Comment gérer la fatigue liée à la myasthénie grave

J’ai appris que si j’ai du mal à accomplir une tâche, il existe souvent un moyen plus simple et moins pénible de l’accomplir. Cela demande juste un peu de créativité.

Pour d’autres tâches qui dépassent tout simplement mes capacités, j’ai quelques personnes qui sont toujours à portée de téléphone. Bien que je déteste absolument demander de l’aide, je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers ces personnes dans ma vie. J’ai aussi beaucoup appris de mon groupe de soutien MG local.

Les jours précédant mon traitement, je planifie à l’avance. J’essaie de m’assurer d’avoir tout ce dont j’ai besoin pour ne pas avoir à demander de l’aide plus tard. J’essaie de faire tout ce qui doit être fait pour pouvoir me reposer pendant ma série et me sentir aussi bien que possible après.

J’ai découvert que Tylenol peut parfois aider à gérer la sévérité de la fatigue. Il semble retarder l’apparition de la douleur, ce qui retarde parfois la fatigue. Si j’ai prévu une longue journée ou deux, je me réveillerai et je prendrai du Tylenol en premier pour aider à ralentir la fatigue, puis je le prendrai tout au long de la journée pour m’aider à durer.

Certaines personnes pratiquent la méditation ou le yoga. Pour faire de l’exercice, je marche quand mon corps en a envie. Mon endroit heureux est l’eau. J’adore faire des longueurs de natation. Lors de mes bons jours dans l’eau, vous ne sauriez jamais que j’avais une maladie musculaire. L’eau soutient mon corps et ma colonne vertébrale peut s’étirer. C’est l’un des sentiments les plus incroyables.