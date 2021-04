Avec la réouverture lente des lieux de travail à mesure que les vaccinations contre les coronavirus s’accélèrent, certaines personnes peuvent ressentir la pression de retourner au bureau plus qu’elles ne le souhaiteraient réellement.

De nombreux employeurs ont adopté les changements radicaux apportés par la pandémie de coronavirus, la majorité des personnes étant forcées de travailler à domicile, comme une opportunité d’adopter des méthodes de travail plus flexibles à l’avenir.

Les entreprises technologiques comme Spotify et Salesforce laissent les employés choisir où ils veulent travailler ou s’ils veulent même revenir au bureau. Cependant, certains employeurs ont résisté à l’idée que cela pourrait marquer un changement plus permanent.

Et puis certaines entreprises ont des politiques spécifiant que les travailleurs entrent au bureau au moins un certain nombre de jours par semaine. En théorie, cela pourrait inciter les travailleurs à se rendre au bureau plus que le montant spécifié si les collègues le font, en raison de sentiments de culpabilité similaires qui ont incité le personnel à travailler plus longtemps tout au long de la pandémie.

Mais tout comme ces sentiments de culpabilité associés au travail à distance, les experts affirment qu’il existe des moyens de surmonter cette anxiété.