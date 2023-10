Comment Gabriel Moreno des D-backs est passé d’inconnu à receveur de franchise en un an

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Le receveur des Phillies JT Realmuto est la référence au poste le plus exigeant du jeu depuis des années maintenant. Mais tandis que Realmuto continue de briller sur la scène d’octobre, c’est son homologue de la série de championnats de la Ligue nationale – Gabriel Moreno des Diamondbacks – qui a été parmi les plus grands artistes des séries éliminatoires de cette année.

Avec trois circuits au cours de ses cinq premiers matchs éliminatoires, la prochaine confrontation de position de Moreno avec Realmuto sera une excellente occasion pour le joueur de 23 ans de démontrer pourquoi il a l’un des avenirs les plus brillants de tous les jeunes receveurs du baseball.

Cette poursuite se poursuit lundi lors du premier match du NLCS à Philadelphie. Alors que le parcours professionnel de Moreno a commencé de manière fascinante à Toronto en passant par le Venezuela il y a sept ans (nous en parlerons plus dans un instant), son mandat en Arizona s’étend sur moins de 10 mois. Malgré cela, il est difficile d’imaginer ces Diamondbacks, qui n’ont pas encore perdu en séries éliminatoires de 2023, sans leur receveur de première année.

Cependant, Moreno n’est techniquement pas une recrue, ce qui est lié à la façon dont il s’est retrouvé avec l’Arizona en premier lieu.

Retiré du Venezuela à l’âge de 16 ans pour seulement 25 000 $ de bonus par les Blue Jays en 2016, Moreno n’était pas un espoir de haut rang en tant qu’amateur. Un .570 OPS lors de ses débuts professionnels dans la Ligue d’été dominicaine l’année suivante n’a guère changé cette perception. Mais une fois arrivé aux États-Unis en 2018, les actions de Moreno ont rapidement commencé à augmenter. Les dépisteurs qui l’ont vu sur le terrain arrière à Dunedin, en Floride, ont été immédiatement impressionnés par ses compétences de contact au marbre et ses capacités avancées en tant que défenseur. Les chiffres parlaient d’eux-mêmes : il a atteint 0,413 avec 16 coups sûrs supplémentaires en 23 matchs dans la Gulf Coast League et a finalement obtenu une promotion dans la Ligue des Appalaches pour le dernier mois, où il était l’un des plus jeunes joueurs de la ligue.

En seulement un an, il était sorti de l’obscurité et était entré dans la conversation comme l’un des meilleurs espoirs de capture chez les mineurs inférieurs.

Moreno a poursuivi sur cet élan en 2019 avec une solide performance en low-A, mais l’annulation de la saison MiLB en 2020 a mis son ascension en pause. Il reprendrait là où il s’était arrêté avec un début torride (1,082 OPS) pour la saison Double-A en 2021 avant qu’une fracture au pouce ne fasse dérailler davantage son développement. Pourtant, un excellent passage dans la Ligue d’automne de l’Arizona, pleine d’espoirs, à son retour de blessure, a restauré une partie du battage médiatique alors qu’il clôturait sa saison à 21 ans.

Malgré tout ce qu’une organisation pouvait lui demander compte tenu des circonstances, Moreno a été confronté à un nouvel obstacle à l’approche de 2022 : les Blue Jays n’avaient déjà pas un seul receveur qu’ils aimaient, mais deux, Danny Jansen et Alejandro Kirk.

Cela rendait terriblement difficile de projeter où Moreno s’inscrivait dans leurs plans, même s’il approchait rapidement de la préparation pour les grandes ligues. L’été dernier, ses premiers mois torrides en Triple-A ont finalement forcé la main des Blue Jays. Ils l’ont appelé pour la première fois en juin lorsque Jansen a été mis à l’écart en raison d’une blessure. Mais avec Kirk se réchauffant dans la forme All-Star et Jansen revenant dans un délai relativement court, le .593 OPS de Moreno au cours de ses 18 premiers matchs n’a pas suffi. Il est retourné au niveau Triple-A, et c’est là qu’il est resté jusqu’à la fin septembre, lorsqu’il a été rappelé par Toronto. (Moreno a alors effectivement dépassé la limite de temps de service pour les recrues même s’il voyait à peine le terrain).

