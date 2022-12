Comment gérer la trésorerie, éviter de s’endetter et gérer une entreprise en période de récession

Melissa Bradley a aidé à guider des milliers de fondateurs d’entreprise à travers des défis.

Le fondateur de 1863 Ventures, entrepreneur et investisseur en série, a déclaré que si une récession devenait une réalité économique et que les clients réduisaient davantage en raison de l’inflation, ce ne serait rien de nouveau pour les entrepreneurs minoritaires.

“Ils sont inquiets en raison de l’impact que cela aura sur les clients”, a déclaré Bradley à la correspondante principale des finances personnelles de CNBC, Sharon Epperson, lors de l’événement virtuel Small Business Playbook le 14 décembre. “La réalité est que les entreprises noires et brunes sont habituées à ne pas avoir accès au capital et à devoir dépenser plus pour des choses, alors elles planifient.”

Avec un taux de réussite de 98% pendant Covid parmi plus de 3 000 entrepreneurs noirs et bruns avec lesquels son organisation s’est associée, Bradley dit qu’une planification cohérente et “s’attendre toujours au pire” est dans l’ADN d’un propriétaire d’entreprise minoritaire. “Rien n’est une garantie”, a-t-elle déclaré.

La différence maintenant pour tous les propriétaires d’entreprise est la nécessité d’être conscient de ce que les clients peuvent se permettre à l’avenir. Le dernier rapport sur les ventes au détail a montré une baisse beaucoup plus importante que prévu, ajoutant aux craintes que l’économie et la consommation ralentissent rapidement.

“La première chose est de planifier. Vos états financiers vous en disent long”, a déclaré Bradley, ajoutant qu’ils vous en disent beaucoup plus que sur les actifs et les passifs. “Soyez concentré sur ce que les finances vous disent sur les clients”, a-t-elle déclaré.

Il est plus important que jamais, dit-elle, de comprendre les moteurs de la croissance et d’approfondir les détails de toutes les données commerciales à votre disposition, en montrant ce que les clients aiment et n’aiment pas, où ils recherchent et achètent, et quand et à quelle fréquence. ils reviennent.

“Garder les clients engagés et heureux est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir en cette saison des fêtes pour vous assurer que les revenus continuent d’arriver”, a déclaré Bradley.

Elle a quelques conseils pour les propriétaires d’entreprise sur la façon d’éviter les créances irrécouvrables, de faire les bons investissements et de maintenir les ventes, même en période de récession.

Maîtrisez les coûts et les prix

L’argent est roi, “ou reine”, a déclaré Bradley, selon l’entrepreneur, et c’est la première chose à maîtriser dans une économie difficile, en particulier en examinant les coûts et les prix.

Elle a donné l’exemple d’une entreprise de spiritueux qui a connu une forte augmentation du coût du verre qui a entraîné la nécessité de réévaluer les prix. Toutes les entreprises doivent être en mesure de couvrir au moins les coûts sans puiser dans la poche du propriétaire pour payer, et cela devient plus difficile avec l’inflation.

Ne puisez pas dans vos économies personnelles

Bradley a souligné qu’un propriétaire d’entreprise ne devrait pas puiser dans ses économies personnelles ou «emprunter sur sa maison» pour faire fonctionner son entreprise.

“Vous devez vous assurer que votre entreprise peut se suffire à elle-même”, a-t-elle déclaré.

Les entrepreneurs sont vendus sur une mentalité d’amorçage, un mantra “un faux jusqu’à ce que vous le fassiez”, mais la réalité est que c’est une grosse erreur de mettre votre vie personnelle à plat alors que votre vie professionnelle se déroule en montagnes russes.

“Restez vraiment concentré sur les chiffres et sachez que certains mois vont être élevés et d’autres bas”, a-t-elle déclaré.

Repenser les entrepreneurs et les liquidités supplémentaires

Si les propriétaires d’entreprise surveillent leurs finances et évitent les mauvaises décisions en matière de créances, ils peuvent avoir la chance de se retrouver avec de l’argent supplémentaire. Où cet argent est investi peut faire une grande différence, bonne ou mauvaise.

