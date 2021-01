Lors d’une conférence de presse brûlante lundi, Gabriel Sterling, un haut responsable des élections en Géorgie, a systématiquement démystifié les fausses allégations de fraude électorale du président Trump. Encore. « La raison pour laquelle je dois me présenter ici aujourd’hui est parce qu’il y a des personnes en position d’autorité et de respect qui ont dit que leurs votes ne comptaient pas, et ce n’est pas vrai », a déclaré M. Sterling, un républicain qui a condamné le mois dernier la l’échec du président à dénoncer les menaces contre les responsables électoraux, et qui a été chargé lundi de répondre à la nouvelle d’un appel téléphonique au cours duquel M. Trump a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu’il «trouve» suffisamment de votes pour changer le résultat de la course présidentielle. «C’est l’anti-désinformation lundi», a déclaré M. Sterling. «C’est encore un coup de taupe, c’est encore le jour de la marmotte, et je vais parler de choses dont j’ai parlé à plusieurs reprises pendant deux mois. Je vais le refaire une dernière fois. J’espère. » Voici un aperçu des fausses déclarations sur le dépouillement de la Géorgie que M. Trump et ses avocats ont faites lors de l’appel et dans d’autres lieux, et les explications de M. Sterling sur ce qui s’est réellement passé.

RÉCLAMATION DE TRUMP: Que, au milieu de la perturbation causée par une conduite d’eau cassée dans un centre de dépouillement du comté de Fulton, les travailleurs électoraux ont apporté «des valises ou des malles» de bulletins de vote. EXPLICATION DE STERLING: Tard dans la soirée, une fois la coupure de la conduite d’eau réparée, les agents électoraux se sont préparés à rentrer chez eux pour la nuit et ont suivi les procédures standard pour conserver les bulletins de vote en toute sécurité: les placer dans des conteneurs et apposer des sceaux numérotés. Mais lorsque M. Raffensperger a appris qu’ils fermaient leur boutique, il leur a ordonné de continuer à compter toute la nuit – alors les travailleurs ont récupéré les conteneurs et ont recommencé à compter les bulletins de vote. Tout cela se trouve sur des séquences vidéo que le bureau du secrétaire d’État publié publiquement. «C’est ce qui est vraiment frustrant: l’équipe juridique du président avait toute la bande», a déclaré M. Sterling. «Ils ont regardé toute la bande. Ils ont intentionnellement induit en erreur le Sénat de l’État, les électeurs et le peuple des États-Unis à ce sujet. RÉCLAMATION DE TRUMP: Que les travailleurs ont scanné plusieurs lots de bulletins de vote plusieurs fois. EXPLICATION DE STERLING: Lorsqu’un scanner rencontre un problème, il s’arrête, mais quelques bulletins de vote passent pendant qu’il s’arrête. Lorsque cela se produit, les travailleurs prennent les bulletins de vote et les scannent à nouveau pour qu’ils soient correctement comptés. C’est la procédure standard, et les bulletins de vote ne sont pas comptés deux fois – et s’ils l’étaient, le recomptage manuel effectué par la Géorgie l’aurait montré. «Cet audit a montré qu’il n’y avait aucun problème avec la numérisation de la machine», a déclaré M. Sterling. «Si quelqu’un prenait une pile de bulletins de vote et les lisait plusieurs fois, vous auriez beaucoup de votes sans aucun bulletin de vote.»

RÉCLAMATION DE TRUMP: Que des dizaines de milliers d’électeurs inadmissibles ont voté. EXPLICATION DE STERLING: Le nombre réel de bulletins de vote déposés par des électeurs inadmissibles est minime et loin d’être suffisant pour changer le résultat de l’élection. M. Sterling a également abordé des revendications plus spécifiques concernant les électeurs inadmissibles: M. Trump a déclaré que des milliers de personnes avaient voté alors qu’elles n’étaient pas inscrites pour voter. C’est impossible, a déclaré M. Sterling: «Vous ne pouvez pas le faire. Il ne peut pas vous être délivré de bulletin de vote, il n’y a aucun moyen de vous le rattacher, il n’y a nulle part où ils peuvent avoir un nom auquel correspondre à moins qu’ils ne soient inscrits. Donc ce nombre est zéro. »

M. Trump a déclaré que des milliers d’électeurs sont morts avant les élections. M. Sterling a déclaré que le bureau du secrétaire d’État n’en avait trouvé que deux qui pourraient correspondre à cette description.