L’hiver dernier, Toronto a décidé qu’il n’était plus viable d’avoir trois receveurs de qualité de départ. Kirk et Jansen étaient l’un des tandems de sécurité les plus productifs du baseball. Soudainement, Moreno, bien qu’il n’ait pas encore fait ses preuves dans les majors avec seulement 25 matchs à son actif, est devenu l’un des jetons commerciaux les plus attractifs de la ligue. Il avait juste besoin d’une équipe qui le jouerait.

Les D-backs ont bondi.

Aperçu NLCS du match 1 des Phillies contre les Diamondbacks

Alors que Toronto se vantait d’avoir de la profondeur à gérer, l’Arizona disposait d’une multitude de voltigeurs sans suffisamment de temps de jeu pour faire le tour. Alors que les deux organisations recherchaient activement des mises à niveau – et que les besoins du poste s’alignaient – ​​un accord a été parfaitement conclu. L’Arizona a envoyé le voltigeur de 26 ans Daulton Varsho, qui venait de terminer une année de carrière, à Toronto en échange de Moreno et du voltigeur/frappeur désigné Lourdes Gurriel Jr., à qui il restait un an de contrat (et l’a manifesté dans un All -Campagne des étoiles).

Sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2026, Varsho a été salué comme une solution de champ extérieur à long terme qui se vantait d’une défense d’élite avec un profil puissance/vitesse passionnant au marbre. Pour les D-backs, Moreno était une pierre angulaire potentielle de la franchise à un poste où il peut être particulièrement difficile de trouver des talents d’impact. Néanmoins, acquérir un jeune joueur via des échanges comporte le risque de ne pas savoir si le joueur que vous n’avez pas repêché ou signé en tant qu’amateur a ce qu’il faut pour maximiser ses compétences au plus haut niveau.

« Je ne suis pas sûr de pouvoir honnêtement vous dire rétrospectivement que nous avons coché toutes ces cases », a déclaré le directeur général des Diamondbacks, Mike Hazen, à FOX Sports. « Vous faites preuve de diligence raisonnable. Vous posez beaucoup de questions. Vous essayez de comprendre. Pas seulement un jeune joueur, mais un jeune joueur occupant la position la plus difficile du baseball. Il y a beaucoup d’inconnues là-bas. »

Même si le cheminement de Moreno vers le temps de jeu était beaucoup plus clair avec l’Arizona qu’à Toronto, il restait encore de la concurrence à battre. Même après une année 2022 difficile, le receveur sortant Carson Kelly est arrivé à l’entraînement de printemps dans l’espoir d’être à nouveau titulaire. Mais une fois que Kelly a subi une fracture de l’avant-bras fin mars, il n’y avait plus aucun doute. Moreno était le gars.

« Nous avions l’impression d’être très bien équipés avec Gabi comme titulaire même si cela allait être une grande responsabilité », a déclaré le manager des D-backs Torey Lovullo à FOX Sports. « Nous avions l’impression que ce serait quelque chose qu’il pourrait gérer.

« Je ne peux pas vous dire à quel point nous étions reconnaissants de l’avoir et de le voir assumer ce rôle. »

Moreno a relevé le défi unique d’être un jeune receveur au niveau de la MLB, apprenant à soutenir au mieux son propre équipe de lanceurs tout en trouvant simultanément comment frapper contre les meilleures armes du monde.

« Nous savions qu’il pouvait vraiment lancer. Nous connaissions sa composition. Nous savions qu’il pouvait bloquer », a déclaré Hazen. « La décision de jouer s’est faite… c’est grâce à un bon entraînement. Une grande partie de la préparation que nous effectuons ne consiste pas seulement à préparer le lanceur. Il s’agit aussi de préparer le receveur. [Moreno] travaille dur dans ce pour quoi nous avons besoin qu’il travaille dur, et il s’est énormément amélioré. »

Bien que la batte ait mis du temps à arriver, ses compétences physiques d’élite en défense se sont immédiatement traduites. Tout comme il l’a fait à un niveau absurdement élevé à chaque arrêt des mineurs, Moreno a enregistré un taux de vol attrapé et volé scandaleusement impressionnant de 39 %, de loin le meilleur des majors cette année pour tout receveur jouant régulièrement. (Realmuto, en revanche, n’a éliminé que 22 % des voleurs de base après avoir mené la ligue avec un taux de 44 % en 2022).

