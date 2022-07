Comment gagner à chaque fois le concours d’orthographe du New York Times

Wordle n’est pas le seul jeu de mots quotidien qui mérite d’être maîtrisé – CNET a recommandé un certain nombre d’autres. Après Wordle, mon préféré est Le concours d’orthographe du New York Times.

Le NYT Spelling Bee existe depuis 2014 en version imprimée et depuis 2018 en ligne. Les règles sont assez simples : chaque jour propose sept lettres disposées en forme de nid d’abeille (nid d’abeille, orthographe BEE, quelqu’un de l’équipe de conception du Times en a eu le buzz).

Les joueurs doivent former des mots de quatre lettres ou plus en utilisant les lettres données et doivent toujours inclure la lettre centrale. Il y a toujours un pangramme, ce qui signifie un mot qui utilise les sept lettres et compte pour les gros points. Le jeu me rappelle un favori de mon enfance, Boggle, moins les petits dés en lettres et le plateau de jeu amusant à secouer, mais avec toute la configuration et la notation faites pour moi.

Au fur et à mesure que vous trouvez des mots, le puzzle vous félicite avec des compliments tels que “génie” ou “incroyable” et fait monter votre score d’une petite ligne vous donnant des rangs plus élevés au fur et à mesure que vous progressez. Si vous trouvez tous les mots possibles, vous êtes récompensé par le titre de “Reine des abeilles”. Ou, euh, donc j’entends. Je n’ai pas encore fait ça.

Puis-je jouer gratuitement à Spelling Bee ?

Notez que même si Wordle est gratuit sur le site du New York Times — au moins pour l’instant — le New York Times Spelling Bee est plus compliqué. Reste avec moi, ici.

Les personnes qui ne sont abonnées à aucune forme du New York Times, papier ou numérique, peuvent jouer jusqu’au rang de “Solide”, m’a dit un porte-parole du Times dans un e-mail, notant que cela peut être un nombre différent de mots chacun jour, selon le puzzle.

Si vous recevez la version imprimée du Times, vous avez accès à jouer quotidiennement au Spelling Bee. Si vous avez un abonnement numérique, cela dépend du niveau de prix que vous payez. Les jeux, y compris Spelling Bee, ne sont pas inclus dans l’abonnement le moins cher, le niveau de base. Mais le niveau supérieur, All-Access, inclut NYT Games. Ceux les niveaux sont expliqués ici.

Vous pouvez également choisir d’acheter un Abonnement aux jeux NYT, qui coûte 40 $ par an, ou 1,25 $ par semaine, payé mensuellement. Le journal est assez intelligent pour savoir que certaines personnes veulent juste son jeu de mots croisés emblématique et d’autres jeux de mots, y compris le Spelling Bee, et permet donc aux gens de payer pour faire exactement cela. Vous avez également accès à des archives de puzzles et à un tout un lot d’autres goodies de jeu avec cet accord.

Vous voulez jouer via une application ? L’application Times Games (appelée simplement The New York Times Crossword) sur iOS et Android est téléchargeable gratuitement pour tout le monde, mais seuls les abonnés à la livraison à domicile, à All-Access et à NYT Games ont un accès complet à tout ce que l’application propose, m’a dit le porte-parole.

Trucs, astuces et stratégies du New York Times Spelling Bee

Tout comme avec Wordle, il existe quelques astuces et stratégies pour jouer au New York Times Spelling Bee. Voici mon meilleur conseil.

Rechercher des préfixes et des suffixes

Donc, vous avez fait un mot – dites, “heureux”. Vous serez encore plus heureux si vous pouvez transformer ce mot de base en un tas de plus. Si vous avez les bonnes lettres, utilisez un préfixe, comme “malheureux”, ou un suffixe : “bonheur”. Il existe également des niveaux de bonheur, comme “le plus heureux” ou “le plus heureux”. Aucune raison de ne pas extraire autant de jus que possible d’un mot.

