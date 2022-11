Comment gérer la dépression en écrivant dans un journal

Pendant la majeure partie de sa vie, Christina Suchon a vécu avec la dépression. À travers les hauts et les bas, une chose qui l’a aidée est d’écrire dans un journal.

“Même si ce n’est que du négatif total, des bêtises que je griffonne sur une page, cela m’aide à me vider l’esprit et à comprendre ce qui me dérange exactement”, déclare Suchon, qui vit à Tijuana, au Mexique.

De nombreux experts en santé mentale recommandent de tenir un journal car cela peut améliorer votre humeur et gérer les symptômes de la dépression. Des études soutiennent cela et suggèrent que la journalisation est bonne pour votre santé mentale. Cela peut également améliorer le fonctionnement de la thérapie.

“La tenue d’un journal n’est pas une panacée”, déclare la conseillère professionnelle agréée Jill Howell, mais il y a de nombreux avantages.