Tout comme l’Arizona a profité des nouvelles règles autorisant davantage de bases volées, le super pouvoir de Moreno a protégé son club contre cette même tendance. Le taux de réussite des vols était à un niveau record en 2023 – 80 %, pour être exact – faisant de Moreno une clé cruciale dans les efforts de prévention des courses en Arizona toute l’année.

« Gabi a fait du très bon travail en arrêtant le jeu de course », a déclaré Hazen. « Je pense qu’avec les nouvelles règles, c’est devenu un gros problème pour nous de pouvoir arrêter le jeu de course. »

Au-delà du bras de fusée, Moreno a également fait un excellent travail en gardant le ballon devant lui. Il n’a accordé qu’une seule balle passée en 854 manches de travail – la métriques de blocage avancées nouvellement introduites a également classé Moreno comme étant l’élite de la catégorie. Bien que ses mesures de cadrage soient inférieures à la moyenne, le reste du package compense largement.

Tout cela combiné pour aider Moreno à marquer exceptionnellement bien dans une mesure défensive avancée en particulier : son 3,1 dWAR n’était pas seulement le plus élevé jamais enregistré pour un receveur de 23 ans ou moins – il est à égalité avec Tucker Barnhart de 2017 et Bob Boone de 1982 (tous deux dont ont remporté des Gants d’Or au cours de ces saisons) pour le cinquième plus haut dWAR par n’importe quel receveur en une seule saison.

Bien que le travail spectaculaire des gants contribue grandement à solidifier un profil ultra-précieux pour Moreno quoi qu’il arrive, son plafond offensif reste flou. Et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Il a toujours démontré des compétences de contact exceptionnelles et la capacité de frapper avec une moyenne élevée, en particulier pour un receveur. Mais qu’en est-il de la puissance ? Y a-t-il un autre équipement à débloquer ? Ces séries éliminatoires ont été une indication passionnante de ce qui pourrait nous attendre.

Nous avons commencé à entrevoir un plus grand potentiel offensif au cours des derniers mois de la saison régulière. Après avoir raté trois semaines entre fin juillet et début août en raison d’une blessure à l’épaule, Moreno a obtenu une moyenne de .496 lors de ses 37 derniers matchs de saison régulière, une énorme augmentation par rapport au .360 SLG% qu’il a affiché lors de ses 74 premiers matchs.

« Je pense qu’il a pris du recul, a regardé de loin, a repris son souffle, et il est revenu comme un joueur totalement différent à ce moment-là », a déclaré Lovullo. « Il progressait très bien avant sa blessure, mais quand il est revenu à la mi-août, il a vraiment décollé. »

Sa montée en puissance s’est poursuivie de manière étonnante en séries éliminatoires, avec des circuits dans trois des cinq victoires de l’Arizona en route vers le NLCS.

Ce n’étaient pas non plus exactement des grattoirs muraux. Le tir de 425 pieds de Moreno contre Corbin Burnes des Brewers lors du premier match de la série wild-card a été le circuit le plus éloigné qu’il ait frappé en tant que grand joueur. Son coup de lune vers les gradins du Dodger Stadium au large de Clayton Kershaw lors du premier match de la NLDS s’est déroulé à 110,8 mph, marquant un nouveau sommet en carrière en termes de vitesse de sortie. Et si ces deux-là n’étaient pas assez dramatiques, le troisième circuit de Moreno aurait peut-être été le plus mémorable : une explosion de 420 pieds au champ gauche en Arizona mercredi dernier, un lancer après avoir garé une balle dans les sièges du champ droit et encerclé les buts. seulement pour que le coup soit jugé fautif après examen.

Moreno arrive maintenant dans le NLCS avec une attention bien plus grande sur lui qu’au début de ces séries éliminatoires. Après avoir passé la majeure partie de l’année au septième ou huitième rang pour les Diamondbacks, Moreno a terminé cinquième lors de leurs cinq matchs éliminatoires – ce qu’il n’a pas fait. une fois en saison régulière. Et il est délivré.

Si l’Arizona dépasse Philadelphie, Moreno pourrait devenir le plus jeune receveur à débuter un match des World Series depuis Buster Posey en 2010. Quel que soit le résultat de cette série, la première année de Moreno avec les Snakes a montré une chose claire : nous le regarderons jouer. pour les années à venir.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .