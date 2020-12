Si votre maison est verte à l’intérieur, l’extérieur pourrait ne pas vous sentir si mal. Mais comment garder les plantes en vie en hiver? | Sarah Lawrence pour Vox

Un guide très basique du jardinage d’hiver en intérieur, selon les experts.

L’hiver sera nul. Nous avons rassemblé certains des esprits les plus confortables de Vox pour vous aider le faire sucer moins.

Vous avez donc acquis une plante d’intérieur pendant la pandémie de Covid-19. Ou plusieurs. Ou des dizaines.

Vous n’êtes certainement pas seul. Outre la culture du levain, le jardinage est devenu l’un des passe-temps les plus populaires de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, car les gens passent plus de temps à la maison, submergeant les pépinières qui tentent toujours de maintenir des précautions de distanciation sociale.

«Je peux vous dire que nous avons constaté un intérêt mondial pour le jardinage qui a environ doublé en termes de participation individuelle de 2019 à 2020», a déclaré Dave Whitinger, directeur exécutif de la National Gardening Association, dans un courriel. «Le nombre de visiteurs du site Web sur garden.org est deux fois plus élevé que l’an dernier, et la plupart des entreprises de jardinage avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont rapporté à peu près la même chose. Les entreprises de jardinage à qui j’ai parlé m’ont toutes dit qu’elles avaient complètement épuisé leur inventaire cette année.

Avec autant de restrictions sur les sorties à l’extérieur, il semble naturel de vouloir amener une partie de l’extérieur à l’intérieur (ou du moins à proximité). Les plantes nous apportent de nombreux avantages. Au-delà de l’esthétique évidente, vos plantes de pothos, violettes africaines et plantes succulentes peuvent soulager le stress et augmenter la productivité. (Leurs avantages en matière de purification de l’air, cependant, sont un peu plus discutables.)

Mais maintenant que nous nous dirigeons vers l’hiver, lorsque l’air extérieur plus frais devient moins accueillant pour les doigts et les frondes, les jardiniers débutants sont confrontés au défi de nourrir leurs nouvelles charges pendant l’une des périodes les plus difficiles de l’année.

Pour en savoir plus, j’ai fait appel à des experts du United States Botanic Garden à Washington, DC. C’est le plus ancien jardin botanique en activité aux États-Unis et fête ses 200 ans cette année. Il contient près de 29 000 pieds carrés d’espace de culture en intérieur, en plus de cinq acres de jardins extérieurs. Sa collection de 65000 plantes comprend des plants de chocolat, des orchidées, la fleur d’aloalo en voie de disparition et les joyaux de la couronne, deux fleurs de 8 pieds de haut qui ressemblent à des pénis déformés et sentent les cadavres en décomposition. J’ai pensé qu’ils sauraient une chose ou deux sur la façon de garder les plantes difficiles en vie.

Que vos pouces deviennent à peine verts ou que vous soyez un aspirant influenceur de plantes, voici ce qu’il faut savoir pour garder vos plantes (et peut-être vous-même) heureuses et en bonne santé pendant les mois froids.

Les plantes peuvent se préparer pour l’hiver, mais elles peuvent avoir besoin de votre aide

La première étape pour que le feuillage de votre maison survienne à l’hiver est de faire quelques devoirs. Cela peut impliquer de faire des recherches dans une base de données de plantes pour en savoir plus sur les conditions idéales pour votre plante, comme les températures, la lumière du soleil et le sol. Vous pouvez également consulter la zone de rusticité du département américain de l’Agriculture dans laquelle vous vivez, ce qui peut vous aider à déterminer laquelle de vos plantes peut survivre à l’hiver à l’extérieur et laquelle a besoin de la chaleur de votre maison.

«Obtenir un peu de contexte sur les plantes est probablement l’une des choses les plus importantes pour les soins hivernaux», a déclaré Angela Weber-Hetrick, responsable des jardins et des terrains au Jardin botanique américain. «Les besoins tropicaux sont très différents de ceux de vos plantes rustiques, ou Zone 7a, c’est ce que nous sommes ici dans la région de DC.»

Les plantes elles-mêmes sont assez variées, il est donc difficile de formuler des recommandations générales pour chaque parcelle de verdure. Weber-Hetrick a expliqué qu’il existe des plantes qui préparent elles-mêmes l’hiver. De nombreuses plantes, mais en particulier les plantes vivaces qui connaissent des hivers à l’état sauvage, peuvent entrer en dormance lorsque la saison change. C’est à ce moment que la plante cesse de croître activement. Ses feuilles et ses tiges peuvent même tomber, mais la structure racinaire est toujours vivante. (Une façon générale de tester si une plante est vivante est de plier la tige. Si elle est souple, elle est vivante, mais si elle est cassante, elle est probablement morte.)



Devin Dotson / Jardin botanique américain L’exposition World Deserts, remplie de plantes succulentes, d’herbes, d’arbustes et d’autres plantes à fleurs, au Jardin botanique des États-Unis à Washington, DC.

Les signes de dormance peuvent être subtils chez les plantes d’intérieur. Cela peut être aussi simple que le ralentissement de leur croissance. Mais ce ne sont pas tous les morceaux de végétation qui s’abattent pour la saison. Les plantes succulentes comme l’aloès deviennent dormantes en été tandis que d’autres plantes succulentes comme l’agave deviennent dormantes en hiver, par exemple.

En ce qui concerne les plantes qui deviennent dormantes en hiver, il est d’autant plus essentiel qu’elles soient en meilleure santé à mesure que les jours raccourcissent.

«À l’automne, ils commencent à stocker tous leurs glucides, et ce qu’ils essaient de faire est essentiellement de stocker autant d’énergie que possible pour passer l’hiver», a déclaré Weber-Hetrick.

