Comment garantir la sécurité et l’équité des élections le jour du scrutin

Alors que des millions de personnes se rendent aux urnes pour les élections générales de 2024, l’intégrité électorale est une priorité non seulement pour ceux qui votent, mais aussi pour les services électoraux de tout le pays.

Avant que les électeurs ne se rendent aux bureaux de vote, les administrateurs électoraux sont occupés – la loi de l’État définie par le Secrétaire d’État du Texas les oblige à tester les machines à voter, à fournir des heures de formation aux agents électoraux et à suivre toutes les autres procédures pour assurer une élection libre et équitable.

Les premiers électeurs ont voté au Basset Place Mall avant les élections générales à El Paso, Texas, le 1er novembre 2024.

Le El Paso Times s’est entretenu avec Melissa Martin, coordinatrice des informations et des ressources électorales pour le Département des élections du comté d’El Pasoà propos de l’intégrité des élections :

Horaires d’El Paso: Qu’est-ce qui empêche les gens de commettre une fraude électorale et quelles sont les garanties en place ?

Martine : « Notre bureau doit respecter les lois fédérales et étatiques émanant du secrétaire d’État. Donc, lorsqu’il s’agit de fraude électorale, c’est quelque chose que depuis 12 ans que je suis ici dans notre bureau, je n’ai jamais vraiment vu. » » C’est quelque chose de rare et si c’est quelque chose qui doit être résolu, c’est en fait le secrétaire d’État et, bien sûr, les forces de l’ordre qui s’en chargent. «

Horaires d’El Paso: Pourquoi la fraude électorale est-elle peu probable à El Paso ?

Martine : « Disons, par exemple, que quelqu’un rapporte quelque chose comme « quelqu’un utilise mon nom pour voter de ma part » – c’est quelque chose que, selon la loi, nous devons aller de l’avant et partager avec les autorités. Encore une fois, lorsqu’il s’agit de voter fraude, c’est rare quand on a vu quelque chose ici. »

Horaires d’El Paso: Quelle est la sanction en cas de fraude électorale ?

Martine : « Tout dépend des cas. Donc, je sais que le secrétaire d’État – s’il constate que quelqu’un viole la loi, peut-être qu’il s’est inscrit sur les listes électorales et n’était pas citoyen américain, alors bien sûr, c’est la même chose – il va de l’avant et suit les instructions. procédures pour le signaler aux forces de l’ordre. Cela peut être un délit de classe C jusqu’à un crime.

Horaires d’El Paso: Est-il difficile d’attraper quelqu’un qui essaie de voter plus d’une fois, et en avez-vous fait l’expérience au cours de vos plus d’une décennie dans le département des élections ?

Martine : « Ici, dans le comté d’El Paso, ce n’est pas le cas. Mais encore une fois, c’est quelque chose que nous devrions signaler aux autorités, et elles le traiteraient en conséquence. »

Horaires d’El Paso: Comment les machines à voter sont-elles testées pour garantir que les votes sont correctement comptés ?

Martine : « En ce qui concerne les machines à voter dans le comté d’El Paso, elles sont certifiées par le secrétaire d’État ainsi que par le fournisseur lui-même. Il existe certains protocoles et procédures que non seulement le secrétaire d’État doit suivre avant d’approuver un vote. système, mais aussi dans notre département. Nous effectuons un test L&A, qui est un test de logistique et d’exactitude, avant l’élection et il est en fait ouvert au public, et nous en faisons la publicité dans les journaux. test, n’importe qui peut venir dans notre bureau et tester l’exactitude des machines.

Horaires d’El Paso: Les résultats ne sont jamais finalisés le jour du scrutin, pouvez-vous expliquer pourquoi le décompte des votes peut prendre plus de temps ?

Martine : « Le soir des élections, les résultats ne sont jamais définitifs. Nous devons les publier sur notre site Web comme résultats non officiels des élections, car nous devons encore attendre les bulletins de vote par correspondance qui viennent de l’étranger, ainsi que si les électeurs ont voté. un bulletin de vote provisoire. Peut-être qu’ils ont oublié leur pièce d’identité avec photo – ils ont six jours pour venir en personne à notre bureau et présenter leur pièce d’identité acceptable afin que leur vote provisoire soit pris en compte. Il existe certains scénarios pour que les électeurs provisoires soient examinés. Après les élections, il y a un délai de six jours. Après ce délai de six jours, c’est à ce moment-là que les commissions électorales se réunissent ici dans notre bureau. Il y a tout un processus au cours duquel les deux parties doivent participer à l’examen des signatures et des bulletins de vote. et c’est à ce moment-là qu’ils décident si cela compte ou non – et c’est à ce moment-là que les résultats deviennent officiels.

Horaires d’El Paso: Quelles protections existent pour le vote par correspondance ?

Martine : « Les électeurs remplissent le formulaire de demande, ils l’envoient à notre bureau, nous traitons la demande et ils reçoivent un bulletin de vote par correspondance. Nous travaillons en très étroite collaboration avec le service postal des États-Unis ; dès qu’ils voient notre sceau pour le courrier électoral officiel, nous le recevons immédiatement. Des garanties sont également en place entre la poste et notre service électoral.

Horaires d’El Paso: Pourquoi les agents électoraux sont-ils importants et quels types d’exigences doivent être remplis pour en devenir un ?

Martine : « Avant chaque élection, nous réservons jusqu’à deux ou trois semaines de formation. Pour cette fois-ci, nous avions 600 agents électoraux au total pour le vote anticipé et le jour du scrutin. Cela nous a pris deux semaines de formation approfondie car cela prend toute la journée. de cours. Ils suivent une formation pratique, nous passons en revue le manuel des juges et des greffiers électoraux, les lois et procédures électorales, et nous mettons également en pratique la formation en ligne au cas où ils voudraient la revoir un peu. Nous avons une représentation équitable des deux partis, comme l’exige la loi de l’État. Nous avons des agents électoraux qui sont démocrates et républicains au début des élections générales. le vote et le jour de l’élection.

Horaires d’El Paso: Quel type de sécurité El Paso assurera-t-il dans les bureaux de vote ?

Martine : « Notre bureau travaille main dans la main avec le département du shérif ainsi qu’avec le service de police pour assurer la sécurité des lieux de vote. Ils vont patrouiller dans certains endroits qui leur sont assignés. Je crois qu’il s’agit d’environ cinq ou six endroits. par député juste pour s’assurer que tout se passe bien.

Horaires d’El Paso: Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ?

Martine : « Le vote anticipé se déroulera jusqu’au 1er novembre et nous disposons d’un total de 33 bureaux de vote anticipé dans tout le comté d’El Paso. Les horaires varient selon le lieu, nous encourageons donc toujours les électeurs à se rendre sur notre site Web, qui est epcountyvotes.com. Là-bas, ils peuvent utiliser Google Maps, et Google Locator va leur donner l’emplacement le plus proche d’eux à ce moment précis et nous avons également des temps d’attente par emplacement.

