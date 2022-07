Comment gagner un revenu passif, selon 3 experts

Il existe de nombreuses façons de se constituer un revenu passif. Parmi les plus populaires, historiquement, on investit dans un portefeuille donné et on laisse les intérêts composés faire fructifier cet argent et on achète et loue des propriétés.

Mais à mesure que les médias sociaux et les plateformes comme YouTube gagnent en popularité, de nombreux créateurs de contenu apprennent qu’ils peuvent eux-mêmes tirer parti des revenus passifs. Certains gagnent de l’argent en vendant des cours préenregistrés en ligne, par exemple, d’autres gagnent des revenus publicitaires sur leurs podcasts et vidéos YouTube, et d’autres gagnent de l’argent grâce aux affiliés de leurs blogs ou TikTok.

Parfois, les revenus passifs générés par ces créateurs sont suffisamment importants pour qu’ils quittent complètement leur travail quotidien.

Si vous souhaitez commencer à gagner vous-même un revenu passif et peut-être même un jour quitter votre emploi, voici trois conseils d’entrepreneurs qui gagnent des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, en revenus passifs par mois.