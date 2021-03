Comment gérer la solitude dans la communauté des personnes âgées

La solitude est un phénomène mondial. Selon un rapport, aux États-Unis, plus d’un tiers des adultes de plus de 45 ans se sentent seuls, et près d’un quart des personnes âgées de plus de 65 ans sont considérées comme socialement isolées. En Inde, plus de 40 millions de personnes âgées sont âgées de 70 ans et plus. À mesure que la population en Inde vieillit, de plus en plus de personnes âgées seront exposées à des problèmes de santé mentale et de bien-être social, estime Neha Sinha, spécialiste de la démence et PDG et cofondatrice d’Epoch Elder Care.

Très souvent, nous voyons les termes solitude et dépression utilisés de manière interchangeable, en particulier dans le contexte des personnes âgées. Quand une personne âgée est calme, ou ne partage pas ou ne parle pas, cela est considéré comme une dépression. Il est important de comprendre ce qu’est réellement la dépression clinique.

La dépression est un trouble de la santé mentale et bien plus qu’une simple «mauvaise humeur» – c’est aussi le sentiment continu de désespoir pendant des semaines, combiné à un manque de sommeil et d’appétit. Il existe de nombreuses causes de dépression clinique et cela pourrait être une combinaison de facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Si vous êtes cliniquement déprimé, vous pouvez avoir tous des amis partageant les mêmes idées devant vous, mais vous ne voudrez toujours pas leur parler.

La dépression est de nature biologique et nécessite souvent des médicaments. La solitude, en revanche, est le sentiment de ne pas «être connecté» et le manque d’affection dans les relations actuelles. La solitude est un indicateur important du bien-être social et du sentiment d’isolement.

Malheureusement, la solitude est même considérée comme une «caractéristique» du vieillissement. Elle n’est jamais causée par une seule raison, mais par un ensemble de facteurs multiples. Le décès d’un être cher (conjoint, amis et, parfois, même son propre enfant), une mobilité restreinte empêchant les aînés de sortir et des maladies chroniques menant à une mauvaise qualité de vie sont des circonstances courantes. En outre, la lenteur du traitement de l’information, l’insuffisance technologique ou la réduction de la vue et de l’ouïe jouent également un rôle. Au cours de l’année de la pandémie, la distanciation sociale et le verrouillage dus à Covid-19 ont eu un impact négatif sur les personnes âgées du monde entier, a déclaré Neha Sinha.

La solitude expose les aînés à un risque de démence, de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, de dépression clinique, de pensées suicidaires et d’un sentiment général d’une vie sans but et sans signification. Elle entraîne de graves conséquences sur la santé et peut parfois être mortelle.

Les humains sont de nature sociale et un écosystème social est un élément clé pour aider à améliorer la qualité de vie des aînés. Être capable de parler de ses histoires, partager des moments et des occasions avec ses amis et sa famille et se sentir «voulu», donner un sens à tout individu, partage l’expert.

Ironiquement, de nombreux aînés qui continuent de rester sous le même toit que les membres de la famille peuvent encore être seuls. Il ne s’agit pas de partager l’espace physique mais plutôt de faire des anciens une partie de notre espace mental. Les préoccupations et les conversations doivent aller au-delà des examens médicaux et de la santé physique, mais doivent plutôt se souvenir des personnes derrière ces visages ridés. Qui sont-ils, quel est leur sens de l’identité, ce qui définit une vie significative pour eux.

Le compagnonnage est l’une des choses les plus recherchées à mesure que nous vieillissons, bien plus que la richesse et la renommée accumulées. Faire partie d’une communauté en est une autre. Qu’il s’agisse de chercher de la compagnie dans le club de quartier, d’un groupe spirituel ou simplement de rester dans une communauté résidentielle ou une maison de soins, chacun joue un rôle essentiel dans le bien-être d’un aîné.

La technologie continuera de jouer un rôle dans les soins aux personnes âgées, y compris la gestion de la solitude. Une étude récente en 2020 au Royaume-Uni a montré que les robots aident les humains à améliorer la santé mentale et la solitude chez les personnes âgées. Bien que la technologie soit une aide, ce sont les petites choses que nous pouvons faire qui comptent pour aider à combattre cette maladie de la solitude, a conclu Sinha.