M. Trump a déclaré que des centaines de personnes avaient voté en utilisant des boîtes postales plutôt qu’une adresse résidentielle. M. Sterling a déclaré que le bureau du secrétaire d’État enquêtait toujours, mais que toutes les personnes qu’il avait examinées jusqu’à présent avaient, en fait, utilisé une adresse résidentielle appropriée – une seule pour une résidence multifamiliale ou un immeuble à appartements.

La campagne de M. Trump a déclaré que de nombreux criminels avaient voté. En réalité, en utilisant les dossiers des services correctionnels et de probation de l’État, le bureau du secrétaire d’État n’a identifié que 74 personnes qui pourrait correspondent à cette catégorie – et M. Sterling a déclaré que le nombre final serait encore plus bas une fois que le bureau aurait terminé son enquête, car dans de nombreux cas, la personne aurait pu voir son droit de vote rétabli après avoir purgé sa peine ou pourrait simplement avoir le même nom qu’un criminel.

La campagne de M. Trump a déclaré que des dizaines de milliers de personnes de moins de 18 ans avaient voté. «Le nombre réel est zéro», a déclaré M. Sterling, «et la raison pour laquelle nous savons que c’est parce que les dates sont sur l’inscription des électeurs. Il y a quatre cas – quatre – où des gens ont demandé leur vote par correspondance avant d’avoir 18 ans, mais ils ont eu 18 ans le jour du scrutin. Cela signifie qu’il s’agit d’un bulletin de vote légalement déposé. »

La campagne de M. Trump a déclaré que des centaines d’électeurs avaient voté dans deux États. M. Sterling a déclaré que les responsables enquêtaient toujours, mais que si de tels cas étaient confirmés, ce serait «une poignée», et pas assez pour changer le résultat. RÉCLAMATION DE TRUMP: Que les machines ont inversé les votes, comptant les bulletins de vote Trump comme des bulletins de vote Biden. EXPLICATION DE STERLING: Si cela s’était produit, a déclaré M. Sterling, le recomptage manuel l’aurait montré, et il ne montrait rien de tel. Discutant des allégations de piratage, il a ajouté que les machines à voter et les scanners ne sont pas connectés à Internet. «Aucun des deux n’a de modems», a déclaré M. Sterling. «Il est très difficile de pirater des choses sans modems.» RÉCLAMATION DE TRUMP: Les fonctionnaires électoraux n’ont pas correctement vérifié les signatures des bulletins de vote par la poste. EXPLICATION DE STERLING: Le bureau du secrétaire d’État a fait appel à des experts en signature, qui ont examiné plus de 15 000 enveloppes de vote par la poste. Ils ont trouvé des problèmes potentiels avec seulement deux, et après enquête, les deux bulletins se sont avérés légitimes. RÉCLAMATION DE TRUMP: Que, par rapport aux cycles électoraux précédents, la Géorgie a rejeté un nombre étrangement faible de bulletins de vote par correspondance. EXPLICATION DE STERLING: La diminution des rejets est attribuable à une loi récemment adoptée qui donne aux Géorgiens une chance de corriger des problèmes, comme une signature rejetée, avec leurs bulletins de vote. Les deux partis avaient des équipes errant dans l’État et contactant les électeurs dont les bulletins de vote risquaient d’être rejetés, mais M. Sterling a déclaré que les démocrates étaient simplement plus préparés à la tâche. RÉCLAMATION DE TRUMP: Que les responsables électoraux ont déchiqueté les bulletins de vote. EXPLICATION DE STERLING: «Il n’y a pas de déchiquetage des bulletins de vote en cours», a déclaré M. Sterling avec une nette contrariété. «Ce n’est pas réel. Cela ne se produit pas.