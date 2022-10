Comment gérer la SP en faisant de l’exercice et en mangeant bien

Par Laura Wells, raconté à Rachel Reiff Ellis

Lorsque j’ai reçu un diagnostic de SEP à 39 ans, je dirais que je me concentrais sporadiquement sur ma santé. J’avais de jeunes enfants à l’époque, et mon régime alimentaire et mes habitudes d’exercice étaient partout. Avant les enfants, je faisais du jogging quelques fois par semaine, ou je montais sur le tapis roulant ou le vélo. Je ferais aussi de la musculation. Mais après l’arrivée des enfants, je n’ai plus fait beaucoup d’activité physique régulière. Je me concentrais davantage sur les horaires et les besoins de mes enfants que sur les miens.

Une fois que les enfants ont grandi, j’ai commencé à consacrer plus de temps et d’attention à une alimentation saine, mais l’aggravation de mes symptômes de SP était un véritable obstacle pour bouger mon corps comme je le pouvais autrefois. À cause de ma fatigue et de mes problèmes d’équilibre, je ne pouvais plus courir ni même faire de longues marches. Alors j’ai commencé à essayer de comprendre ce que je pouvais faire pour moi-même. J’ai décidé de me tourner vers le yoga – quelque chose que je faisais il y a des années.