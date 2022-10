Comment garder les secrets du public : ne rien écrire

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, était seul à la tribune dans l’après-midi du 15 juillet, lorsqu’il a annoncé des changements majeurs à la direction des soins de santé de la province.

En l’espace de quelques minutes, Higgs a lancé trois bombes : il a chassé le ministre de la Santé de la province, congédié le PDG du Réseau de santé Horizon et renvoyé les membres élus du conseil d’administration des deux autorités sanitaires, les remplaçant par des administrateurs.

C’était un remaniement majeur, et il était clair que la décision venait du premier ministre lui-même.

“Ce n’est pas destiné à être permanent, mais cela vise à obtenir des résultats”, a déclaré Higgs ce jour-là, faisant référence aux deux conseils d’administration de la santé. “Et en ce moment, j’ai besoin de voir des résultats, et je veux supprimer les barrières et les obstacles qui empêchent nos professionnels de la santé de les atteindre.”

Mais lorsque CBC News a déposé une demande de droit à l’information auprès du bureau du premier ministre, demandant des documents sur la décision du premier ministre d’apporter des changements à la direction des soins de santé, une recherche n’a renvoyé aucun dossier – rien pour aider à expliquer au public comment Higgs est arrivé à une décision aussi importante.

C’est l’un des nombreux exemples où le gouvernement Higgs n’a pas documenté son travail, ce que les fonctionnaires du Nouveau-Brunswick ne sont pas tenus de faire en vertu de la loi.

Le concept s’appelle l’obligation de documenter, et c’est quelque chose que les défenseurs de la transparence réclament au Canada depuis des années.

Selon Caroline Maynard, commissaire fédérale à l’information, la tenue de registres des décisions prises par un gouvernement est au cœur d’une bonne démocratie.

Si le public ne peut pas obtenir d’informations du gouvernement, il se tournera vers des sources non fiables, selon la commissaire fédérale à l’information Caroline Maynard. (Gouvernement du Canada)

“Ce que nous voyons, c’est que si les Canadiens n’obtiennent pas les informations de notre gouvernement ou de sources fiables, ils se tourneront alors vers des sources non fiables”, a déclaré Maynard.

“Si notre gouvernement veut que ses citoyens aient confiance en lui, je pense qu’il doit leur fournir de plus en plus d’informations, afin qu’ils puissent voir par eux-mêmes quelles décisions et actions sont prises, et sur la base de quels types de faits et de contexte informations.”

Interrogé sur le concept d’obligation de documenter, Higgs a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il soit réaliste pour lui d’écrire les détails de toutes les discussions qu’il avait avec les gens.

“Si je retourne au bureau maintenant et que je rencontre un sous-ministre dans un certain ministère, je veux dire, nous pourrions parler de tout … ce serait juste une routine quotidienne”, a-t-il déclaré cette semaine.

“Mais je n’écris pas chaque mot qu’ils disent ou ce qu’ils disent.”

“Discussions verbales”, mais pas d’enregistrements

Interrogé sur l’obligation de documenter, un porte-parole du gouvernement du Nouveau-Brunswick a déclaré que les employés publics doivent « créer et gérer des renseignements sur les affaires et les activités de leur organisation conformément à la Loi sur les archives du Nouveau-Brunswick et aux autres lois applicables ».

Mais le Nouveau-Brunswick n’a pas légiféré sur l’obligation de documenter, et ce n’était pas non plus un problème majeur lors du dernier examen de la loi provinciale sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.

Dans certains domaines, cela laisse peu de possibilités au public de comprendre comment les décisions sont prises.

L’an dernier, CBC a obtenu des courriels internes du gouvernement concernant une lettre controversée envoyée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement énergétique du Nouveau-Brunswick, Mike Holland.

CBC News a obtenu des documents détaillant le processus derrière une lettre des ressources naturelles et du développement énergétique que Mike Holland a envoyée à la Commission de l’énergie et des services publics, mais ils ne révèlent pas comment la question a été portée à l’attention du gouvernement en premier lieu. (Radio-Canada)

La lettre a été adressée à la Commission de l’énergie et des services publics, exprimant son soutien à la demande d’Irving Oil de recevoir une audience accélérée de la part de la commission concernant sa demande d’augmentation des marges pétrolières.

Même si la lettre portait le nom de Holland, les archives internes du gouvernement indiquaient que la lettre avait été rédigée par une équipe de fonctionnaires et envoyée au premier ministre, plutôt qu’à Holland, pour décider de l’envoyer ou non.

Mais les quelques pages de documents remis par le gouvernement n’expliquent pas comment la question a été portée à l’attention du gouvernement en premier lieu.

