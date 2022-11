Comment gérer la dette de carte de crédit lors du magasinage des Fêtes

Et, a-t-il conseillé, incluez les économies sur votre liste de «dépenses» et mettez de l’argent de côté. De cette façon, vous aurez des réserves lorsque ces factures de vacances arriveront à échéance.

Voici quelques questions et réponses sur la gestion des dépenses et des dettes des Fêtes :

Que se passe-t-il avec les taux d’intérêt des cartes de crédit ?

Il est particulièrement important de limiter les dépenses par carte car les taux d’intérêt augmentent, ce qui signifie qu’il sera plus coûteux de reporter les soldes d’un mois sur l’autre. Le taux moyen des cartes de crédit dépasse 19%, contre environ 16% au début de cette année, selon Bankrate.

Est-il préférable d’utiliser le financement « achetez maintenant, payez plus tard » ?

Les services Achetez maintenant, payez plus tard, notamment Afterpay, Affirm et Klarna, sont de plus en plus populaires. Plus d’un quart des Américains les ont utilisés, et la plupart en sont satisfaits, selon une nouvelle enquête de Consumer Reports. Les prêts à court terme, généralement proposés en ligne sur le point de vente, permettent aux emprunteurs de payer une partie de l’achat à l’avance et de payer le solde en plusieurs versements fixes.

Mais il y a lieu d’être prudent dans l’utilisation des services. Les utilisateurs peuvent ne pas considérer cela comme une forme de crédit, mais, a déclaré Mme Ellis, “c’est toujours une dette”. Les prêts sont faciles à obtenir, de sorte que les gens peuvent en contracter plusieurs, puis avoir du mal à les jongler. Consumer Reports a constaté que les personnes qui avaient quatre prêts ou plus à la fois manquaient des paiements deux fois plus que celles qui avaient moins de prêts. L’enquête a également révélé que 10 % des personnes qui ont utilisé ces services ont déclaré avoir des difficultés à obtenir des remboursements ou à arrêter des paiements pour des articles qu’ils n’ont jamais reçus.

Quelle est la meilleure façon de rembourser les soldes des cartes de crédit ?

Si vous ne pouvez pas payer votre solde en entier, payez plus que le paiement minimum requis. Sinon, vous mettrez plus de temps à éliminer votre dette et payerez beaucoup plus d’intérêts. « Ayez une règle empirique », a déclaré M. Wright, comme payer 10 $ de plus que le minimum ou le double du minimum.

Une série d’études menées par des chercheurs d’institutions telles que l’Ohio State University ont révélé que les personnes capables de choisir des achats particuliers à rembourser – comme un café chez Starbucks ou une facture de services publics – payaient davantage pour réduire leur dette. La technique a accru la prise de conscience de ce qui était remboursé, conduisant à une perception de progrès plus importants vers la réduction de la dette, selon un rapport sur les expériences.

Grant Donnelly, professeur adjoint de marketing à l’Ohio State et l’un des auteurs du rapport, a déclaré que certaines cartes de crédit, y compris les offres d’American Express et de Chase, offrent aux utilisateurs la possibilité de choisir des achats spécifiques à payer au fil du temps. Mais ils peuvent facturer des frais pour mettre en place le plan de paiement.