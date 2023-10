Comment Gareth Southgate perd la confiance des supporters anglais, malgré tous les succès qu’il a remportés

Il fut un temps où le manager anglais Gareth Southgate était vanté pour le titre de chevalier. Les magasins étaient remplis de gilets, le soleil brillait et on ne pouvait pas s’asseoir dans le jardin d’un pub sans entendre une version alternative d’un classique d’Atomic Kitten dédié au patron des Trois Lions.

Environ sept ans plus tard, une célèbre citation de Batman me vient à l’esprit à propos de Southgate : quelque chose du genre rester dans le travail assez longtemps pour devenir un méchant au lieu de se retirer plus tôt d’un héros. L’opinion publique n’a jamais fait l’unanimité en faveur de l’ancien défenseur, mais elle risque de se diriger dans cette direction au cours des 12 prochains mois.

Le travail de manager anglais est toujours sur le fil du rasoir. Vous vivez ou mourez selon vos appels – et Southgate en lance plusieurs audacieuses qui polarisent la nation. Examinons donc les critiques courantes que les fans ont à propos de Southgate et si elles sont justes. Êtes-vous d’accord?

Gareth Southgate refuse de quitter Harry Maguire dans sa défense anglaise…

Peut-être le plus gros bâton avec lequel les fans anglais doivent battre le manager. Harry Maguire est un dernier recours en matière de confiance pour son club et apparemment le premier nom sur la feuille d’équipe de l’Angleterre.

Southgate peut affirmer que Maguire n’a jamais laissé tomber l’Angleterre. C’est une évaluation juste – et le défenseur a désormais été solide pour son pays lors de trois tournois internationaux majeurs. Le contre-argument est, bien sûr, qu’il existe désormais de meilleures options au sein de l’équipe – certainement des options qui jouent à un niveau plus élevé chaque semaine et des joueurs qui méritent leur chance de faire leurs preuves.

OK, si c’est juste Maguire qui est choisi malgré son manque d’action nationale, peut-être que les fans peuvent donner à Southgate le bénéfice du doute. Sauf…

… Southgate est également resté fidèle à Jordan Henderson – soulevant des questions non seulement sur le « choix de la forme », mais aussi sur ce que cette équipe représente réellement

Jordan Henderson fait des gestes lors du match nul 1-1 de l’Angleterre contre l’Ukraine (Crédit image : Getty Images)

Il s’agit d’une équipe anglaise qui défend l’inclusion et la diversité. L’Angleterre de Southgate est un groupe de personnes socialement conscientes, outre leurs capacités en matière de football, avec des joueurs comme Marcus Rashford, Raheem Sterling et, bien sûr, Jordan Henderson qui s’expriment tous sur des questions politiques.

Cela a donc semblé quelque peu sourd pour Southgate le qualifie de « défiant toute logique » pour que les fans huent la première apparition de Henderson en Angleterre après sa décision controversée en Arabie Saoudite. C’est très compréhensible pour les fans – et un manager anglais en contact avec eux devrait le reconnaître. Il est facile de comprendre comment il a pu en perdre quelques-uns à cause de cette déclaration.

Mais quelle que soit la moralité autour de la décision d’Henderson, d’un point de vue footballistique, choisir Henderson soulève un autre problème : pourquoi devrait-il toujours être choisi pour son pays alors qu’il ne joue pas au football à un niveau suffisamment élevé ? Sera-t-il prêt pour le niveau de l’Euro 2024 après une saison à Al-Ettifaq ?

Southgate confirme effectivement qu’Alexander-Arnold a été exclu en raison de la forme et de la compétition pour les places. Pareil pour le blanc.16 mars 2023 Voir plus

Ce sont donc Maguire et Henderson, qui sont des choix discutables – plus Kalvin Phillips qui ne joue pas pour Manchester City, tandis que Kieran Trippier a été mis hors de position sur la gauche, car il y a confiance. Dans le passé, c’était Tyrone Mings et Conor Coady, qui pourraient peut-être toujours être des incontournables dans cette équipe si l’un n’était pas absent en raison d’une blessure à long terme et l’autre en championnat.

Il est assez facile de faire valoir qu’ils sont tous des figures clés du côté de Southgate pour leur leadership… mais c’est aussi un point de discorde pour les supporters anglais qui veulent voir la forme du club récompensée. L’essentiel est que Southgate ne peut pas gagner, dans certains cas, car il cherche à trouver un équilibre entre choisir la forme et choisir qui est le meilleur pour l’équipe. Nous allons tous avoir notre opinion : personne n’a tort, personne n’a raison… à moins que l’homme qui choisit l’équipe ne remporte les matchs de manière convaincante, bien sûr. Ce qui nous amène à…

Southgate a capitulé tactiquement dans les plus grands moments

L’Angleterre a perdu contre la France lors de la dernière Coupe du Monde (Crédit image : Getty Images)

Gareth Southgate a quitté trois tournois internationaux lors de matchs à élimination directe et a commis la même erreur dans les trois. Contre la Croatie en 2018, l’Italie en 2021 et la France en 2022, le sélectionneur anglais s’est assis sur ce qu’il avait au lieu de changer les choses avec son banc.

Certes, l’Angleterre a peut-être marqué aussi au début des deux premiers, mais ils ont mal géré les deux matchs – et éliminer Bukayo Saka contre la France alors qu’il terrorisait leur défense semblait être une énorme opportunité manquée, même à ce moment-là. Southgate ne peut pas contrôler la loterie des pénalités ou la qualité de l’opposition pour revenir dans les matches, mais certains craignent que sa gestion dans le jeu ne soit pas assez bonne pour triompher dans ces matchs énormes.

Ceux qui prétendent que Southgate « ne gagnera jamais un tournoi majeur » sont incroyablement durs : l’Angleterre était à une pénalité d’un, pour commencer. Il est certainement comme bon comme la plupart des managers du football international – certainement meilleur que beaucoup d’entraîneurs vainqueurs de tournois aussi – mais plus l’attente se prolonge, plus ses erreurs sont passées au microscope.

Mais surtout, le style n’est pas inspirant

Marquer des buts cache une multitude de péchés. L’Angleterre a une multitude de talents offensifs à portée de main… mais ne bat que l’Australie 1-0. Le Portugal a remporté les sept matches de qualification pour l’Euro 2024 sur un score total de 27-2. C’est ce que nous attendons d’un milieu de terrain composé de Foden, Rice et Bellingham derrière Saka, Kane et Grealish… n’est-ce pas ?

Ben ouais. Et non. Southgate a étudié les gagnants et en fait, il vaut mieux être conservateur. Avec cela, cependant, vient la panique sous-jacente des fans selon laquelle la plus grande récolte de joueurs anglais depuis 20 ans est gâchée par un homme qui veut garder le frein à main serré. Cela n’aide probablement pas que Southgate soit calme dans son attitude et raisonnable sur la ligne de touche : tout cela s’ajoute à une image plus large de l’Angleterre qui semble et se sent décevante.

Encore une fois, ce n’est pas exactement une conclusion juste. L’Angleterre a débuté la Coupe du monde l’année dernière en battant l’Iran, mais l’Argentine a perdu contre l’Arabie saoudite. Qui a gagné le tournoi ? C’est une question de stabilité et en tant qu’entraîneur le plus titré d’Angleterre depuis 1966, il est tout aussi facile d’affirmer que Southgate a gagné le droit de jouer comme il le souhaite. Alors que l’Euro 2024 ressemble à son dernier tournoi à la tête, il a encore tout le temps de reconquérir les fans.

Plus d’histoires sur l’Angleterre

