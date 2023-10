Comment GenZ utilise la technologie : téléphones à clapet, appareils photo numériques, mémos vocaux

Ce n’est un secret pour personne que la génération Z a grandi entourée de technologie, mais la façon dont ces jeunes utilisent certaines fonctionnalités et gadgets pourrait vous surprendre. La génération Z, communément appelée Gen Z ou Zoomers, est composée de personnes nées après 1997, selon le Centre de recherche Pew. Ils ont déjà été témoins de l’essor des smartphones, des réseaux sociaux et, plus récemment, de l’intelligence artificielle au cours de leur vie, mais cela ne signifie pas qu’ils ont écarté les fantômes des appareils du passé. Par exemple, ils ont adopté les appareils photo numériques à l’ancienne. Le hashtag #digitalcamera a été vu plus d’un milliard de fois sur TikTok après que les appareils aient été popularisés par le désir de la génération Z d’adopter un ton plus décontracté et nostalgique avec leurs photos. Mais ne vous y trompez pas, les membres de cette génération vous enseigneront également leurs règles tacites concernant l’utilisation des emoji, la capitalisation automatique et bien plus encore. Voici quelques secrets sur la façon dont la plus jeune génération de travailleurs utilise la technologie :

Notes vocales

La plupart des Zoomers détestent parler au téléphone, mais il est parfois plus facile de transmettre le ton avec votre voix plutôt que par SMS. Entrez le mémo vocal. Les mémos vocaux, également appelés notes vocales ou messages vocaux, sont une fonctionnalité des applications de messagerie comme iMessage et WhatsApp qui vous permettent d’enregistrer un message sous forme audio. C’est devenu un moyen populaire d’envoyer des notes à des amis sans avoir à taper de longs messages, en particulier parmi la génération Z. L’année dernière, WhatsApp dit ses utilisateurs envoyaient en moyenne 7 milliards de messages vocaux chaque jour. Les zoomeurs aiment la fonction de mémo vocal principalement parce qu’elle est facile à utiliser sans avoir à parler simultanément avec quelqu’un à l’autre bout du fil. Que vous ayez une histoire à partager qui prendrait un certain temps à écrire ou que vous ne vouliez tout simplement pas que votre ton se perde dans la traduction, les mémos vocaux sont une alternative simple au texte.

Utilisation appropriée des emoji

Si vous pensiez avoir compris les emojis, détrompez-vous. Les émojis sont des caractères expressifs que les utilisateurs de smartphones peuvent ajouter à leurs messages texte et à leurs publications sur les réseaux sociaux pour un peu plus de punch et de piquant. Le nombre total d’émojis disponibles dans le monde devrait atteindre près de 3 500 cette année, selon un rapport de Statiste. Mais comme le dit le vieil adage, une image vaut mille mots, et avec la génération Z, les emojis ont souvent plus à offrir qu’il n’y paraît. Par exemple, la génération Z a tendance à ne pas utiliser les emoji rieurs traditionnels pour exprimer la joie ou le rire. Au lieu de cela, ces utilisateurs utiliseront souvent l’emoji du visage qui pleure bruyamment, qui présente d’épais jets de larmes, ou l’emoji du crâne lorsqu’ils trouvent quelque chose de drôle. Lorsque quelqu’un partage une blague, une réponse populaire parmi les membres de la génération Z est la phrase « Je suis mort », d’où le crâne. Les utilisateurs de la génération Z utiliseront également l’emoji du visage de clown pour signifier lorsqu’ils pensent que quelqu’un se comporte de manière stupide ou comme un clown. L’emoji des yeux est souvent utilisé pour signifier une intrigue sournoise ou effrontée dans quelque chose, et le visage à l’envers a tendance à signifier que les choses ne se passent pas comme prévu. Les emojis ont tendance à devenir et à se démoder au sein de cette génération, il est donc très possible que de nouvelles tendances émergent également à l’avenir.