CBC a fait appel à l’ombud du Nouveau-Brunswick, l’organisme qui traite les plaintes concernant les demandes de droit à l’information au Nouveau-Brunswick. Le personnel de l’ombud a trouvé des conversations au sein du gouvernement, mais personne ne semblait rien écrire, selon une lettre envoyée à CBC plus tôt cette année.

“Le département a informé l’enquêteur que des discussions verbales avaient eu lieu à ce sujet mais que ces conversations n’étaient ni documentées ni enregistrées”, indique la lettre de l’ombud.

Étant donné que les organismes publics ne sont pas tenus de créer des dossiers documentant leur travail, le bureau de l’ombud a conclu que le gouvernement n’avait pas commis d’infraction en ne documentant pas les discussions.

Peu de dossiers sur la décision d’évincer le top Mountie

L’année dernière, CBC a demandé des documents liés à la décision du gouvernement d’expulser le meilleur gendarme de la province, Larry Tremblay.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a d’abord refusé de fournir des documents à CBC, arguant que la divulgation pourrait « nuire aux relations » entre la province et le gouvernement fédéral, et n’a publié plusieurs pages qu’après que CBC a fait appel à l’ombud.

Mais les dossiers n’expliquent pas comment le gouvernement en est arrivé à la conclusion qu’il n’avait plus confiance dans le commandant de la GRC du Nouveau-Brunswick.

Encore une fois, le bureau de l’ombud a trouvé des conversations et personne n’a gardé de trace. Une lettre du bureau de l’ombudsman envoyée à CBC le mois dernier détaille comment les hauts fonctionnaires impliqués dans l’affaire ont été invités à rechercher dans leurs propres dossiers pour trouver des documents pertinents.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a expulsé Larry Tremblay, l’ancien haut gendarme de la province, en 2021. (Ed Hunter/CBC)

“Le ministère a confirmé à ce bureau qu’il y avait eu des conversations téléphoniques entre la haute direction avec le ministère et des fonctionnaires fédéraux pour discuter de cette question pendant la période spécifiée dans cette demande, mais a déclaré qu’il n’avait aucun autre dossier documentant ces appels téléphoniques, tels que des courriels demandant réunions, invitations de calendrier, demandes de réunion électroniques, etc. », indique la lettre de l’ombudsman.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était intentionnel de ne pas toujours écrire les choses, Higgs a déclaré qu’il voulait que les gens « puissent parler ouvertement et librement » de leurs idées.

“Parce que toute idée qui pourrait sortir, vous finissez par la lire le lendemain, ce qui n’était vraiment pas une considération ou pas une considération”, a déclaré Higgs.

“Donc, je pense qu’il est juste de dire qu’il y a toujours cela au fond de votre esprit lorsque vous avez des discussions, mais ce n’est pas un processus prévu. C’est comme beaucoup de choses que nous faisons, par discussion verbale. Beaucoup de choses que nous faisons simplement en parlant à les uns des autres dans les chefs de département avec différents ministres et différentes personnes dans le processus. »

Problème exacerbé par la pandémie, selon le commissaire

Des partisans comme Jason Woywada décrivent des situations comme celle-ci comme un “gouvernement verbal”, où les gouvernements ne créent pas de documents susceptibles de faire l’objet de demandes d’accès à l’information à l’avenir.

“Le fait qu’un premier ministre ou un membre du cabinet ou du gouvernement dise qu’il a pris une décision sur la base d’un appel téléphonique nous amène à nous demander, eh bien, comment savons-nous que c’est la bonne décision?” dit Woywada.

“Où est la documentation écrite qui appuie cela ? Quelle est l’information qui a été transmise dans cette communication ? C’est important.”

Woywada est le directeur exécutif de la Freedom of Information and Privacy Association en Colombie-Britannique, une province qui a introduit une loi sur l’obligation de documenter en 2017.

Mais Woywada ne voit pas les changements comme répondant aux exigences d’une obligation de documenter. Il a dit que cela pourrait empêcher quelqu’un de supprimer des informations une fois qu’une demande de droit à l’information est déposée, mais cela n’empêche pas quelqu’un de ne pas créer de dossier de peur que quelqu’un puisse déposer une demande.

Il aimerait voir la responsabilité au sein des gouvernements se déplacer vers la façon de documenter correctement les décisions.

Travailler pendant une pandémie a exacerbé le problème, selon le commissaire fédéral à l’information. Que les gens travaillent au bureau ou à domicile, Maynard a déclaré que les fonctionnaires fédéraux devraient trouver un moyen de conserver un dossier lorsque des décisions sont prises.

Mais elle pense aussi que c’est un problème culturel, où les fonctionnaires décident ce qu’ils veulent que le public sache.

“En fin de compte, malheureusement, la meilleure législation que vous puissiez avoir ne résoudra pas ce problème si les gens n’ont pas le sens du devoir qu’ils doivent créer des documents pour que les gens puissent y accéder”, a déclaré Maynard.