Bradley a averti que le “monde des sous-traitants et des 1099” a été une bonne chose pour la communauté des petites entreprises, mais pendant les périodes d’incertitude, il y a un plus grand risque associé aux coûts variables auxquels de nombreux sous-traitants opèrent. Les coûts variables sont plus difficiles à prévoir dans le cadre des flux de trésorerie continus.

Elle conseille de déplacer plus de coûts vers la catégorie des coûts fixes, “afin que vous puissiez vous concentrer dessus au laser, afin de ne pas avoir de déficit à la fin”, a-t-elle déclaré.

Examiner l’utilisation de consultants

La création de nouvelles entreprises au cours des dernières années a atteint des niveaux records et lorsque de nombreuses entreprises démarrent, elles comptent davantage sur les consultants. Bradley dit qu’il est maintenant temps de réévaluer la dépendance à l’égard de plusieurs consultants. “Chaque trimestre, réfléchissez aux opérations et processus clés nécessaires pour faire fonctionner l’entreprise et au nombre de personnes qui les touchent”, a-t-elle déclaré.

S’il y a trop de personnes impliquées, qu’elles soient internes ou externes, c’est un risque en soi et ce n’est pas le signe d’une entreprise efficace. Toutes les tâches doivent être centralisées et agrégées de la bonne manière, ce qui peut signifier avoir une personne au travail plutôt que trois consultants.

Bradley a fourni le marketing comme exemple, les tâches d’écriture de scénario, de médias sociaux et de photographie étant toutes gérées par différentes personnes. Le mouvement d’argent intelligent peut être d’embaucher une personne pour les trois tâches, mais elle a dit que les propriétaires sont souvent trop occupés à gérer une entreprise pour prêter attention à la façon dont leur argent est investi jusqu’à ce niveau.

Mais être occupé n’est pas une excuse.

“Vous ne pouvez pas y arriver si vous ne faites pas attention aux étapes en cours de route, comment dépensez-vous de l’argent pour qu’il ait un retour sur investissement positif à l’avenir”, a-t-elle déclaré.

Investissez un peu à la fois en vous-même

En tant qu’investisseur dans de nombreuses entreprises, Bradley fixe un plafond à ce qu’elle investira dans n’importe quelle entité. “Vous ne pouvez pas financer une entreprise pour toujours”, a-t-elle déclaré. Fixer un montant d’investissement et une durée d’investissement fait partie d’être discipliné sur le processus de financement.

Il est essentiel de séparer les comptes personnels et professionnels, mais il est tout aussi important de savoir que vous aurez à un moment donné besoin de plus d’argent pour votre entreprise et que vous devriez vous payer au fur et à mesure – pas nécessairement beaucoup, mais avec cohérence.

« Restez vraiment en mesure de vous payer un peu et payez ces dépenses », a déclaré Bradley.

Elle a déclaré que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les propriétaires d’entreprise est d’attendre trop longtemps pour se payer. “Même si vous n’avez que 100 $, payez-vous 50 $. Il s’agit de développer les muscles pour soutenir et développer l’entreprise au fil du temps”, a-t-elle déclaré. “Prenez 50 $ et mettez 25 $ sur une facture et 25 $ sur vous-même. Il ne s’agit pas d’attendre le gros lot à la fin de l’arc-en-ciel. … Il s’agit de faire des progrès constants dans le remboursement de toute dette personnelle et de continuer à investir dans le entreprise », a-t-elle dit.

Apporter des modifications par petits incréments

Rester concentré sur les chiffres entraînera probablement la nécessité d’apporter des changements basés sur une meilleure compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. De nombreuses entreprises ont été créées pendant les récessions, a déclaré Bradley, donc le changement n’est pas une raison de paniquer.

Un propriétaire d’entreprise ne devrait pas faire des changements tout le temps – c’est sa propre forme de panique – mais les changements doivent être envisagés par petits incréments. Chaque mois, chaque trimestre, les propriétaires d’entreprise devraient envisager des changements. Et ils ne devraient pas planifier en termes de “l’année prochaine”, a déclaré Bradley.

“Que voulez-vous accomplir d’ici la fin de l’année ? En janvier ? … Faire des changements n’est pas un signe d’échec, c’est un signe de suivre le rythme des clients et de ce que vous apprenez du marché.” dit-elle.