuil affecte votre santé

Les chercheurs étudient le deuil et le processus de deuil depuis des décennies et donc, les effets médicaux, psychologiques et sociaux du deuil sont bien connus. Une étude publiée dans Médecine psychosomatique en 2019 suggère que la morbidité et la mortalité après le décès d’un être cher ont tendance à augmenter. Cette étude mentionne qu’au cours des 40 dernières années environ, les scientifiques ont observé que le deuil a une forte association avec les mécanismes des systèmes endocrinien, immunitaire, cardiovasculaire et nerveux, ce qui explique pourquoi ceux qui pleurent la perte d’un être cher ressentent un large éventail de symptômes physiologiques et psychologiques à court ou à long terme.

Un article de Harvard Health Publishing caractérise le deuil en deux types:

La plupart des gens vivent un deuil aigu, et cela dure environ 6 à 12 mois après la perte. Le deuil aigu se résout généralement dans ce laps de temps et a donc des effets à court terme sur votre santé. Le stress chronique est l’une des caractéristiques les plus courantes du deuil aigu et peut être accompagné de dépression, de troubles du sommeil ou de privation, de colère, d’amertume, d’anxiété, de perte d’appétit, de fatigue et de douleurs corporelles indéterminées.

Le deuil persistant est le type qui dure plus de 12 mois et est susceptible d’avoir un effet débilitant à plus long terme sur votre santé. Non seulement ce type de deuil est associé à tous les symptômes d’un deuil aigu, mais parce qu’il est prolongé, les effets d’un deuil persistant sur tout le corps et l’esprit sont beaucoup plus dévastateurs. Ce type de deuil ne peut être résolu qu’avec des méthodes plus structurées et professionnelles comme la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie du deuil compliquée et des stratégies de soutien qui peuvent aider à mieux gérer la douleur et le stress de la perte.

Comment faire face au deuil

Compte tenu de cet impact profond sur votre santé, il est essentiel de gérer le deuil de la bonne manière. La Cleveland Clinic dit que le deuil peut souvent conduire à une spirale malsaine et qu’il est donc important de le gérer collectivement, au lieu d’essayer de le faire seul. Voici quelques moyens de faire face au deuil que vous pourriez utiliser:

1. N’isolez pas: S’il est normal de se sentir seul après une perte, il est encore plus important de ne pas se couper complètement. L’isolement peut aggraver vos sentiments et votre santé.

2. Soyez doux: Embrassez vos émotions et ne vous jugez pas pour votre deuil ou pour ressentir d’autres émotions. Vous n’avez pas nécessairement à rester ensemble pendant cette période. Prenez le temps de traiter vos sentiments.

3. Reposez-vous plus: Le choc et le stress d’une perte peuvent être physiquement et émotionnellement épuisants, et il est tout à fait naturel de se sentir plus fatigué ou fatigué. Il est donc important de vous reposer et de dormir plus que d’habitude pour vous donner le temps de récupérer.

4. Ne négligez pas la nutrition: Bien que la nourriture ne soit pas au cœur de votre esprit, il est important de maintenir votre apport nutritionnel pour maintenir votre niveau d’énergie et votre immunité. Mangez des fruits, des légumes, des céréales, des noix et des graines et n’oubliez pas de vous hydrater.

5. Exercice: Allez marcher ou courir, méditez, faites du yoga ou faites tout autre exercice qui vous apporte de la joie. Cela aidera non seulement votre corps à se sentir plus actif, mais aussi votre esprit à se sentir mieux.

6. Regardez devant vous: Passer à autre chose peut sembler très accablant. Alors, fixez-vous quelques petits objectifs à court terme et réalisables au début et travaillez à les atteindre. Cela vous aidera non seulement à reprendre une routine, mais aussi à générer de l’espoir pour l’avenir.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Santé mentale.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.