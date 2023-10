Comment Gavin Newsom a refroidi la séquence chaude du travail californien

Alors que Newsom a longtemps fonctionné comme un modéré économique qui adopte des politiques progressistes, son exercice d’équilibre a été amplifié au cours d’une année où les grèves et l’activisme syndical ont dominé le programme de l’Assemblée législative.

Ce bilan mitigé pourrait renforcer ses références politiques nationales. Alors que Newsom, dont le mandat est limité, garde un œil sur une éventuelle candidature à la Maison Blanche en 2028, son orientation de libéral prudent sur le plan budgétaire l’aidera à se débarrasser du bagage d’une Californie dépensière et à approfondir ses relations avec une circonscription démocrate critique.

« Il choisit en quelque sorte des choses à soutenir ou à adhérer qui n’ont peut-être pas le plus d’impact mais qui empêchent le monde du travail d’aller totalement contre lui », a déclaré Jim Ross, un consultant politique démocrate qui a dirigé la première campagne de Newsom à la mairie de San Francisco. « Il est très difficile de remporter une primaire démocrate sans le soutien des syndicats. »

Dans le bastion syndical profondément démocrate de Californie, Newsom a offert au formidable mouvement syndical de l’État quelques victoires clés tout en montrant sa volonté de dire non – une position familière pour Newsom, malgré les experts conservateurs et les politiciens le décrivant comme un dépensier d’extrême gauche. Mais une année de militantisme syndical en plein essor a fait monter les enjeux.

Newsom a contrecarré les syndicats en rejetant les réponses de grande envergure aux transformations économiques telles que l’automatisation – incarnées par des projets de loi offrant une assurance aux travailleurs en grève et en réprimant les camions sans conducteur – ainsi que des protections pour les travailleurs domestiques et des garanties pour les campagnes de syndicalisation de Starbucks.

De l’autre côté du tableau, il a promulgué une loi augmentant le nombre de jours de maladie que les employeurs doivent accorder, a négocié un accord révolutionnaire sur le travail dans la restauration rapide et a mis de côté ses réserves fiscales pour augmenter le salaire minimum des travailleurs de la santé.

« Il continue de soutenir fondamentalement les travailleurs et d’aider à augmenter les salaires et à prolonger les congés de maladie payés », a déclaré Lorena Gonzalez, dirigeante de la Fédération du travail de Californie, « mais je pense que lorsque vous regardez ce qui s’est passé en 2023 avec le nombre de travailleurs qui ont pris leur congé. grève, avec le nombre de travailleurs qui demandent au gouverneur de les laisser redimensionner l’économie – je ne pense pas que le gouverneur ait été carrément dans cette position.

Après que les travailleurs d’Hollywood aient débrayé en mai, leurs représentants syndicaux ont témoigné à Sacramento pour le projet de loi sur l’assurance-chômage. | Chris Pizzello/AP

Les vetos définissent en outre Newsom comme un gouverneur prêt à agir comme un contrôle sur la main-d’œuvre même si de larges pans de la main-d’œuvre, des acteurs d’Hollywood aux travailleurs de l’automobile du Midwest, sont en grève et exigent que les politiciens réagissent à la menace croissante de pertes d’emplois et de salaires. coupures causées par l’automatisation.

Alors que le président Joe Biden a rejoint les lignes de piquetage des United Auto Workers, Newsom adopte une approche différente, bien qu’il serve de principal substitut à la campagne de réélection de Biden. Le gouverneur a évité les débrayages chez Kaiser Permanente, un prestataire de soins de santé basé à Oakland, en Californie, ainsi que parmi les écrivains et acteurs hollywoodiens.

Les démocrates californiens aux ambitions nationales, comme Newsom, sont bien conscients de la perception populaire selon laquelle leur parti dépense de manière irresponsable et mine l’emploi. Mais il est difficile de traverser une primaire présidentielle démocrate bondée sans le soutien des syndicats.

