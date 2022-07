Comment garder les animaux au frais et en sécurité pendant une vague de chaleur

“Chaque année, nous le disons, et chaque année, les gens oublient”, a déclaré le Dr Klein.

Sachez quels animaux sont les plus à risque.

Un animal très vieux, très jeune ou qui a des problèmes de santé sous-jacents est plus à risque de coup de chaleur et d’épuisement lorsque les températures grimpent, a déclaré le Dr Hoggan. Les races de chiens et de chats au pelage plus épais, comme les huskies, les golden retrievers et les chats sibériens, sont également à risque.

Les animaux avec des museaux plus courts et des visages “écrasés” ou écrasés – comme les carlins, les bouledogues anglais et français, les terriers de Boston et les chats persans et himalayens – sont extrêmement sensibles à la chaleur, a déclaré le Dr Teller. Ces animaux ne sont pas capables de haleter aussi efficacement et peuvent donc avoir du mal à réguler leur température. Assurez-vous qu’ils passent le moins de temps possible à l’extérieur, a-t-elle conseillé.

Connaissez les signes de surchauffe et agissez rapidement.

Si votre animal halète excessivement, a une salive épaisse et visqueuse, agit de manière inhabituellement léthargique, vomit ou souffre de diarrhée, faites-vous soigner immédiatement. Chez les chiens, les signes de coup de chaleur comprennent également une langue rouge foncé et des gencives rouge brique. Pour les chats, la respiration bouche ouverte peut indiquer qu’ils ont trop chaud.

Les animaux souffrant d’épuisement par la chaleur ou d’un coup de chaleur peuvent également agir de manière confuse, a déclaré le Dr Teller. Les chats et les chiens peuvent ne pas répondre à leurs noms ou à de simples commandes, et certains peuvent chanceler. “Ils peuvent sembler ne pas être complètement d’accord”, a-t-elle déclaré.

Ne retardez pas les soins si votre animal montre ces signes. Humidifiez les serviettes avec de l’eau froide – pas de l’eau glacée, qui peut provoquer une constriction des vaisseaux sanguins – et enroulez-les autour de votre animal. Vous pouvez également acheter des gilets de refroidissement dans les animaleries, a déclaré le Dr Teller. Emmenez votre animal chez un vétérinaire ou un hôpital pour animaux dès que possible. La Croix-Rouge a une application de sécurité pour animaux de compagnie avec des instructions pour les premiers soins aux animaux, ainsi qu’un répertoire des ressources locales d’urgence pour les animaux.

“Vous ne voulez pas faire une erreur qui pourrait vous coûter la vie de votre animal de compagnie”, a déclaré Mme Wilkes.