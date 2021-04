Après avoir examiné plus de 50 maisons et rédigé 17 offres, Taryn et Antonio Orellana ont récemment fermé une maison à Lakewood, en Californie.

Lorsque la vie pandémique a commencé à se sentir trop serrée à l’intérieur de l’appartement d’une chambre que Taryn Orellana partageait avec son mari, Antonio, elle savait qu’ils devaient déménager.

En octobre, le couple a décidé d’acheter leur première maison à Lakewood, en Californie. C’était plus difficile qu’ils ne l’imaginaient.

«Il y avait des périodes de désespoir, où nous faisions des offres sur les maisons et nous ne savions même pas si celle-ci était« celle-là »», a déclaré Orellana, 37 ans, infirmière praticienne.

En tout, le couple a vu plus de 50 maisons et a rédigé 17 offres avant qu’une seule soit finalement acceptée. Ils ont battu près d’une douzaine d’autres offres et ont dépassé d’environ 40 000 $ le prix demandé. Ils ont également dépassé leur budget initial d’environ 70 000 dollars, a-t-elle déclaré. Heureusement, cela a fonctionné et les Orellanas s’installent joyeusement.