Les plantes tropicales, comme le philodendron, la canne à sucre et le bambou, réagissent également à des jours plus courts avec moins de croissance, consommant ainsi moins d’eau et d’engrais. Et d’autres espèces peuvent avoir besoin d’être coupées pour se débarrasser des branches mortes ou des feuilles en décomposition. «Parfois, il faut une bonne taille, une bonne coupe de cheveux, avant d’entrer dans les mois d’hiver», a déclaré Weber-Hetrick.

Mais quelle que soit l’espèce, une fois que l’hiver commence, vous, le propriétaire de l’usine, devenez le gardien de presque tout ce dont une plante a besoin pour survivre si elle est conservée à l’intérieur. C’est donc à vous de déterminer ce dont votre jardin a besoin.

Gardez un œil sur votre verdure et établissez une routine

Chaque maison a son propre terroir et les directives générales d’entretien des plantes peuvent être trop vagues pour votre véranda, votre rebord de fenêtre ou votre panier suspendu. C’est pourquoi vos propres observations sont cruciales.

«Vous pouvez en quelque sorte« écouter vos plantes »en les regardant simplement», a déclaré Chelsea McKinley, spécialiste de la santé des plantes au Jardin botanique américain. «S’il semble qu’ils sèchent plus fréquemment et qu’ils produisent plus de croissance, c’est le signe qu’ils sont prêts à recevoir plus d’eau et peut-être à une légère fertilisation.

Tout au long de l’hiver, voici quelques-uns des éléments clés à observer sur les racines, les tiges, les feuilles et les bourgeons pour aider vos plantes à prospérer.

Ravageurs: Assurez-vous qu’il n’y a pas de passagers clandestins sur les plantes que vous apportez à l’intérieur et surveillez les créatures qui pourraient leur nuire, comme les pucerons et les cochenilles. Vérifiez le dessous des feuilles pour des parasites encore plus petits comme les tétranyques. «Ils provoquent généralement une argenture ou un jaunissement des feuilles», a déclaré McKinley. « Ceux que vous pourriez avoir besoin d’une loupe pour voir. »

Si vous rempotez ou déplacez des plantes dans un autre récipient, assurez-vous que le nouveau récipient est stérile. Utilisez une solution d’eau de Javel douce et rincez abondamment pour éviter les infections bactériennes ou fongiques.

Lumière: Les plantes dépendent de la photosynthèse, le processus par lequel elles utilisent la lumière, le dioxyde de carbone et l’eau pour fabriquer du sucre et de l’oxygène. Avec le soleil qui se couche plus tôt, chaque photon est précieux. Certaines plantes peuvent supporter moins de lumière, mais d’autres peuvent avoir besoin de l’aide d’une lampe en croissance. Vérifiez le type d’éclairage dont votre usine a besoin et assurez-vous que votre source d’éclairage est adéquate, surtout s’il s’agit d’une source supplémentaire. « Vous voulez juste vous assurer que l’ampoule est assez brillante et a des longueurs d’onde rouges et bleues dans le spectre », a déclaré McKinley. Si vous comptez simplement sur la lumière du soleil, la position optimale peut changer pendant l’hiver, alors soyez prêt à déplacer vos plantes.



Devin Dotson / Jardin botanique américain La lumière brille à travers l’exposition sur les tropiques au Jardin botanique des États-Unis à Washington, DC.

Température: Comme il fait froid dehors, il devient plus important de maintenir la chaleur à l’intérieur. Bien que certaines plantes comme les orchidées préfèrent une légère baisse de température nocturne, la plupart préfèrent des conditions stables, évitez donc de les placer dans des zones de courants d’air.

Eau: Trop et trop peu d’eau peuvent être nocifs. Cela peut se manifester par le flétrissement ou le jaunissement des feuilles. Mais plutôt que d’attendre qu’une plante montre des signes de détresse, un signe qu’une plante peut être prête à arroser est si le ou les deux premiers centimètres du sol sont secs.

«Lorsque vous arrosez, assurez-vous que tout le bulbe racinaire est vraiment humide», a déclaré McKinley. « Vous voulez qu’environ 10 pour cent de l’eau que vous mettez dans le pot sortent du fond du pot. » Cela aide à éliminer le sel dans la structure racinaire. Mais assurez-vous que l’eau s’écoule et que la plante ne reste pas assise dans l’eau.

Certains produits chimiques dans l’eau du robinet peuvent également être nocifs pour les plantes, entraînant des problèmes tels que le jaunissement des feuilles. Vous pouvez utiliser de l’eau distillée ou laisser de l’eau pendant 24 heures pour permettre au chlore résiduel de s’évaporer.

Humidité: Faire fonctionner la fournaise en hiver peut assécher l’air de votre maison. Et comme l’air sec et chaud assèche votre gorge, il peut également dessécher les plantes. Un humidificateur peut aider à réduire ces effets. Tout comme la brumisation des plantes avec un vaporisateur. Le maintien d’une bonne humidité peut également réduire le besoin d’arrosage. Mais assurez-vous d’essuyer les feuilles après la brumisation, car l’eau du robinet peut laisser des dépôts minéraux en s’évaporant. Une lingette éliminera également la poussière domestique qui peut bloquer la lumière du soleil.

Équilibrer tous ces éléments peut être délicat au début, mais avec le temps, il devrait devenir plus facile d’établir un rythme et une routine de soin des plantes. «Les plantes aiment la cohérence», a déclaré Weber-Hetrick.

Si vous êtes à la recherche d’inspiration, vous pouvez également explorer virtuellement le Jardin botanique américain. Et bien que nous soyons tous confinés à la maison cet hiver avec nos aloès, bégonias et cactus, sachez que c’est tout à fait normal de parler à vos plantes; soyez juste prudent s’ils commencent à répondre.