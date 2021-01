Au lieu de cela, Halsey a guéri son chagrin grâce à l’art, en sortant le single 2018 «Without Me». Elle chante dans la chanson en tête des charts, « Et puis je t’ai levé à genoux / Je t’ai remis sur pied / Juste pour que tu puisses profiter de moi. »

Puis en novembre dernier, Halsey a écrit Je me quitterais si je pouvais, une collection profondément personnelle de poèmes qui détaillait ses luttes contre la toxicomanie, le trouble bipolaire et la violence domestique. Halsey n’a pas décrit les personnes mentionnées dans le livre par leur nom.

Pendant ce temps, G-Eazy a continué à ce jour Ashley Benson, avec une source décrivant précédemment le couple comme «inséparable».

« Ils se font tous les deux rire toute la journée », a déclaré la source en octobre dernier. « G-Eazy pense qu’Ashley le ramène plus terre-à-terre et le maintient enraciné. Cela a été très sain jusqu’à présent et ils sont dans un super endroit. »