Le bilan mitigé de Newsom incarne une tension de longue date entre son allégeance au travail – l’une des forces politiques les plus puissantes de l’État – et sa déférence envers les industries qui soutiennent l’économie de l’État de 3 600 milliards de dollars, la cinquième au monde.

« Le gouverneur est depuis longtemps un défenseur des familles qui travaillent et a essayé de le faire d’une manière qui soit en même temps financièrement responsable », a déclaré le porte-parole Anthony York.

Sa nomination au Sénat, Laphonza Butler, a fait ses armes en tant que dirigeante syndicale avant de gravir les échelons supérieurs de la politique californienne – une démonstration de la façon dont les deux mondes sont profondément liés. Newsom a également offert des victoires significatives à l’ancienne organisation de Butler, l’influent Union internationale des employés de service, en offrant des salaires plus élevés aux travailleurs de la restauration rapide et des soins de santé.

« Il trouve un juste équilibre entre le fait de rendre les travailleurs heureux, ce qui est un élément extrêmement important pour lui et pour la santé de l’économie californienne, tout en souhaitant vraiment que la Californie reste le centre de l’innovation technologique dans le monde », a déclaré Amelia Matier, une Consultant démocrate qui a été attaché de presse adjoint de Newsom jusqu’à l’année dernière.

Les syndicats comptent parmi les acteurs les plus influents de la politique californienne, tant lors de la campagne électorale que dans le corps de lobbying du Capitole de l’État. Newsom a agi comme un contrepoids à certaines des propositions les plus conséquentes et les plus coûteuses, dont beaucoup sont adoptées par le Parlement malgré l’opposition des entreprises.

« Je pense qu’il regarde ce qui est le mieux pour la Californie aujourd’hui et pour notre avenir alors que nous construisons notre économie », a déclaré Jennifer Barrera, PDG de la Chambre de commerce de Californie.

La réponse de Newsom à un projet de loi augmentant le salaire minimum des soins de santé à 25 dollars a mis en lumière sa navigation prudente. Il a fait face à d’énormes pressions politiques pour signer un accord que les hôpitaux, les chaînes de dialyse rénale et les syndicats ont élaboré au terme de négociations minutieuses qui ont abouti à une trêve au terme de coûteuses batailles électorales. Le nouveau président de l’Assemblée, Robert Rivas, a misé sa réputation naissante sur la conclusion d’un accord.

Mais Newsom avait passé des mois à télégraphier sa méfiance à l’égard du impact fiscal et est resté en dehors des pourparlers. Dans une démonstration de sa volonté de repousser ses alliés à l’Assemblée législative et au-delà si les chiffres ne sont pas précis, Newsom l’a signé – l’avant-dernier jour possible – à la condition que les législateurs lui envoient un suivi. projet de loi imposant des sorties économiques.

Au-delà du projet de loi sur les soins de santé, une grande partie de l’activité législative la plus importante à Sacramento découlait des réponses des syndicats à la précarité économique qui ont alimenté un été extraordinaire d’activisme.

Après que les travailleurs d’Hollywood ont débrayé en mai, leurs représentants syndicaux ont témoigné à Sacramento en faveur du projet de loi sur l’assurance-chômage, invoquant les grèves pour relancer une proposition qui avait échoué auparavant à l’Assemblée législative. Alors que les voitures autonomes déclenchaient une réaction violente à San Francisco, le syndicat des Teamsters a fait pression pour qu’une législation oblige les conducteurs humains dans les camions autonomes.

Mais Newsom a opposé son veto aux deux, citant un fonds de chômage très endetté, la nécessité de maintenir la Californie à la pointe de la technologie et le risque que des coûts de main-d’œuvre plus élevés dans le secteur des soins de santé pèsent sur le budget de l’État.