Pas de capitalisation automatique

La génération Z choisit souvent de ne pas utiliser de majuscules. Jake Piazza | CNBC

Une grande partie de la génération Z a décidé de laisser tomber les majuscules et de remplacer les minuscules. Pendant des années, les Zoomers ont évité d’utiliser des majuscules dans les textes, les publications sur les réseaux sociaux et autres formes de communication numérique. Beaucoup désactivent la fonction de capitalisation automatique qui constitue le paramètre par défaut des smartphones. Le débat sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, sur le manque de ponctuation de la génération Z dure depuis des années. Il est rempli de plaisanteries ludiques appelant les Zoomers pour leur grammaire incorrecte et demandant pourquoi la génération Z a décidé de « tuer » la lettre majuscule. La réponse à cette question est trouble. Il n’y a jamais eu de réunion virtuelle secrète pour conspirer contre la ponctuation anglaise conventionnelle, et de nombreux Zoomers s’en tiennent encore à la fonction de capitalisation automatique. Certains disent aimer l’apparence des lettres minuscules et l’esthétique insouciante qui les accompagne. D’autres théories sur Internet affirment que le manque d’utilisation du capital est une attaque de la génération Z contre le capitalisme et l’establishment. Aussi sérieux que soit le raisonnement, l’élimination de la majuscule par la génération Z est l’une des tendances les plus anciennes de la génération.

Noms de discussion de groupe

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur La génération Z nomme bon nombre de ses discussions de groupe. Jake Piazza | CNBC

Si vous vous retrouvez dans une discussion de groupe par SMS avec des personnes de la génération Z, il y a de fortes chances qu’elles lui attribuent un nom. La génération Z étiquette bon nombre de ses discussions de groupe. Parfois, c’est pour des raisons pratiques, comme le nom d’un projet de groupe pour une classe de lycée ou d’université. D’autres fois, c’est pour s’amuser, comme trouver un nom original pour votre conversation avec tous vos amis ou votre famille. Dans de nombreux services de messagerie comme Pommes iMessage, n’importe quel membre du groupe peut changer le nom du chat comme bon lui semble. Les seules choses qui empêchent un changement de nom sont les accords tacites conclus par les membres du chat et, bien sûr, la crainte qu’un chat de groupe séparé puisse démarrer sans vous. Il y a aussi une certaine praticité dans la dénomination. Cela permet une recherche plus facile lorsque vous essayez de trouver la conversation si ce n’est pas l’une de vos plus récentes. Quiconque souhaite nommer une discussion de groupe dans iMessage sur un iPhone peut le faire en appuyant sur les icônes en haut au centre de la conversation, puis en appuyant sur « Modifier le nom et la photo ». À partir de là, vous pouvez taper le nom de votre choix. Pas de pression.

Caméras digitales

Des jeans larges aux pinces à griffes, la génération Z est connue pour faire revivre les tendances populaires du début des années 2000. En matière de technologie, rien n’évoque mieux l’an 2000 qu’un appareil photo numérique. Plus de 60 % de la génération Z utilisait ou possédait un appareil photo numérique en 2019, selon Statiste. Le marché des appareils photo numériques devrait également grandir environ 2 % par an jusqu’en 2028, et il est probable que la génération Z y participe. Les zoomeurs adorent prendre des photos et apprécient une bonne esthétique Instagram, les appareils photo numériques sont donc un excellent moyen d’accomplir les deux. Non seulement l’utilisation d’un appareil photo numérique est nostalgique, mais il offre un flash plus net et une qualité d’image plus nette qu’un smartphone. Parce que les caméras ont plus espace physique pour les capteurs que les smartphones, ils disposent de capteurs plus grands et donc d’une meilleure qualité d’image. Une partie de l’attrait de l’utilisation d’un appareil photo numérique réside également dans l’expérience. Étant donné que les photos ne sont pas instantanément disponibles sur votre téléphone, la plupart des zoomeurs qui utilisent des appareils photo numériques apprécient la gratification différée de devoir télécharger les photos sur un ordinateur de bureau. Cela signifie que vous pouvez prendre des photos avec vos amis, puis les oublier jusqu’à ce que vous ayez le temps de vous asseoir devant un ordinateur plus tard, ce qui est une excellente façon de vivre l’instant présent. L’utilisation d’un appareil photo numérique est une alternative créative aux photos de l’iPhone, et le processus de prise de vue est beaucoup plus amusant. Les photos qu’ils prennent sont un excellent moyen d’améliorer votre flux Instagram ou tout simplement un moyen passionnant de donner l’impression que votre vie ressemble à une grande séance éditoriale.

