Comment gérer la surcharge de temps d’écran tout en travaillant à domicile

Le travail à distance est là pour rester, ce qui signifie qu’une grande partie de nos contacts avec les collègues resteront répartis sur différentes plateformes numériques. Cela peut rendre difficile le maintien de la concentration. Voici quelques conseils pour vous aider à faire face si vous vous sentez dépassé.

De nombreuses entreprises ont opté pour la mise en œuvre d’un hybride de travail à distance et sur site dans un avenir prévisible à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le travail à domicile a ses avantages, mais cela signifie également que la plupart de nos communications avec les collègues seront réparties sur un certain nombre de plates-formes différentes, telles que Slack, Zoom et Microsoft Teams, pour n’en nommer que quelques-unes. Au bureau, en comparaison, ces formes de communication numériques étaient plus entrecoupées de conversations en personne et de réunions avec des collègues, qui, par nature, nécessitaient toute notre attention.

Cependant, avec différentes plates-formes numériques toutes ouvertes en même temps, il y a la tentation de se sentir comme si nous devons répondre à plusieurs conversations simultanément, ce qui permet de mieux se concentrer.

Linda Stone, consultante et ancienne vice-présidente de Microsoft, a déclaré à CNBC par téléphone que les gens « imaginent souvent que nous sommes aussi illimités que la capacité de la technologie ».

Elle a déclaré que les gens « ont tendance à se comparer et à se comparer à ces appareils, mais ce n’est pas vraiment qui et ce que nous sommes et il s’agit donc de faire la paix avec notre humanité ».