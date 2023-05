Comment George Santos pourrait être expulsé du Congrès

Si les démocrates réussissent, le représentant George Santos (R-NY) rejoindra deux criminels et trois sympathisants confédérés pour être expulsé de la Chambre des représentants. Cela n’arrivera pas encore.

Un effort pour expulser Santos du Congrès a été déposé mercredi via une motion de procédure par un vote de 221 voix contre 204 avec sept démocrates se sont abstenus.

Mardi, le représentant Robert Garcia (D-CA) a présenté une résolution qui aurait évincé Santos du Congrès si elle avait obtenu le vote à la majorité des deux tiers requis par la Constitution. Ce serait une action sans précédent. Après tout, bien que Santos soit sous le coup d’une inculpation fédérale, il n’a pas été reconnu coupable d’un crime aux États-Unis et n’a aucun lien connu avec les États confédérés d’Amérique. Les deux derniers membres de la Chambre à être expulsés, Michael « Ozzie » Myers de Pennsylvanie et James Traficant de l’Ohio, ont tous deux été expulsés après avoir été reconnus coupables de crimes et avoir refusé de démissionner. Myers avait été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin pour son rôle dans le scandale Abscam à la fin des années 1970, tandis que Traficant avait été reconnu coupable de 10 chefs d’accusation de corruption en 2002.

S’adressant à Vox au sujet de la résolution mardi, Garcia a fait valoir que la situation de Santos est unique parce que ses mensonges ont contribué à son élection au Congrès. «Il a été élu en exposant une série de revendications, dont aucune n’est vraiment vraie. Je veux dire, mensonge après mensonge après mensonge. Cependant, Garcia a souligné que Santos avait accepté un accord de plaidoyer au Brésil la semaine dernière sur des allégations vieilles de dix ans selon lesquelles il avait passé des chèques sans provision. « Je pense que la grande différence ici est qu’il a déjà admis des crimes graves. Et il n’y a jamais eu dans l’histoire du Congrès un menteur comme George Santos. C’est un niveau complètement différent », a déclaré Garcia.

Cependant, les détracteurs de Santos ne semblaient pas tous d’accord sur le fait que l’affaire brésilienne était nécessaire pour que Santos justifie son expulsion. Lors d’une conférence de presse mercredi sur la résolution, le représentant Daniel Goldman (D-NY), un ancien procureur fédéral, un autre critique persistant de Santos, a fait valoir que les fabrications en série du républicain de New York le disqualifiaient pour servir au Capitole. « Nous ne devrions pas être dans un organe où les concepts de droit pénal de la procédure régulière dictent si quelqu’un appartient ou non ici », a déclaré Goldman. « La mesure pour savoir si quelqu’un mérite d’être membre du Congrès n’est pas de savoir s’il est un criminel ou non. »

Santos évitera l’expulsion pour l’instant. Bien qu’un certain nombre de collègues républicains aient appelé à son éviction, ils ont tous déclaré qu’ils soutiendraient l’effort procédural visant à renvoyer la résolution de Garcia au comité d’éthique de la Chambre. S’exprimant mercredi à la Chambre, le représentant Anthony D’Esposito (R-NY) a lancé l’effort procédural pour éviter un vote d’expulsion en disant explicitement qu’il soutenait l’expulsion de son collègue et en qualifiant Santos de « tache » sur le Congrès.

Dans un communiqué, le représentant Mike Lawler (R-NY) a adopté un ton similaire. Il a réitéré son appel à la démission de Santos, décrivant la conduite de son collègue comme « embarrassante et inconvenante ». Cependant, Lawler a mis en garde : « Jamais auparavant un membre du Congrès, de l’un ou l’autre parti, n’avait été renvoyé sans condamnation pénale ou renvoi – c’est pourquoi je soutiens l’effort visant à renvoyer la question de l’expulsion de George Santos au Comité d’éthique, qui sera en mesure de prendre une décision rapide à ce sujet qui pourra satisfaire l’ensemble du corps du Congrès.

Les démocrates, cependant, sont sceptiques à l’égard du comité d’éthique, qui se déplace traditionnellement lentement et toujours en secret. Garcia en particulier a écarté les chances que le comité puisse résoudre quoi que ce soit de manière suffisante. Katherine Clark, le whip démocrate, a envoyé un avis aux membres les exhortant formellement à voter contre le renvoi de la résolution au comité d’éthique, ce qui forcerait un vote de haut en bas sur l’expulsion de Santos, susceptible d’avoir lieu mercredi.

Cependant, l’effort pour éviter un vote de la Chambre sur l’expulsion de Santos n’est pas une approbation de Santos par le président Kevin McCarthy. (Après tout, demander à D’Esposito de présenter la motion de procédure avec une cinglante excoriation de Santos était une déclaration en soi.) Au lieu de cela, il s’agit simplement d’un argument basé sur le processus selon lequel les procédures traditionnelles doivent être suivies même dans un cas aussi inhabituel que celle de Santos. McCarthy n’a pas défendu Santos sur le fond et a déjà déclaré qu’il ne soutiendrait pas une candidature à la réélection du républicain de New York.

Le bureau de Santos n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires sur la résolution d’expulsion.