Applications de filtrage de photos

Si vous ne voulez pas prendre le temps de télécharger vos photos sur votre ordinateur ou dépenser de l’argent pour un appareil photo numérique, les applications de filtres photo sont une excellente alternative. Il existe de nombreuses applications de filtrage disponibles au téléchargement sur votre smartphone, qui nécessitent de télécharger une photo et d’ajuster les propriétés visuelles telles que la luminosité, la balance des blancs ou le contraste. De nombreuses applications populaires auprès de la génération Z, comme VSCO, disposent de préréglages qui ajoutent le filtre directement à votre photo. De nombreux Zoomers aiment utiliser des applications de filtrage pour rendre leurs photos plus nettes, plus lumineuses ou plus colorées. Cependant, ces dernières années, la génération Z a revitalisé les applications de filtrage qui créent des photos avec l’ambiance d’un appareil photo argentique. Par exemple, des applications comme Dispo ou Huji Cam imposent une période d’attente avant que les photos ne soient disponibles, ce qui vise à imiter l’expérience d’utilisation d’un appareil photo argentique. D’autres applications, comme Dazz Cam, offrent aux utilisateurs la possibilité de télécharger leur propre image de smartphone et d’y ajouter instantanément un filtre de type film. La raison pour laquelle ces applications de filtrage sont si populaires parmi la génération Z est similaire à la résurgence des appareils photo numériques : nostalgie et créativité. Les appareils photo argentiques produisent des photos granuleuses et floues, créant une esthétique distincte qui peut faire ressortir vos réseaux sociaux. Cependant, la génération Z valorise la commodité, c’est pourquoi ces applications de filtrage permettent d’obtenir facilement l’ambiance d’un appareil photo argentique sans travail.

Téléphones à clapet

Médioimages | Photodisque | Getty Images

La génération Z a également popularisé le retour du téléphone à clapet – oui, le téléphone à clapet. Ne vous y trompez pas, ces jeunes férus de technologie n’échangent pas complètement leur smartphone, mais de nombreux membres de la génération Z ont investi dans un deuxième téléphone afin de rester présents lors des réunions sociales. Un récent rapport de Médias de bon sens a découvert que les adolescents peuvent recevoir des centaines, voire des milliers de notifications par jour, et qu’échapper au barrage constant de pings peut être un défi. En conséquence, certains membres de la génération Z se tournent vers les téléphones à clapet. Ces appareils peuvent être trouvés pour moins de 40 $ chez des détaillants comme Walmart et Amazone et leur relative simplicité signifie qu’ils peuvent offrir un certain répit face aux notifications fréquentes sur Instagram, Snapchat, TikTok et par SMS. Sur TikTok, le hashtag #flipphone a été vu plus de 830 millions de fois, et les utilisateurs sont ravis des caméras à l’ancienne des appareils, de la façon dont elles sont moins distrayantes et de la manière dont elles peuvent servir de bons démarreurs de conversation. En d’autres termes, les téléphones à clapet aident la génération Z à se déconnecter sans se déconnecter complètement du réseau.

Mode sombre

La génération Z utilise le mode sombre au lieu du mode clair. Jake Piazza | CNBC