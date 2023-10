Comment gagner 24 $ gratuits lors de l’événement Prime Day d’Amazon en octobre

Si vous recherchez un peu d’argent de poche supplémentaire pour l’événement Prime Day d’Amazon d’octobre, le géant de la vente au détail en ligne propose quelques promotions différentes qui totalisent 24 $. Pendant les Big Deal Days d’Amazon, cet argent supplémentaire pourrait vous rapporter un Echo Dot avec prise intelligente Kasa ou un Lit surélevé pour chien Veehoo.

En plus de sa longue liste d’offres de produits pour Prime Day, notamment quelques premiers déjà en vente – Amazon vous propose quatre façons d’obtenir un peu d’argent à dépenser : recharger une carte-cadeau Amazon, effectuer des achats sur Amazon Go, louer ou acheter des vidéos sur Prime Video, ou ajouter une carte de débit ou de crédit à Amazon Wallet. Les quatre pourraient vous rapporter un total supplémentaire de 24 $.

Comment fonctionne l’argent gratuit et devez-vous être membre d’Amazon Prime pour le gagner ? Lisez la suite pour tout savoir sur les moyens d’obtenir de l’argent gratuit pour Prime Day.

Obtenez 5 $ gratuits pour l’ajout d’une carte de crédit ou de débit à Amazon Wallet



Certains membres Amazon Prime peuvent obtenir 5 $ pour l’ajout d’une carte de crédit ou de débit valide et éligible à Amazon Wallet. Cliquez ici pour voir si vous êtes admissible. L’offre n’est valable que pour les cartes de crédit ou de débit Visa, Amex ou Discover.

Gagnez 6 $ pour Prime Video lorsque vous dépensez 30 $ avant le 13 octobre

Octobre est la période idéale pour les films d’horreur, et cette promotion Amazon Prime pourrait vous rapporter 6 $ de crédit gratuit pour que Prime Video les regarde. Dépensez 30 $ en louant ou en achetant des films ou des émissions de télévision sur Prime Video jusqu’au 13 octobre et vous obtiendrez le crédit de 6 $.

Si vous êtes un grand utilisateur de Prime Video, les 6 $ pourraient être une remise en argent facile. De même, cela pourrait vous offrir une belle réduction sur l’achat d’un ou deux films préférés pour de bon.

Obtenez 3 $ de remise pour 10 $ dépensés dans les magasins Amazon Go

Cette promotion va vite, donc si vous fréquentez les magasins Amazon Go, ne la manquez pas. Dépensez 10 $ dans n’importe quel magasin Amazon Go avant le 11 octobre et vous obtiendrez un crédit de 3 $ pour une prochaine visite. Les magasins Amazon Go utilisent «Sortez simplement» technologie pour faire du shopping une expérience sans paiement.

Ajoutez 100 $ au solde de votre carte-cadeau Amazon pour 10 $ gratuits

Si vous êtes membre d’Amazon Prime et utilisez des cartes-cadeaux Amazon, vous pourriez avoir droit à 10 $ gratuits pour l’utilisation Recharge Amazon pour ajouter 100 $ au solde de votre carte-cadeau. L’offre n’est disponible que pour les membres Amazon Prime utilisant Amazon Reload pour la première fois, donc tout le monde n’est pas éligible. Vérifiez ici pour voir si vous êtes admissible à l’argent gratuit.

