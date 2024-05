Alors qu’il était en production pour « Mad Max 2 », le co-scénariste Terry Hayes a rédigé un document de production officiel intitulé « Le préambule » qui comblait certaines lacunes importantes. Plus important encore, cela indique que trois années se sont écoulées depuis les événements du premier film. Selon le préambule et le récit d’ouverture, une guerre pour le pétrole dans le golfe Persique a entraîné des émeutes, des pillages, une guerre civile et l’anarchie sur les autoroutes du monde entier. Cela nous amène à vers 1988.

« Beyond Thunderdome » se déroule 15 ans plus tard, donc 2003, selon une interview de Hayes au moment de sa sortie. Les dialogues et les voix off indiquent qu’une véritable apocalypse nucléaire s’est produite dans les années qui ont suivi et que l’eau est désormais aussi rare que l’essence.

« Fury Road » était initialement prévu comme une suite directe se déroulant immédiatement après les événements de « Thunderdome ». Alors que « Fury Road » languit dans l’enfer du développement, il a été révisé pour s’adapter à l’âge avancé de son leader ; Max serait un survivant grisonnant, descendant dans un état sauvage au fil du temps. Cependant, après que Gibson ait fait la une des journaux pour ses remarques antisémites et misogynes (pour lesquelles il s’est ensuite excusé), il est devenu un handicap pour la production. Max a donc été refondu pour incarner Hardy, beaucoup plus jeune – bien que les références du film aux décennies passées aient été conservées, les meilleures suppositions plaçant ses événements dans le milieu du 21ème siècle. Et pourquoi Max est-il encore si jeune ? Eh bien, les amis, c’est la magie du cinéma.

Selon Miller, « Furiosa » suit son personnage principal entre 10 et 26 ans, concluant quelques instants seulement avant le début de « Fury Road ». (Un plan rapide cite explicitement l’image d’ouverture de ce film de Max et de sa voiture, rappelant au public qu’il est là-bas, attendant de rejoindre l’histoire.)

La bonne chronologie de visionnage

Il est rafraîchissant de constater qu’il n’existe pas de bonne façon de regarder les films « Mad Max ». En fait, les notes de presse de « Furiosa » prennent la peine de l’appeler « une toute nouvelle aventure d’action originale et autonome », de peur d’éventuels acheteurs de billets. restez à l’écart de peur qu’ils ne soient pas préparés.

Vous pouvez certainement commencer par « Furiosa », même si les hommages aux événements et aux personnages des autres films (en particulier « Fury Road ») le rendent un peu plus riche pour les téléspectateurs expérimentés, et il serait sage de sprinter vers la sortie dès que le film se termine. le générique de fin commence, car il est parsemé de clips (et de spoilers potentiels) pour le film de 2015. Si vous commencez par « Furiosa », passez à « Fury Road » immédiatement après.

Vous pouvez également associer les films les plus récents sans regarder la trilogie originale, ou vice versa. Mais l’ordre de visionnage idéal serait narrativement chronologique : les films originaux par ordre de sortie – « Mad Max », « Mad Max 2 » et « Beyond Thunderdome » – suivis de « Furiosa » (moins le générique de fin) et se terminant par le rugissement capsuleur de « Fury Road ». Bien sûr, ce n’est que l’opinion de ce téléspectateur ; votre kilométrage, comme on dit, peut varier.