Les défenseurs des droits du travail, furieux, ont déclaré que Newsom avait fondamentalement mal interprété le climat politique. Le vice-président des Teamsters pour la région occidentale, Peter Finn, a fait valoir que le veto de Newsom sur le projet de loi sur le camionnage autonome – dans lequel le gouverneur a élevé la compétitivité économique par rapport aux craintes de la main-d’œuvre – perpétuait les erreurs de calcul passées du Parti démocrate.

« Newsom applique la stratégie de Clinton qui donne la priorité à l’argent des entreprises et des campagnes électorales plutôt qu’aux travailleurs, et c’est pourquoi les démocrates ont perdu le vote des cols bleus face au populisme malavisé de Trump », a déclaré Finn dans un message texte. « Jetez un œil aux démocrates qui gagnent dans des États comme la Pennsylvanie, le Michigan et l’Ohio. Ce sont des gens résolument favorables aux travailleurs… l’exact opposé de l’approche démocrate d’entreprise de Newsom.

Newsom a toujours eu une relation inégale avec les syndicats. Il a signé des lois monumentales visant à étendre les congés payés, à classer davantage de travailleurs comme employés et à réglementer le travail dans la restauration rapide et dans les entrepôts. Les syndicats ont soutenu sa candidature au poste de gouverneur de 2018 et, alors qu’ils resserraient les rangs contre une tentative de rappel en 2021, Newsom leur a apporté des victoires comme une politique de remplacement d’emploi similaire à celui qu’il avait rejeté avant que le rappel soit qualifié.

Mais il a également déçu les syndicats avec leurs vetos et leurs efforts en coulisses pour adoucir les propositions auxquelles s’opposent les groupes d’entreprises. Dans ses messages de veto, il cite souvent des coûts élevés qui pèseraient sur le budget annuel de plus de 300 milliards de dollars de la Californie – de loin son objectif. justification la plus courante pour avoir rejeté les projets de loi cette année. Il a fait peu de progrès sur l’engagement de soins de santé à payeur unique qui lui a valu le soutien du syndicat progressiste des infirmières en 2018.

« Il a eu une relation très tendue avec le monde syndical depuis le début de sa carrière », a déclaré Ross, l’ancien consultant politique de Newsom.

Cela reflète l’expérience de Newsom en tant que propriétaire d’un magasin de vin qui est entré dans la politique de San Francisco en tant que centriste économique autoproclamé. En tant que gouverneur, il est resté favorable aux intérêts des entreprises. Il souligne la nécessité de protéger la compétitivité économique de la Californie, malgré les prix élevés de l’immobilier et les impôts sur le revenu qui ont poussé de grandes entreprises comme Oracle à déplacer leur siège social hors de Californie.

Le PDG du Bay Area Council, Jim Wunderman, dont l’organisation représente d’éminents employeurs de la région comme Google, Wells Fargo et Tesla, a déclaré que Newsom avait travaillé pour sauvegarder l’économie de l’innovation de la Californie tout en restant fondamentalement un « gouverneur pro-travailleurs ». Mais Wunderman a déclaré que Newsom avait plus de marge de manœuvre maintenant qu’il en est à son deuxième et dernier mandat – même si cela signifie contrarier ses alliés.

« Il pourrait éventuellement se présenter aux élections nationales, mais en attendant, il doit se présenter dans un État », a déclaré Wunderman. « Il y a une certaine liberté qui vient du fait d’être réélu pour faire davantage ce qu’il croit. »

Le président de la Fraternité internationale des Teamsters, Sean O’Brien, avait un point de vue différent, accusant Newsom de céder à des intérêts particuliers – et prévenant que cela reviendrait le hanter.

« Il est plus fidèle aux grandes technologies et aux grandes entreprises qu’aux électeurs qui l’ont aidé lors des élections de révocation, mais plus important encore à tous les syndicats qui l’ont aidé tout au long de ce processus », a déclaré O’Brien.

« Il rêve d’un prochain emploi, que ce soit dans les grandes technologies ou dans une campagne présidentielle. Nous nous opposerions avec véhémence aux deux.