2. Terminaisons -ING et -ED

Si jamais vous voyez les lettres ING ou ED dans votre concours d’orthographe quotidien, vous êtes en or. Peut-être avez-vous trouvé un mot comme “test”, comme dans “The New York Times Spelling Bee is a real test de ma patience.” Vous pouvez habiller cela avec “tester” ou “testé”.

3. Partagez la charge avec un ami

Connie Guglielmo de Crumpe partagé ce conseil pour l’abeille dans notre histoire de conseils Wordle. Elle joue au concours d’orthographe avec son mari. L’un d’eux commence le jeu et trouve autant de mots qu’il peut. Le niveau Genius nécessite 68 points, donc une personne progresse jusqu’à 34, puis l’autre joueur prend le relais. Une fois qu’ils ont atteint le niveau Genius, l’un ou l’autre peut intervenir avec plus de mots dans sa tentative d’atteindre le niveau Queen Bee. “En 18 mois de jeu, nous n’avons obtenu Queen Bee que deux fois !” elle dit.

4. Rappelez-vous ce pangramme

Le puzzle promet qu’il y a toujours un pangramme – un mot utilisant les sept lettres fournies. Le simple fait de savoir que ce mot existe me pousse parfois à voir les options. Je vais continuer à réorganiser les lettres pour voir si je suis inspiré pour trouver ce mot magique. Non pas qu’il puisse être plus long que sept lettres, si vous réutilisez une lettre ou deux. Et une fois que vous l’avez, vérifiez s’il y a des mots plus petits (minimum de quatre lettres cependant) cachés à l’intérieur de ce long mot.

5. Vérifiez les jeux précédents pour les mots bizarres

Vous pouvez revenir en arrière et regarder le match de la veille – et vous devriez. Comme le souligne Guglielmo, au fil du temps, vous apprendrez que des mots auxquels vous n’auriez peut-être jamais pensé sont inclus, tels que “ratatatat”. Dan Avery, membre du personnel de CNET, un joueur fréquent, note que, tout comme avec les mots croisés, certains mots relativement obscurs apparaissent encore et encore, tels que “açai” et “acacia”.

6. Appuyez souvent sur ce bouton de remaniement

Le Spelling Bee a une disposition super simple. Sous les lettres du jour, il y a un bouton pour supprimer des lettres de votre supposition et un bouton pour entrer ou soumettre votre supposition. Entre ces boutons se trouve un bouton de remaniement sans étiquette. Cela ne vous donne pas de nouvelles lettres, mais cela réorganise le lot du jour. Utilisez ce bouton, souvent. Mettre différentes lettres les unes à côté des autres vous aide à commencer à voir les mots évidents que vous avez manqués, souligne Guglielmo.

7. N’oubliez pas de réutiliser les lettres

Comme dans Wordle, les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois. Pendant que vous étudiez le nid d’abeilles des lettres, réfléchissez à celles qui sont fréquemment doublées en mots (EE, RR, LL) et voyez si vous pouvez le faire ici.

8. Stratégies de lettres centrales

Oof, cette lettre centrale diabolique. Cela doit être dans chaque mot que vous prononcez, et plusieurs fois j’ai pensé que j’avais une excellente réponse, seulement pour voir mon mot rejeté parce que j’avais oublié la lettre centrale. Si vous avez un mot rejeté pour cette raison, demandez-vous si ce mot peut être utilisé dans un mot composé qui pourrait inclure la lettre centrale.

9. Pluriels étranges

Les puzzles n’incluent jamais la lettre S, car alors, presque tous les mots trouvés par les joueurs pourraient être mis au pluriel. Mais vous pouvez être à l’affût des formes plurielles de mots qui n’incluent pas de S, comme “dents” et “enfants”.

10. Plus de conseils du Times

Le New York Times a demandé à certains de ses lecteurs dévoués de Spelling Bee de partager leurs secrets et publié les résultats. Leur histoire indique des sites de fans et des forums en ligne, ainsi que des hashtags Twitter pertinents, qui peuvent tous être utilisés pour obtenir une aide quotidienne avec le jeu.